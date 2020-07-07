Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Двое фигурантов дела "Нового величия" Руслан Костиленков (слева) и Вячеслав Крюков на заседании суда в январе этого года

Возобновляется процесс по делу "Нового величия"

Во вторник в Люблинском суде Москвы пройдут прения сторон в рамках процесса по делу "Нового величия". 10 человек обвиняются в организации экстремистского сообщества с целью захвата власти в России революционным путем. Четверо фигурантов находятся в СИЗО, трое под домашним арестом, один под подпиской о невыезде, еще одному удалось уехать из России на Украину. Последний фигурант ранее признал вину, и ему уже назначено наказание в виде полутора лет заключения условно.

В ходе прений прокурор запросит сроки наказания для остальных фигурантов. Этот этап процесса должен был состояться еще в феврале, но несколько раз откладывался из-за эпидемии Covid-19. Защита настаивает, что ключевой свидетель по делу, некий Руслан Д. - провокатор, связанный с силовиками.

Китай обвиняет Британию в грубом вмешательстве

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Китай потребовал от Британии не вмешиваться в его отношения с Гонконгом, где после введения Пекином закона о защите национальной безопасности начались серьезные ограничения гражданских свобод. На фоне последних событий Лондон предложил всем желающим гонконгцам британское гражданство, посол КНР в Лондоне назвал это грубым и безответственным вмешательством во внутренние дела Пекина. Глава МИД Британии Доминик Рааб отверг обвинения.

США, Канада, Япония и Австралия также выразили беспокойство по поводу ситуации в Гонконге и грубого подавления там демократических процессов материковым Китаем.

Израиль близок к повторному локдауну

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Власти Израиля вводят ряд жестких карантинных мер в связи с резким ростом заболеваемости Covid-19 в стране. Немедленному закрытию подлежат бары, спортклубы, ночные клубы, бассейны и залы для проведения мероприятий. Число посетителей в ресторанах не должно превышать 20 человек внутри и 30 на наружных террасах. В синагогах единовременно молиться могут только 19 человек.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, страна близка к повторному полному локдауну. В последние несколько дней суточная статистика заболевших по стране составляет около тысячи человек - это больше, чем на пике эпидемии в марте-апреле.

15 лет взрывам в Лондоне

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Британия вспоминает жертв терактов, произошедших в Лондоне 15 лет назад - 7 июля 2005 года. В тот день в утренний час-пик нападениям подверглись три станции метро и рейсовый автобус. Погибли 52 человека, десятки были ранены.

Ринго Старру - 80 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ринго Старр на концерте в честь 50-летия одного из самых популярных в мире рок-фестивалей Вудсток, август 2019-го, Нью-Йорк

Легендарный барабанщик группы "Битлз" Ринго Старр отпразднует свой 80-й день рождения большим виртуальным благотворительным концертом, в котором примут участие многие известные артисты, включая другого битла Пола Маккартни.

Традиция праздновать дни рождения Старра в формате сборных концертов началась в 2008 году, когда на вопрос, чего бы ему хотелось в свой особый день, он ответил - "больше мира и любви". Празднование юбилея планировалось провести в одном из концертных залов Лос-Анджелеса, но из-за пандемии коронавируса от планов пришлось отказаться.

Виртуальный концерт будет транслироваться в прямом эфире на канале Ринго Старра в YouTube. Сборы от него будут поделены между несколькими организациями и движениями, одно из которых - Black Lives Matter. О жизни и творчестве Ринго Старра в составе "Битлз" и вне его - в материале Александра Кана.

Россия готова ответить на "враждебные" санкции Британии

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Россия угрожает ответными мерами в отношении Великобритании после того, как Лондон ввел санкции против 25 россиян, причастных, по мнению британских властей, к нарушениям прав человека, пишет британская Daily Mail.

"Российская сторона оставляет за собой право предпринять соответствующие меры в связи с враждебным решением Британии", - цитирует DM официальное заявление посольства России в Великобритании. В дипмиссии также отметили, что Москва особенно возмущена санкциями в отношении глав Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, а также судей, пишет издание.

