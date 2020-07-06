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Британские санкции

В понедельник глава МИД Британии Доминик Рааб представит список граждан России, Саудовской Аравии, КНДР и Китая, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека, пишет Financial Times (нужна подписка). Санкции будут зключаться в запрете на въезд в Великобританию и замораживании активов в британских банках.

Впервые Британия вводит международные санкции самостоятельно, раньше подобные шаги она предпринимала совместно с Евросоюзом, США или ООН.

"С сегодняшнего дня Великобритания получает новые полномочия, чтобы запретить лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека, въезжать в Великобританию, направлять деньги в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", - сказал Рааб.

Приговор журналистке Светлане Прокопьевой

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В понедельник приговор объявят приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую судят за авторскую колонку с рассуждениями о возможных причинах, подтолкнувших 17-летнего Михаила Жлобицкого к попытке взорвать здание ФСБ в Архангельске в 2018 году. Тогда подросток принес в здание самодельное взрывное устройство и привел его в действие. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников ФСБ были ранены.

В своей статье Прокопьева предположила, что к такому радикальному шагу подростка могла подтолкнуть в том числе политика государства. ФСБ усмотрело в словах журналистки оправдание терроризма. Обвинение запросило для Светланы Прокопьевой 6 лет колонии общего режима и четыре года запрета на профессиональную деятельность.

Целые регионы Испании снова на карантине

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На одном из пляжей Галисии прошло представление с соблюдением социальной дистанции

Власти Галисии, региона на северо-западе Испании с населением 70 тысяч человек, вновь ввели строгий карантин после новой вспышки Covid-19. До следующей пятницы пересечение границ района Ла-Мариния-Сентраль внутри Галисии будет разрешено только в рабочих целях. Именно в этом районе зафиксированы 117 из 258 новых случаев в регионе. Собрания в количестве более 10 человек запрещены на всей территории региона, обязательно ношение масок в общественных местах. Власти Галисии считают, что эпицентром новой вспышки стали бары и рестораны, их график работы и число посетителей должны быть сокращены на 50% до особого распоряжения.

Днем ранее в режим локдауна вернулся один из регионов Каталонии. Испания - вторая наиболее пострадавшая от эпидемии коронавируса страна в Европе по числу заболевших (250,1 тыс. человек).

"Воздушные коридоры" для британцев

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Британия смягчает меры в отношении поездок за границу. Ранее власти призывали воздерживаться от поездок, не имеющих жизненно важного значения. Теперь британцы могут не только лететь в отпуск, но и не должны соблюдать обязательный двухнедельный карантин по возвращении из ряда стран, в основном европейских. Договоренности о так называемых воздушных коридорах были достигнуты на минувшей неделе с 59 странами, но этот список, говорят британские власти, будет еще расширяться.

Возобновляется дело историка Дмитриева

В понедельник возобновляются слушания по делу историка, главы карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева. В 2016 году ему предъявили обвинения в производстве детской порнографии, но суд его оправдал с правом на реабилитацию и возмещение ущерба. Однако вскоре его снова заключили под стражу по обвинению в сексуальном насилии в отношении своей приемной дочери. Правозащитники уверены, что дело против Дмитриева - месть за его профессиональную деятельность, исследования репрессий советского периода.

Неделя высокой моды онлайн

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Впервые в своей истории Парижская неделя высокой моды, открывающаяся в понедельник, пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. В этом году женскую коллекцию Осень/Зима 2020-21 представят дома Dior, Ralph & Russo, модельеры Антонио Гримальди, Маурицио Галанте, Ульяна Сергеенко и другие.

Лувр снова открыт

В понедельник после длительного перерыва открывается Лувр - один из самых знаменитых музеев мира. Вход возможен только по предварительной записи, посетители обязаны носить маски.

Джоан Роулинг снова под огнем критики

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Продолжается противостояние писательницы Джоан Роулинг с пользователями соцсетей, обвиняющими ее в трансфобии. Все началось с ее твита, в котором она пошутила над встретившимся ей определением "людей, которые менструируют", сказав, что такие люди раньше назывались женщинами.

В воскресенье Роулинг снова пришлось давать объяснения в "Твиттере", после того как критики обратили внимание, что она поддержала автора одного из твитов, считающего выписываемые гормоны подменой антидепрессантов. Роулинг тоже считает, что молодым людям, испытывающим затруднения в гендерном вопросе, зачастую сразу предлагают гормоны и хирургическое вмештельство, хотя на самом деле это может быть не в их интересах.

