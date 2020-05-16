Коронавирус в мире: Бундеслига возвращается, Италия скоро откроет границы

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Германия первой в Европе возобновляет профессиональный футбол

По данным на субботу, число заболевших Covid-19 во всем мире превысило 4,5 миллиона, скончались от болезни на данный момент почти 308 тысяч человек.

Это официальная статистика из разных стран, но у экспертов есть основания полагать, что в реальности эти цифры значительно выше.

Многие страны при этом наблюдают снижение числа новых случаев и продолжают ослаблять карантин. Италия объявила, что откроет границы и разрешит передвигаться по стране 3 июня, а в Германии в субботу проходят шесть матчей возобновленной Бундеслиги.

В Америке, сильнее всех пострадавшей от коронавируса, Палата представителей дала добро на дополнительные 3 трлн долларов на поддержку экономики, но по этому вопросу еще предстоит голосование в сенате.

"Игра привидений": как возвращается большой футбол в Германии

В Германии после двухмесячного перерыва возобновляются матчи Бундеслиги. В субботу на пустых стадионах пройдут шесть игр.

“У немцев есть специальное слово - “geisterspiele”. Буквально это означает “игра привидений”, - сказал в интервью Би-би-си комментатор матчей Бундеслиги Дерек Рэй.

“Об этом мы сожалеем. Немецкий футбол полон страсти, матчи Лиги - самые посещаемые в мире”, - посетовал комментатор. Однако он добавил, что все-таки эти игры должны вернуть ощущение нормальной жизни, которого не было последние недели.

Не у всех команд стадион будет совершенно пустым. "Боруссия" (Мёнхенгладбах), например, расставит на трибунах вырезанные из картона силуэты фанатов. Болельщики команды имели возможность заказать свою копию из картона, заплатив по 19 евро.

Media playback is unsupported on your device Тысячи картонных зрителей и один грустный козел

В преддверии возобновления игр все команды находились на карантине. Игроки перемещались из гостиничных номеров на тренировки и обратно.

На поле перед игрой не будет никаких рукопожатий и командных фото, а игроков в ходе чемпионата будут регулярно тестировать на коронавирус.

Италия скоро откроет границы

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption С 3 июня Италия откроет границы и разрешит передвигаться внутри страны

Италия снимает запрет на въезд и выезд из страны и передвижение между регионами с 3 июня.

Подписав соответствующий указ, правительство страны сделало решительный шаг в сторону ослабления одного из самых жестких карантинных режимов в мире - с целью оживления экономики.

Число смертей от коронавируса в Италии - третье в мире после США и Великобритании, в стране скончалось более 31,6 тысячи человек.

Однако в последние дни уровень распространения инфекции резко падал.

Италия первой в Европе ввела национальные ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса после февральских вспышек на севере страны.

Послабления карантинного режима начались только спустя два месяца. 4 мая открылись промышленные предприятия и парки.

Уже в субботу ослабляют пограничный контроль между собой Швейцария, Германия и Австрия, а также Франция. Полностью открыть границы эти страны планируют летом.

Все четыре страны входят в Шенгенскую зону, жители которой привыкли перемещаться без пограничных проверок.

Пограничные зоны между Швейцарией и ее соседями серьезно пострадали из-за коронавирусных ограничений. Тысячи людей ежедневно перемещались по треугольнику вокруг швейцарского города Базель, чтобы попасть на работу, сделать покупки, увидеть друзей и родных.

Правообладатель иллюстрации ROLAND SCHMID Image caption В приграничных зонах Швейцарии и ее соседей многие семьи не могли увидеться

Новые ослабления границ означают, что семьи снова смогут увидеться.

Судьба 3 триллионов долларов бюджетной помощи американцам

Палата представителей США одобрила пакет финансовых мер объемом в 3 триллиона долларов.

Если закон вступит в силу, огромные бюджетные средства пойдут на борьбу с коронавирусом и стимуляцию страдающей от локдауна экономики, включая прямые платежи гражданам.

Пакет предложен и активно поддерживается многими демократами, но на следующей стадии рассмотрения, в сенате, где большинство мест у республиканцев, у него мало шансов быть одобренным. Белый дом также обещал наложить на него вето.

Премьер-министры не исключение

В Новой Зеландии премьер-министр Джасинда Ардерн не смогла попасть в кафе, так как по правилам социального дистанцирования там не было достаточно места для дополнительных посетителей.

Премьер-министр и ее жених решили сходить в кафе в Веллингтоне спустя два дня после ослабления карантина. Но по новым правилам, которым должны следовать общественные заведения, места для них не оказалось, и владельцы кафе не сделали исключения для высокопоставленных гостей.

“Премьер-министр сказала, что она подождет, как и все остальные”, - ответил газете Guardian представитель Арден.

Собаки унюхают коронавирус

В Британии ученые взялись выяснить, можно ли обучить собак вынюхивать коронавирус до того, как у человека появляются симптомы.

Британское правительство выделило на эту экспериментальную программу 500 тысяч фунтов (605 тысяч долларов). Образцы запаха коронавируса для нее предоставят лондонские больницы, где лечат пациентов с Covid-19, и учиться его находить будут лабрадоры и спаниели.

На данный момент, по результатам исследований из разных стран, уже имеются свидетельства, что собаки могут выявлять по запаху больных диабетом, определенными видами рака, малярией, болезнью Паркинсона.

Над исследованием о запахе коронавируса начинают работать ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Университета города Дарем и благотворительной организации Medical Detention Dogs.