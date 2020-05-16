Возобновление матчей Бундеслиги: в безмолвии и при пустых трибунах
16 мая возобновился чемпионат Германии по футболу - первый из большой европейской пятерки. Матчи прошли при пустых трибунах и пока стали лишь иллюстрацией к тезису о том, что Европа возвращается к нормальной жизни, но до завершения этого пути еще далеко.
Первым началось дерби между "Боруссией" из Дортмунда и "Шальке".
Никаких приветственных ритуалов. Слышны звуки, которые было бы невозможно услышать за гулом трибун. Например было слышно, как судья проверяет, хорошо ли натянута сетка на воротах стадиона в Дортмунде.
Комментаторы британского телевидения объявили составы и начали шутить: будет ли диктор объявлять авторов голов в микрофон или просто прокричит их фамилии - акустика позволяет.
На 29-й минуте дерби нападающий "Боруссии" Эрлинг Холланд замкнул прострел Торгана Азара - и забил первый гол в большом европейском футболе с начала марта, с тех пор как по очереди остановились все национальные и еврокубковые соревнования.
Футболисты "Боруссии", празднуя, замерли в паре метров друг от друга, соблюдая социальное дистанцирование.
Возобновление чемпионата в Германии стало возможным не только благодаря тому, что страна хорошо по сравнению с соседями справляется с пандемией коронавируса, но и потому, что футбольная ассоциация здесь разработала максимально четкий план возвращения. И правительство страны одобрило этот план.
Он предусматривает регулярное тестирование игроков и тренеров, соблюдение ими максимально строгих санитарных правил, вплоть до нажимания кнопок в лифте локтями.
Команды выходили из подтрибунных помещений по очереди. Запасные игроки в масках сидели на расстоянии через кресло друг от друга. Без масок были только тренеры и полевые игроки.
Все это вместе позволило вернуть футбол, но пустые трибуны - это тяжелый удар по антуражу больших матчей. Первые трансляции напоминают игры любителей в спортзале после работы, только "любители" хороши в тактических построениях на поле.
Когда Рафаэл Герейру забил второй мяч за "Боруссию", отчетливо было слышно, как мяч ударился о сетку ворот, и только потом последовали разрозненные аплодисменты. Матчи "Дортмунда" и "Шальке" - одно из главных дерби страны.
В похожей атмосфере прошли и другие матчи тура. "Аугсбург" на своем поле проиграл со счетом 1-2 "Вольфсбургу". На матче не смог присутствовать главный тренер хозяев Хайко Херрлих. Он нарушил принятые немецкой лигой правила, выйдя из гостиницы, куда команда заселяется перед игрой, в супермаркет. И сам принял решение, что не имеет права присутствовать на матче.
"Боруссия" победила "Шальке" со счетом 4-0, но для болельщиков со всего мира важен не столько этот счет, сколько сам факт возвращения футбола. В июне оно продолжится в других странах.
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Из главных чемпионатов не будет доигран только французский, он завершен досрочно. Остановили чемпионаты Нидерланды и Бельгия. Остальные будут играть без зрителей, но с телетрансляциями - доходы от них критически важны для подавляющего большинства европейских клубов.
Ориентировочно 8 июня возобновятся игры в английской премьер-лиге, в десятых числах (точных дат еще нет) продолжат играть Испания и Италия.
Возобновление чемпионата России назначено на 21 июня.