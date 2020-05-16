Коронавирус в России: рекордное число умерших за сутки, 8 смертей в атомной промышленности

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В России за сутки зафиксировано 9 200 новых случаев заражения коронавирусом, 119 человек скончались, из них 74 в Москве.

4 940 человек вылечилось, сообщает штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Общее число заболевших в стране достигло 272 043. Россия продолжает держаться на втором месте в мире по числу заболевших после США, по данным Университета Джонса Хопкинса, который фиксирует официальную статистику из разных стран.

Общее число смертей в России на данный момент составляет 2 537, это в разы ниже, чем у других стран с высокими масштабами заражения.

Ситуация в регионах

По официальным данным, суточный прирост в наиболее пострадавших регионах выглядит так: в Нижегородской области 229 новых заражений, в Ростовской - 112, в Саратовской - 107, в Свердловской - 105, в Тульской - 101.

В Приморском крае за сутки выявили 87 новых носителей коронавируса, в Воронежской области 39, на Алтае 38.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Медики выходят из "красной зоны" Федерального клинического центра высоких медицинских технологий

В Чите главврач краевого онкологического диспансера ввел карантин после выявления Covid-19 у 66 пациентов.

Помощь соцработникам и дающим на благотворительность

Правительство России сообщило на своем сайте, что выделяет 7,6 млрд рублей соцработникам, которые оказывают непосредственную помощь больным с коронавирусом, за дополнительную нагрузку и тяжелые условия труда.

Кабинет министров также одобрил снижение налоговых издержек для компаний и индивидуальных предпринимателей, помогающим благотворительным организациям.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS Image caption Волонтеры собирают продуктовые посылки для одиноких пожилых людей в Санкт-Петербурге

Речь идет о безвозмездной передаче "продовольственных товаров благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям, а также имущества медицинским организациям для предупреждения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", говорится на сайте российского правительства.

Росатом: восемь смертей в отрасли, но предприятия открываются

За время эпидемии коронавируса от болезни скончалось восемь работников атомной отрасли, сообщил в видеообращении к сотрудникам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Днем ранее стало известно о смерти советника гендиректора производственного объединения "Маяк", входящего в "Росатом", Игоря Мышлецова. 59-летний Мышлецов заболел в конце апреля и проходил лечение в Москве, сообщили представители компании.

В понедельник 18-го мая к работе, по словам Лихачева, возвращаются 46 тысяч человек, это 96% всех работников отрасли.

"Маски, перчатки, антисептики, социальное дистанцирование - теперь стало нормой на месяцы вперед, частью корпоративной культуры", - добавил глава Росатома.

В конце апреля руководство "Росатома" сообщало, что перечислит свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом в России.

Коронавирус через чипсы, сухарики и орешки

Представители МЧС России напоминают, что коронавирус распространяется не только воздушно-капельным путем, но и через поверхности.

В частности, в своих рекомендациях для населения они обращают внимание на опасность совместного поедания сухих снэков из одного пакетика.

"Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)", - напоминают специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России в своем проекте по информированию населения.