Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Представители ЛГБТ-сообщества опасаются, что новый закон приведет к дискриминации

Парламент Венгрии принял закон, который запрещает трансгендерным мужчинам и женщинам изменять в официальных документах половую принадлежность, указанную при рождении.

Закон, предложенный правящей правой партией Фидес, получил поддержку 133 депутатов, 57 проголосовали против. Он предполагает, что в свидетельствах о рождении, заключении брака и смерти вместо венгерского слова "пол" отныне будет фигурировать термин "пол при рождении".

Это означает, что пол людей будет оставаться без изменений в том числе в удостоверениях личности, которые венгры обязаны всегда иметь при себе.

Когда закон вступит в силу, власти смогут отклонить заявки на смену пола в документах, которые были поданы гражданами Венгрии в течение последних трех лет и пока не рассмотрены. Правозащитные группы говорят, что с 2018 года в Венгрии практически невозможно изменить пол в документах, что стало причиной многочисленных судебных исков.

Закон вызвал резкую критику правозащитников, которые утверждают, что он приведет к усилению дискриминации против членов ЛГБТ-сообщества. Один из оппозиционных депутатов описал его как "пагубный".

Однако правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном утверждает, что таким образом ликвидируется юридическая неопределенность, из-за которой суды и административные органы не понимали, как трактовать слово "пол".

"У людей паника"

Власти настаивают, что закон не противоречит конституции страны и не мешает соблюдению прав человека. Как сказано в заявлении пресс-службы венгерского правительства, решение "регистрировать биологический пол ребенка в свидетельстве о рождении не влияет на право мужчин и женщин свободно выражать и практиковать свою идентичность в зависимости от их желания".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Виктор Орбан возглавляет правительство Венгрии с 2010 года

Группы, представляющие трансгендерных людей, и правозащитники, считают принятие закона еще одним свидетельством, что венгерское консервативное националистическое правительство ведет войну со всеми, кто не вписывается в их представления о семье, передает корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп.

"Просто нет слов, чтобы описать наши чувства, - сказала в интервью Thomson Reuters Foundation вице-президент правозащитной группы "Transvanilla Transgender Association" Тина Корлос Орбан. - У людей, которые многие десятилетия не имели суицидальных мыслей, теперь они появились. У многих паника, они хотят убежать из Венгрии в место, где будут признавать их половую принадлежность".

Трасгендеры опасаются, что теперь они будут сталкиваться с дискриминацией всякий раз, когда им нужно предоставлять официальные документы.

Законопроект, принятый парламентом Венгрии, должен подписать президент страны Янош Адер, который тоже принадлежит к правящей партии Фидес. Правозащитные группы пытаются убедить президента не ставить свою подпись под законом.

В большинстве стран Европейского союза разрешено менять официальные документы, чтобы указанная в них половая принадлежность соответствовала идентичности людей.

Премьер-министр Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году и в 2018-м переизбранный на очередной срок, придерживается правых консервативных взглядов.

Представляющий его партию спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер в 2019 году сравнивал усыновление детей однополыми парами с педофилией.