В своем заявлении глава МИД Британии Доминик Рааб назвал всех попавших в санкционный список бандитами, деспотами, диктаторами и их приспешниками. Речь идет не только о россиянах, но также об официальных лицах Саудовской Аравии, КНДР и Мьянмы. Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что среди саудовцев под санкции попал бывший советник королевского двора Сауд аль-Кахтани, обвиняемый в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

"Норникелю" грозит рекордный штраф за ущерб экологии

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Российской компании "Норильский никель" насчитан рекордный в России и один из крупнейших в мире штрафов за экологический ущерб - почти 150 млрд рублей (более 2 млрд долларов) за разлив топлива под Норильском, пишет во вторник "Коммерсант". В такую сумму последствия катастрофы оценил Росприродназор. По мнению аналитиков, на финансовую стабильность "Норникеля" такая большая сумма не слишком повлияет, но отразится на главных акционерах - компаниях "Интеррос" и "Русал".

Болсонару узнает, есть ли у него коронавирус

Во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару получит результат теста на Covid-19, который он прошел накануне из-за появившихся у него симптомов респираторного заболевания, пишет бразильская Estadio. После посещения больницы он сказал своим сторонникам, что другие проверки состояния легких не выявили отклонений.

Принц Гарри призывает каждого бороться с подсознательным расизмом

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Принц Гарри призвал своих соотечественников в Британии и сограждан по Британскому Содружеству приложить максимум усилий, чтобы исправить все то неправильное, что было сделано на протяжении прошедших ста с лишним лет, пишет Times (нужна подписка).

По мнению принца Гарри, системный расизм начинается с расистских предубеждений каждого отдельного человека, и борьбу с этим явлением нужно начинать с себя. Заявление прозвучало в рамках видео-конференции с участием герцога и герцогини Сассекских, группы молодых лидеров различных организаций Британского Содружества и активистов антирасистских движений. По словам Меган Маркл, все участники встречи оказались "на правильной стороне истории".

Бастрыкин и его подчиненные попали под санкции Британии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава МИД Британии Доминик Рааб сказал, что виновные в смерти российского юриста Сергея Магнитского и саудовского журналиста Джамаля Хашогги подвергнутся санкциям

Британия ввела санкции в отношении 25 россиян, подозреваемых в нарушении прав человека, в частности, в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского. Среди них глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывшие и действующие судьи, сотрудники прокуратуры, налоговой службы, директор тюрьмы "Матросская тишина", медики Бутырской тюрьмы и другие.

Санкции также распространяются на Саудовскую Аравию, Мьянму и Северную Корею. Попавшим под санкции лицам запрещен въезд в Британию, их активы в британских банках будут заморожены.

Журналистку Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма

Правообладатель иллюстрации Tatyana Felgengauer Image caption Светлана Прокопьева на выходе из здания суда после оглашения приговора

Журналистку "Радио Свобода" в Пскове Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании и пропаганде терроризма и назначили наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Прокуратура просила для нее шесть лет заключения в колонии общего режима и четырехлетнего запрета на занятие профессией, однако об этом в приговоре ничего не сказано.

Уголовное преследование журналистки началось из-за ее колонки, в которой она рассуждала о возможных причинах поступка подростка из Архангельска, приведшего в действие самодельное взрывное устройство в здании ФСБ в октябре 2018 года.

Переписка убийцы и жертвы: новый поворот в суде над историком Соколовым

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Историк из Санкт-Петербурга Олег Соколов, которого судят за жестокое убийство его бывшей студентки и любовницы Анастасии Ещенко, добился того, чтобы в открытой части процесса была обнародована его личная переписка с убитой. По мнению защиты, содержание этой переписки должно охарактеризовать атмосферу, в которой в последнее время жил Соколов, и объяснить причины произошедшей трагедии. Последние подробности процесса - в материале Русской службы Би-би-си.

Умер Эннио Морриконе

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В 2007 году Морриконе получил "Оскара" за выдающийся вклад в кинематограф

В Риме на 92-м году жизни умер всемирно известный композитор, двукратный лауреат премии "Оскар", автор музыки к десяткам фильмов мирового кинематографа Эннио Морриконе. За более чем полувековую карьеру он написал музыку к 400 с лишним фильмам и телесериалам. В 2004 году привлечь Морриконе к созданию фильма удалось продюсерам российской картины "72 метра" режиссера Владимира Хотиненко. Подробнее о жизни и творчестве мастера - в материале Алексея Ильина.

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Сорок российских студентов-добровольцев ежедневно проводят по восемь часов в лабораториях "ковидных" больниц. Они месяцами не видят родных и друзей и живут в съемных квартирах. Все это - ради возможности спасения тысяч больных коронавирусной инфекцией, и об этом репортаж Светланы Рейтер.

В каких духов верили древние славяне и какие традиции сопровождали Ночь на Ивана Купалу?

Media playback is unsupported on your device Иван Купала: квест о традиции праздника и разной нечисти

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Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Марина Ромадова