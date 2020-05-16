Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фарибу Адельху задержали в Иране в июне 2019 года

Суд Ирана приговорил к шести годам тюрьмы французского антрополога иранского происхождения Фарибу Адельху. Франция выступила с резким осуждением приговора.

Как сообщил адвокат ученой Саид Дегхан, пять лет лишения свободы Адельха получила по обвинению в заговоре, угрожающем национальной безопасности, и еще один год - за пропаганду против иранского государства. Однако, по предположению адвоката, оба эти срока, вероятно, не будут суммироваться.

61-летняя Фариба Адельха - антрополог-исследователь из парижского Института изучения политики.

Этот престижный вуз, известный как Sciences Po, специализируется на политике, экономике и социальных науках. В июне 2019 года Адельха вместе с французским коллегой Роланом Маршалем были задержаны властями Ирана во время рабочей поездки по стране.

В марте 2020 года Маршаля отпустили в рамках обмена заключенными. Тогда французские власти освободили Джалаля Рохолланеджада: инженер из Ирана содержался во французской тюрьме, дожидаясь экстрадиции в США по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана.

За последние несколько лет власти Ирана задержали по обвинению в действиях, угрожающих национальной безопасности, десятки иностранцев и граждан с двойным гражданством.

Часть из них в настоящий момент временно освобождены из-за угрозы заражения коронавирусом в тюрьмах. В числе прочих на увольнительной находится британско-иранская подданная Назанин Загхари Рэтклифф, сотрудница благотворительного фонда "Томсон Рейтер", которую в 2016 году задержали во время поездки к родителям с малолетней дочерью.

Информацию о приговоре Фарибе Адельхе власти Ирана в субботу официально не комменировали.

"Этот приговор не основывается ни на одном серьезном свидетельстве или установленном факте и следовательно, носит политический характер", - говорится в распространенном в субботу заявлении министра иностранных дел Франции.

Власти Ирана не признают двойного гражданства для иранских граждан, соответственно задержанным отказывают в возможности получить консульскую поддержку.

Ранее французские чиновники называли задержание Адельхи неприемлемым и настаивали, что полны решимости добиваться ее освобождения.

Адельха настаивает на собственной невиновности. По инофрмации Science Pro, 24 декабря прошлого года она объявила голодовку в тегеранской тюрьме вместе с ученой из Австралии Кайли Мур-Жильбер.

12 февраля из-за возникших опасений за ее здоровье голодовка была прекращена. Одиннадцать дней спустя она была переведена в тюремную больницу с серьезным повреждением почек.

Фариба Адельха специализируется на социальной и политической антропологии Ирана послереволюционного периода. Она написала около десятка книг, основанных на собственных исследованиях, в частности “Революция за вуалью: мусульманки Ирана” и “Быть современным в Иране”.

Адельха была задержана во время поездки, посвященной исследованию передвижений шиитских священнослужителей ежду Афганистаном, Ираном и Ираком.