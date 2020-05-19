Капитан, полковник - а теперь сэр. Британский 100-летний ветеран Том Мур станет рыцарем
Британский 100-летний ветеран Том Мур, который помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи ходьбы по собственному садику, получит титул рыцаря. Сделать его сэром предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Том Мур - ветеран Второй мировой войны, служивший в Королевских ВВС, - недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливал подвижность после перелома бедра. В знак благодарности британским врачам он решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному саду и собрать для Национальной системы здравоохранения тысячу фунтов. Но размеры пожертвований оказались больше. Намного больше.
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30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, к этому моменту он уже стал национальным героем. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Поздравления Муру также отправил Борис Джонсон.
Теперь премьер-министр направил Королеве просьбу пожаловать ему рыцарский титул, и официально его будут называть "капитан сэр Томас Мур". Елизавета II одобрила запрос Джонсона, официально об этом будет объявлено в среду.
"Луч надежды в тумане коронавируса"
В своем заявлении британское правительство напоминает, что достижение Мура было включено в Книгу рекордов Гиннеса.
"Фантастическая благотворительная деятельность полковника Тома побила рекорды, вдохновила всю страну и дала нам всем луч надежды в тумане коронавируса, - сказал Борис Джонсон. - От имени всех, кого тронула эта удивительная история, я хочу выразить ему огромную благодарность! Он - наше настоящее национальное сокровище".
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер также поздравил Мура и отметил, что он "вдохновил миллионы людей и помог всем нам оценить по достоинству невероятные достижения нашей Национальной системы здравоохранения".
В день рождения Том Мур получил около 140 тыс. поздравительных открыток. Теперь желающие написать ему могут начинать свои письма с обращения "Сэр Том".