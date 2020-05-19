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Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласились провести независимое расследование того, насколько эффективно ВОЗ действует в борьбе с глобальной пандемией коронавируса. Резолюция, поддержанная более чем 100 странами, была внесена Евросоюзом.

Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу, в котором пригрозил навсегда прекратить финансирование организации из-за ее бездействия во время пандемии. Текст письма был опубликован в "Твиттере" Трампа.

Он обвинил организацию в игнорировании достоверной информации о распространении вируса в Ухане в начале декабря и ранее.

Американский лидер дал организации 30 дней, чтобы существенно улучшить свою работу. В противном случае он пообещал, что США навсегда откажутся от членства в ВОЗ. Ранее он назвал международную организацию "марионеткой Китая".

В своих обвинениях ВОЗ Дональд Трамп сослался на медицинский журнал Lancet, который якобы опубликовал данные о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года. Журнал выпустил официальное заявление, в котором назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Отмечается, что первые статьи о коронавирусе появились 24 января 2020 года, в которых описывались случаи заражения, а также отмечалось, что вирус передается от человека человеку.

"Обвинения против ВОЗ, высказанные в письме президента Трампа, являются серьезными и разрушительными для процесса укрепления международного сотрудничества в борьбе с пандемией. Необходимо, чтобы оценка глобальной работы по противостоянию вирусу строилась на точных данных о том, что случилось в декабре и январе", - говорится в письме.

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения заявила, что в ближайшее время проведет оценку собственных действий во время пандемии коронавируса.

"ВОЗ полностью привержена принципам транспарентности, подотчетности и нацелена на постоянное улучшение своей деятельности, - заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник.

Смертность в Британии

В Британии в период с начала года по 8 мая было зафиксировано на 54437 больше смертей по сравнению со среднестатистическим показателем для этого периода.

Это намного больше количества смертных случаев людей, у которых был диагностирован Covid-19 (34786 человек) и тех, у кого в свидетельстве о смерти упоминается заражение коронавирусом (41020 человек).

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам статистики Роберта Каффа, показатель возросшей смертности, скорее всего, является истинным показателем воздействия коронавируса и включает в себя людей, которые не сдавали тест на Covidd-19, а также тех, кто скончался по другим причинам, не получив должной медицинской помощи из-за перегруженности системы здравоохранения.

Особенно высока смертность в домах для престарелых. По данным на 8 мая, в Британии от коронавируса умерло более 10 тыс. человек пожилого возраста.

Одновременно в стране резко возросло число безработных. Только в апреле свыше 850 тыс. человек обратились за пособиями по безработице, а в общей сложности на пособии оказалось 2,1 млн человек.

При этом цифры не отражают полной картины, поскольку не все люди, потерявшие работу, имеют право на пособие или подавали на него заявку.

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Обвинения в цензуре польской радиостанции

В Польше под шквал критики попала радиостанция Trojka, которую обвинили в цензуре из-за снятия с эфира популярной антиправительственной песни, оказавшейся на вершине хит-парадов.

Композиция "Твоя боль лучше моей" исполнителя Казика была повсеместно воспринята как протестная. В тексте автор сокрушается о невозможности посетить кладбища во время карантина.

В знак протеста против снятия песни с эфира и удалении ее с сайта станции уволился ведущий хит-парада вместе еще с двумя ведущими. Директор радиостанции заявил, что чарты составлялись нечестно. Члены парламента - как правящей партии, так и оппозиции - осудили снятие композиции с эфира.

Бразилия обошла Британию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь занимает третье место, уступая лишь США и России. Всего в стране было зафиксировано более 255 тыс. зараженных.

От Covid-19, по последним данным, скончались 16941 человек - это шестой показатель смертности в мире. Есть опасения, что реальная цифра может быть намного выше.