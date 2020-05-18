Коронавирус и футбол: секс-куклы на трибунах и тренировки на дистанции
Мировой спорт начинает постепенно оживать после длительного локдауна. Некоторые футбольные лиги возобновили национальные чемпионаты, но пока матчи проходят при пустых трибунах. Перед организаторами стоит вопрос - как улучшить атмосферу матчей?
Футбольный клуб "Сеул" предпринял неудачную попытку заполнить трибуны, посадив туда секс-кукол.
Поначалу руководство клуба настаивало, что это были обыкновенные манекены, но в итоге признало, что закупило их у производителя секс-игрушек и извинилось перед болельщиками.
Кроме того, некоторые куклы держали в руках рекламу порносайтов, при том, что порнография запрещена в Южной Корее.
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Что произошло на матче?
В воскресенье "Сеул" сыграл первый матч сезона на своем поле.
Стадион был пуст - одна из многих мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса.
Поэтому когда накануне игры компания Dalcom предложила заполнить некоторые места, руководство клуба дало согласие.
Однако болельщики, смотревшие матч в сети, отметили, что манекены были подозрительно похожи на кукол из секс-шопов. В результате клуб вынужден был принести извинения в "Инстаграме" и "Фейсбуке".
Представитель "Сеула" Ли Чжи-хун признался Би-би-си, что клуб недостаточно тщательно изучил направление работы компании Dalcom.
По словам Ли, он затметил, что куклы сделаны с максимальным вниманием к деталям, но не придал этому особого значения.
Когда в Южной Корее возобновились матчи?
Сезон 2020 года Кей-лиги должен был начаться еще в феврале, однако его пришлось отложить в связи с пандемией.
Тем не менее успешная борьба с коронавирусом в Южной Корее позволила начать игры раньше других.
Когда 8 мая сезон Кей-лиги 1 начался, к южнокорейскому футболу были приковано внимание изголодавшихся футбольных болельщиков всего мира.
Первый матч сезона между командами "Чонбук Хёндэ Моторс" и "Сувон Самсунг Блюуингз" даже транслировался в прямом эфире на Би-би-си.
Матчи проходят с соблюдением всех мер предосторожности: при пустых трибунах, без рукопожатий, а тренеры обязаны носить маски.
"Плеваться и сморкаться запрещено, игрокам следует воздерживаться от разговоров лицом к лицу", - предупредил представитель Кей-лиги перед началом первого матча.
Какие еще лиги возобновили матчи?
В прошлые выходные возобновились матчи германской Бундеслиги, но они, как и в Южной Корее, проходили при пустых трибунах.
Первые матчи английской Премьер-лиги намечены на 12 июня, однако, что эту дату, возможно, придется перенести.
Пока футболистам рекомендовано возобновить тренировки с соблюдением социального дистанцирования.
Некоторые футболисты заявляют, что не совсем понимают, как таким образом можно подготовиться к матчам.
Нападающий "Манчестер сити" Рахим Стерлинг выразил мнение многих своих коллег, заявив, что для полноценной подготовки к матчам нужно как минимум четыре недели тренировок на поле.
Другие лиги, такие как французская Лига-1, и вовсе отменили сезон.