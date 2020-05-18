Коронавирус и футбол: секс-куклы на трибунах и тренировки на дистанции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Руководство клуба "Сеул" посчитало этих кукол обычными манекенами, но оказалось, что предназначены они совсем не для футбола

Мировой спорт начинает постепенно оживать после длительного локдауна. Некоторые футбольные лиги возобновили национальные чемпионаты, но пока матчи проходят при пустых трибунах. Перед организаторами стоит вопрос - как улучшить атмосферу матчей?

Футбольный клуб "Сеул" предпринял неудачную попытку заполнить трибуны, посадив туда секс-кукол.

Поначалу руководство клуба настаивало, что это были обыкновенные манекены, но в итоге признало, что закупило их у производителя секс-игрушек и извинилось перед болельщиками.

Кроме того, некоторые куклы держали в руках рекламу порносайтов, при том, что порнография запрещена в Южной Корее.

Что произошло на матче?

В воскресенье "Сеул" сыграл первый матч сезона на своем поле.

Стадион был пуст - одна из многих мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса.

Поэтому когда накануне игры компания Dalcom предложила заполнить некоторые места, руководство клуба дало согласие.

Однако болельщики, смотревшие матч в сети, отметили, что манекены были подозрительно похожи на кукол из секс-шопов. В результате клуб вынужден был принести извинения в "Инстаграме" и "Фейсбуке".

Правообладатель иллюстрации Chung Sung-Jun / Getty Image caption ФК "Сеул" - один из лидеров национального чемпионата, а также один из самых успешных клубов в региональном масштабе

Представитель "Сеула" Ли Чжи-хун признался Би-би-си, что клуб недостаточно тщательно изучил направление работы компании Dalcom.

По словам Ли, он затметил, что куклы сделаны с максимальным вниманием к деталям, но не придал этому особого значения.

Когда в Южной Корее возобновились матчи?

Сезон 2020 года Кей-лиги должен был начаться еще в феврале, однако его пришлось отложить в связи с пандемией.

Тем не менее успешная борьба с коронавирусом в Южной Корее позволила начать игры раньше других.

Когда 8 мая сезон Кей-лиги 1 начался, к южнокорейскому футболу были приковано внимание изголодавшихся футбольных болельщиков всего мира.

Первый матч сезона между командами "Чонбук Хёндэ Моторс" и "Сувон Самсунг Блюуингз" даже транслировался в прямом эфире на Би-би-си.

Матчи проходят с соблюдением всех мер предосторожности: при пустых трибунах, без рукопожатий, а тренеры обязаны носить маски.

"Плеваться и сморкаться запрещено, игрокам следует воздерживаться от разговоров лицом к лицу", - предупредил представитель Кей-лиги перед началом первого матча.

Какие еще лиги возобновили матчи?

В прошлые выходные возобновились матчи германской Бундеслиги, но они, как и в Южной Корее, проходили при пустых трибунах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Невероятная дисциплина: футболисты Бундеслиги празднуют гол с соблюдением социального дистанцирования

Первые матчи английской Премьер-лиги намечены на 12 июня, однако, что эту дату, возможно, придется перенести.

Пока футболистам рекомендовано возобновить тренировки с соблюдением социального дистанцирования.

Некоторые футболисты заявляют, что не совсем понимают, как таким образом можно подготовиться к матчам.

Нападающий "Манчестер сити" Рахим Стерлинг выразил мнение многих своих коллег, заявив, что для полноценной подготовки к матчам нужно как минимум четыре недели тренировок на поле.

Другие лиги, такие как французская Лига-1, и вовсе отменили сезон.