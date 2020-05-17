Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Абдулла Абдулла (на фото слева) и Ашраф Гани во время церемонии подписания соглашения

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал соглашение о разделе власти со своим политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой.

После президентских выборов, состоявшихся в сентябре прошлого года, сразу два кандидата приняли президентскую присягу: о победе заявил как действующий президент Ашраф Гани, так и премьер-министр страны Абдулла Абдулла.

Центральная избирательная комиссия Афганистана заявила, что на выборах с небольшим отрывом победил Гани, но Абдулла счел, что результаты голосования были фальсифицированы.

С марта, когда Гани и Абдулла одновременно провели церемонии инаугурации, политики пытались договориться. Сейчас они подписали соглашение, согласно которому президентом остается Гани, но Абдулла получает право назначить в правительство такое же число министров, как глава государства.

Как передает агентство Рейтер, переговоры между двумя политиками о том, как между ними распределятся сферы влияния, продолжаются.

Таким образом в Афганистане восстанавливается примерно тот же баланс власти, что существовал до президентских выборов.

В случае возобновления переговоров с исламистским движением "Талибан" (в России и других странах мира оно признано террористическим и запрещено), правительство будет представлять Абдулла Абдулла.

"Исторический день"

После подписания соглашения Абдулла, бывший глазной врач, написал в "Твиттере", что эта договорённость призвана "обеспечить путь к миру, улучшить управление страной и защитить права людей".

"Теперь мы должны объединиться как нация и стремиться к практическим решениям", - добавил Абдулла.

Пропустить Twitter пост , автор: @DrabdullahCE 2/4 The agreement signed today is not a privilege or a handout. It's rooted in the last election & every clean vote. It comes at a very difficult time when we face serious threats. It's meant to ensure a path to peace, improve governance, protect rights, respect laws & values. — Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) 17 мая 2020 г.

"Сегодня исторический день для нашего родного Афганистана, - сказал в свою очередь Гани во время церемонии подписания документа. - Афганцы показали, что привержены национальным интересам и могут вместе думать о них".

Противостояние между президентом и премьер-министром Афганистана вызывало особенное недовольство в США. Абдулла и Гани не смогли договориться даже после мартовского визита в Кабул главы Государственного департамента Майка Помпео, который пытался помочь им заключить соглашение.

Вашингтон заявил, что из-за этого конфликта помощь США Афганистану в размере 1 млрд долларов будет заморожена.

В воскресенье Помпео написал в "Твиттере", что приветствует соглашение между Гани и Абдуллой. Однако пока неясно, означает ли это, что теперь американская помощь Кабулу будет возобновлена.

Договор между Гани и Абдуллой подписан вскоре после нападения боевиков на родильное отделение больницы в Кабуле, в результате которого погибли 24 человека. Большинство из них - женщины, родившие незадолго до этого; всего без матерей остались 18 детей. Погибли также два ребенка, акушерка и полицейский.

Ни одна из известных групп не взяла на себя ответственность за это нападение.

В последние месяцы власти Афганистана пытаются возобновить мирные переговоры с талибами, прекратившиеся в апреле. Представители движения "Талибан" отказались продолжать участие в переговорах, назвав их "безрезультатными".

Как сообщалось, причиной прекращения мирного процесса стала проблема обмена заключенными, о котором талибы ранее договорились с властями США. Одновременное освобождение пленных обеими сторонами должно было приблизить мирное соглашение, но талибы заявили, что афганские власти затягивают выполнение своих обязательств, а официальный Кабул обвинил талибов в выдвижении нереалистичных требований.

Анализ

Лиз Дюссет, дипломатический обозреватель Би-би-си

Афганцы все еще пытаются отойти от ужасающего нападения на родильное отделение, которое произошло на этой неделе, поэтому им будет приятен любой лучик света в этой сгущающейся тьме.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В результате недавнего нападения на родильное отделение больницы в Кабуле без матерей остались 18 детей

Некоторые надеются, что новое соглашение, достигнутое с таким трудом, будет прочнее, чем похожий договор, который был подписан в 2014 году. Он появился при активной поддержке со стороны США, однако впоследствии развалился.

Но в нынешнем соглашении участвуют все те же политики, а политические и личные противоречия между ними никуда не делись. На передовой труднейшей афганской истории остаются одни и те же лидеры и полевые командиры прошлого.

Однако сейчас перед ними встало немало новых проблем: рост насилия в стране, смертельный вирус - и перспектива настоящего голода.

Афганцы хотят, чтобы их лидеры ставили на первое место стремление страны к миру, а не свои личные политические перспективы.

Путь к переговорам с "Талибаном" опасен и на нем будут постоянно возникать сомнения в успехе всего начинания.

Соглашение между Гани и Абдуллой создает политическую основу для того, чтобы повести страну к завершению войны. Но оно должно удержаться - и не развалиться под влиянием множества разрушительных факторов, которые неизбежно возникнут на этом пути.