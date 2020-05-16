Возобновление матчей Бундеслиги: в безмолвии и при пустых трибунах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эрлинг Холланд забил первый гол в большом европейском футболе после карантинной паузы

16 мая возобновился чемпионат Германии по футболу - первый из большой европейской пятерки. Матчи прошли при пустых трибунах и пока стали лишь иллюстрацией к тезису о том, что Европа возвращается к нормальной жизни, но до завершения этого пути еще далеко.

Первым началось дерби между "Боруссией" из Дортмунда и "Шальке".

Никаких приветственных ритуалов. Слышны звуки, которые было бы невозможно услышать за гулом трибун. Например было слышно, как судья проверяет, хорошо ли натянута сетка на воротах стадиона в Дортмунде.

Комментаторы британского телевидения объявили составы и начали шутить: будет ли диктор объявлять авторов голов в микрофон или просто прокричит их фамилии - акустика позволяет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядела скамейка запасных дортмундской "Боруссии", и к такой телекартинке в 2020 придется привыкнуть всей Европе

На 29-й минуте дерби нападающий "Боруссии" Эрлинг Холланд замкнул прострел Торгана Азара - и забил первый гол в большом европейском футболе с начала марта, с тех пор как по очереди остановились все национальные и еврокубковые соревнования.

Футболисты "Боруссии", празднуя, замерли в паре метров друг от друга, соблюдая социальное дистанцирование.

Возобновление чемпионата в Германии стало возможным не только благодаря тому, что страна хорошо по сравнению с соседями справляется с пандемией коронавируса, но и потому, что футбольная ассоциация здесь разработала максимально четкий план возвращения. И правительство страны одобрило этот план.

Он предусматривает регулярное тестирование игроков и тренеров, соблюдение ими максимально строгих санитарных правил, вплоть до нажимания кнопок в лифте локтями.

Команды выходили из подтрибунных помещений по очереди. Запасные игроки в масках сидели на расстоянии через кресло друг от друга. Без масок были только тренеры и полевые игроки.

Все это вместе позволило вернуть футбол, но пустые трибуны - это тяжелый удар по антуражу больших матчей. Первые трансляции напоминают игры любителей в спортзале после работы, только "любители" хороши в тактических построениях на поле.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работники телевидения тоже обязаны носить маски, работая на пустых стадионах

Когда Рафаэл Герейру забил второй мяч за "Боруссию", отчетливо было слышно, как мяч ударился о сетку ворот, и только потом последовали разрозненные аплодисменты. Матчи "Дортмунда" и "Шальке" - одно из главных дерби страны.

В похожей атмосфере прошли и другие матчи тура. "Аугсбург" на своем поле проиграл со счетом 1-2 "Вольфсбургу". На матче не смог присутствовать главный тренер хозяев Хайко Херрлих. Он нарушил принятые немецкой лигой правила, выйдя из гостиницы, куда команда заселяется перед игрой, в супермаркет. И сам принял решение, что не имеет права присутствовать на матче.

"Боруссия" победила "Шальке" со счетом 4-0, но для болельщиков со всего мира важен не столько этот счет, сколько сам факт возвращения футбола. В июне оно продолжится в других странах.

Из главных чемпионатов не будет доигран только французский, он завершен досрочно. Остановили чемпионаты Нидерланды и Бельгия. Остальные будут играть без зрителей, но с телетрансляциями - доходы от них критически важны для подавляющего большинства европейских клубов.

Ориентировочно 8 июня возобновятся игры в английской премьер-лиге, в десятых числах (точных дат еще нет) продолжат играть Испания и Италия.

Возобновление чемпионата России назначено на 21 июня.