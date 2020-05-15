Коронавирус: власти Нидерландов советуют одиноким найти себе партнера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нидерланды начали ослаблять карантинные меры 11 мая

Власти Нидерландов выпустили методичку для одиноких жителей страны, которым не хватает интимных отношений во время пандемии. Они советуют таким людям найти себе "приятеля/приятельницу по сексу".

Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды, подготовивший эти рекомендации, советует одиноким людям договориться о встречах с каким-нибудь одним человеком.

Но если у кого-то из них проявятся симптомы Covid-19, отмечается в рекомендациях, от секса им нужно будет воздержаться.

Правила социального дистанцирования действуют в Нидерландах с 23 марта. Власти тогда ввели так называемый умный или таргетированный карантин.

Условия были гораздо менее строгими, чем в соседних странах: жителям разрешали собираться группами по несколько человек с условием соблюдения социального дистанцирования.

Тем не менее власти попали под огонь критики со стороны одиноких людей, которым карантин осложнил и без того непростые поиски партнера.

И вот 14 мая появилось руководство, в котором признается, что одиноким тоже хочется физического контакта во время пандемии - не меньше чем людям, состоящим в отношениях,.

Но если одинокие люди решат заняться сексом, предупреждают авторы рекомендаций, им нужно будет соблюсти предосторожности для минимизации риска заражения коронавирусом.

Рекомендации института здравоохранения

"Обсудите друг с другом, как вам удобнее делать это вместе. Например, встречайтесь с одним и тем же человеком и для физического контакта, и для секса (например, с "приятелем по объятиям" или с "приятелем по сексу"), но при условии, что вы не заражены", - говорится в рекомендации.

"Договоритесь с этим человеком о том, с кем еще вы будете видеться. Чем больше людей вы будете видеть, тем выше шанс распространить коронавирус".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Нидерландах карантинные меры не были жесткими

В рекомендации также содержится совет для тех, кто живет с партнером, у которого подозревается заражение коронавирусом.

"Не занимайтесь сексом со своим партнером, если он самоизолировался из-за подозрения на коронавирус", - говорится в рекомендации.

"Возможен секс с собой или дистанционно с другими людьми", - продолжают авторы этого документа, рекомендуя также в качестве альтернативы совместное чтение эротических рассказов или совместную мастурбацию.

Ослабление ограничений

В понедельник Нидерланды начали ослаблять карантинные меры.

В рамках первой фазы выхода из карантина открылись библиотеки, парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты и массажные салоны.

Ослабление ограничений произошло после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна добилась прогресса в снижении числа заражений коронавирусом и смертельных исходов.

За последние сутки в стране было выявлено 200 случаев заражений, умерли 53 человека.

Всего с начала эпидемии Covid-19 в Нидерландах коронавирус был диагностирован у 43880 человек, скончались более 5500 зараженных.