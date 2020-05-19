Капитан, полковник - а теперь сэр. Британский 100-летний ветеран Том Мур станет рыцарем

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Капитан Том Мур изначально хотел собрать тысячу фунтов для врачей

Британский 100-летний ветеран Том Мур, который помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи ходьбы по собственному садику, получит титул рыцаря. Сделать его сэром предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Том Мур - ветеран Второй мировой войны, служивший в Королевских ВВС, - недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливал подвижность после перелома бедра. В знак благодарности британским врачам он решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному саду и собрать для Национальной системы здравоохранения тысячу фунтов. Но размеры пожертвований оказались больше. Намного больше.

30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, к этому моменту он уже стал национальным героем. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Поздравления Муру также отправил Борис Джонсон.

Правообладатель иллюстрации Adam Salisbury Image caption Тома Мура стали изображать художники, он даже появляется на граффити. Это - художник Адам Солсбери со своей работой

Теперь премьер-министр направил Королеве просьбу пожаловать ему рыцарский титул, и официально его будут называть "капитан сэр Томас Мур". Елизавета II одобрила запрос Джонсона, официально об этом будет объявлено в среду.

"Луч надежды в тумане коронавируса"

В своем заявлении британское правительство напоминает, что достижение Мура было включено в Книгу рекордов Гиннеса.

Правообладатель иллюстрации @captaintommoore Image caption Во время Второй мировой войны Том Мур служил в Индии и Бирме

"Фантастическая благотворительная деятельность полковника Тома побила рекорды, вдохновила всю страну и дала нам всем луч надежды в тумане коронавируса, - сказал Борис Джонсон. - От имени всех, кого тронула эта удивительная история, я хочу выразить ему огромную благодарность! Он - наше настоящее национальное сокровище".

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер также поздравил Мура и отметил, что он "вдохновил миллионы людей и помог всем нам оценить по достоинству невероятные достижения нашей Национальной системы здравоохранения".

В день рождения Том Мур получил около 140 тыс. поздравительных открыток. Теперь желающие написать ему могут начинать свои письма с обращения "Сэр Том".