Ранее Джоан Роулинг говорила, что изучила явление трансгендерности и хочет сохранить за собой право высказываться на темы, связанные с полом и гендерной идентичностью.

Конец демократии в Гонконге

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Вся мировая пресса пишет о резких и тревожных переменах, постигших Гонконг, где на днях вступил в силу закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", который дает властям материкового Китая широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии. За преступления, угрожающие национальной безопасности, такие как призывы к сепаратизму и разжигание ненависти к действующим властям, жителям Гонконга теперь может грозить пожизненное заключение.

И первый такой случай уже есть, пишет New York Times. 24-летнего молодого человека с флагом "Свободу Гонконгу" обвиняют в терроризме и призывах к сепаратизму. "Мы все знали, что однажды это произойдет, и это очень больно", - говорит один из собеседников NYT о вмешательстве Китая в политику полуострова.

Британию ждут еще тысячи смертей?

Бывший научный советник британского правительства сэр Дэвид Кинг в эксклюзивном интервью Sky News сказал, что до апреля будущего года в Британии от коронавируса может умереть еще 27 тысяч человек, если власти немедленно не одумаются.

По мнению ученого, ослабление карантина преждевременно и приведет к ужасным последствиям. Такое впечатление, говорит Кинг, что стратегия Даунинг-стрит заключается в том, чтобы удерживать ежедневное число заболевших на отметке 3 тысячи человек. Но жертвами этой стратегии могут стать 27 тысяч человек, потому что ни властям, ни обывателям не хватает терпения пережить этот период. Для тех, кому не терпится выпить пива, достаточно было открыть наружные террасы пабов, считает Кинг.

Пора по пабам

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В Британии после 106 дней карантина открылись пабы, и в разных заведениях это происходило по-разному - от строгого соблюдения всех предписанных правительством норм до полного ковид-диссиденства. Паб - важная часть английской культуры. Даже во время Первой и Второй мировых войн заведения в стране не закрывались. О том, как британцы устремились в излюбленные места, в материале корреспондента Би-би-си Юри Вендика.

В Вене убит критик Рамзана Кадырова

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4 июля в Вене был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, переехавший в Австрию в 2005 году. За полгода до убийства в интервью украинскому журналисту он рассказал о том, почему покинул Чечню, о заказных убийствах и сотрудничестве с австрийскими спецслужбами. Через несколько часов после убийства в городе Линц задержали подозреваемого. Журналист Би-би-си Марина Катаева разбиралась, кем был Мамихан Умаров и кто мог желать его смерти.

Экономика Европы вступает на долгий путь восстановления

Несмотря на новые локальные вспышки коронавируса, Европа в целом справилась с эпидемией и выходит из затяжного локдануна, и теперь главная цель - восстановить экономику. На этой неделе ЕС подвел первые итоги начавшегося оживления. Глава европейского центробанка Кристин Лагард считает, что худшее позади. Однако оптимисты пока в меньшинстве. О том, что ждет европейскую экономику и 450 млн граждан ЕС - в материале экономического корреспондента Русской службы Би-би-си Алексея Калмыкова.

Цена рабства

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До сих пор многие страны, в свое время завозившие рабов, не извинились. На этой гравюре 18 века изображена погрузка рабов на судно

На фоне прокатившихся по Америке акций движения Black Lives Matter вновь зазвучал вопрос о выплатах репараций потомкам африканских рабов. Верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили от Социалистической партии Мишель Бачелет призвала бывшие колониальные державы возместить ущерб, причиненный веками насилия и дискриминации. Но кому платить и как посчитать размер выплат?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На японских улицах снова много людей

Почему от коронавируса умерло так мало японцев? Правда ли, что у японцев есть особый иммунитет, защитивший их от Covid-19? Что такое "миндо" и при чем оно тут?

Десятки бывших воспитанников схиигумена Сергия Романова, основавшего Среднеуральский женский монастырь, рассказали, что там с ними жестоко обращались. Русская служба Би-би-си поговорила с бывшими воспитанниками Романова, лишенного на прошлой неделе церковного сана.

Media playback is unsupported on your device “В миру мы все сгорим в аду”: истории бывших воспитанников отца Сергия

Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Марина Ромадова