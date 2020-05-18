Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Главе ВОЗ предстоит ответить на сложные вопросы

В понедельник откроется Всемирная ассамблея здравоохранения - в этом году она пройдет в виртуальном формате. Ожидается, что представители ряда стран вынесут на повестку расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.

С таким предложением выступят страны Евросоюза, а Британия, Австралия и Новая Зеландия планируют поддержать их. Они потребуют ответов - все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию Covid-19, которая привела к заражению более 4,5 млн человек и смерти 300 тысяч.

На ассамблее будет обсуждаться и возможное расширение полномочий ВОЗ. Страны-участницы рассмотрят предложение о наделении организации правом направлять инспекторов для собственных проверок в местах вспышек заразных болезней.

В апреле ВОЗ попала в эпицентр взаимных обвинений между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что организация помогала Пекину скрыть вспышку коронавируса. Он даже прекратил участие США в финансировании организации.

ВОЗ отрицает эти обвинения. У организации нет полномочий, чтобы заставлять правительства раскрывать информацию.

Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус считает, что ее используют для “политического футбола”, рассказали источники в ВОЗ агентству Рейтер.

Запад продолжает открываться

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Италии все меньше смертей от коронавируса

В понедельник снятие ограничений продолжится в Европе и ряде штатов США. В Италии смогут открыться рестораны, кофейни, бары и парикмахерские салоны. В храмах возобновятся службы, но прихожане будут обязаны носить маски и сохранять дистанцию.

Испанцам разрешено собираться в группы до 10 человек - но ограничения останутся в силе в Мадриде и Барселоне. Бары и рестораны смогут принимать посетителей, но пока лишь на верандах.

В Бельгии откроются начальные и средние классы в школах. Ограничения частично снимут и в Португалии, Греции, Дании и Ирландии.

В США в большинстве штатов ограничения уже сняты или будут сняты в ближайшее время. В отличие от европейских стран, выходящих из карантина постепенно, в десятках американских штатов сразу открылись тату-салоны, тренажерные залы, бары и другие места, несовместимые с социальной изоляцией. В воскресенье газета US Today выпустила репортаж из возобновившего работу стрип-клуба в штате Вайоминг.

У Израиля - два премьера (настоящий и будущий)...

После полутора лет политического кризиса, трех голосований (и дополнительных трех дней отсрочки из-за борьбы в партии “Ликуд”) в кнессете было утверждено новое правительство Израиля - результат коалиционной сделки между Беньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, о которой они договорились еще в апреле. Первым пост премьер-министра займет Нетаньяху, а через полтора года его сменит Ганц.

...а в Афганистане - больше не два президента

В воскресенье два афганских лидера - президент Ашраф Гани и его конкурент, премьер-министр Абдулла Абдулла - договорились о конце двоевластия. Они объявили, что президентский пост останется за Гани, но они назначат одинаковое число министров в правительство.

Оба политика считали себя победителями прошедших в сентябре выборов.

Ответственность за геноцид - 26 лет спустя

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 26 лет назад в Руанде были зверски убиты 800 тыс. человек

В субботу во Франции был арестован 84-летний Фелисьен Кабуга - один из главных подозреваемых в организации геноцида тутси в Руанде.

Прокуроры Международного трибунала по Руанде считают, что Кабуга финансировал отряды хуту, истреблявшие тутси в 1994 году. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечности.

Об аресте Кабуги сообщили французские власти - он жил под чужим именем в пригороде Парижа.

Как мегаполисы уживутся с коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Улица Риволи 12 мая 2020 года. Теперь движение машин на ней будет запрещено

С началом выхода стран из карантина многих волнует, как коронавирус отразится на жизни крупных городов - и их обитателей. Эксперты прогнозируют, что люди, боясь заразиться в метро и автобусах, начнут чаще ездить на личных автомобилях, и это может стать серьезной проблемой. Почитайте, как ее решают в мировых столицах.

Вирус правды и вирус законности

В разделе мнений газеты “Ведомости” - две статьи с похожими названиями: “Вирус правды” и “Вирус законности”. В первой Владимир Рувинский пишет, что пандемия раскрывает истинный характер политических систем - например, скрытность китайских коммунистов или фанатизм иранских теократов. В России же, считает автор, она обнажила реальность крайней централизации власти, отсутствия делегирования решений и реального самоуправления регионов.

Во второй статье Кирилл Коротеев из правозащитной группы “Агора” анализирует иски против карантинных мер, принятых властями разных регионов. Коротеев пишет, что суды везде и всюду встают на сторону властей - и что их роль по контролю власти успешнее выполняет гражданское общество. Именно публикации в независимых СМИ, дебаты в соцсетях и действиях НКО привели к отмене самых непопулярных и радикальных мер, считает эксперт.

Американская полиция закупает каски в ответ на Covid-19

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Федеральное правительство США увеличивает закупки экипировки для борьбы с беспорядками - в том числе наручников, противогазов и касок, узнало издание The Intercept. Закупки были проведены “в ответ на вспышку Covid-19”. Часть экипировки достанется полицейским, охраняющим объекты министерства по делам ветеранов, в ведении которого находятся сотни больниц.

В апреле многопрофильная больница в Балашихе была перепрофилирована под лечение пневмонии. Вскоре в реанимации оказались и пациенты с коронавирусом, а затем болеть начали и врачи - но тесты на вирус делали не всем, некоторым лишь диагностировали двустороннюю пневмонию (часто последствие Covid-19).

О борьбе врачей за свои права - в репортаже Евгении Павловой.

Три врача - из Лондона, Нью-Йорка и Москвы - записали для Русской службы Би-би-си аудиодневники. Они рассказали, как выглядит их обычный день в условиях пандемии коронавируса. Послушайте спецвыпуск нашего подкаста "Что это было".

Фестиваль Burning Man, который строится вокруг возведения (и сожжения) причудливых арт-объектов в пустыне штата Невада, привлекает самых разных людей - от студентов до руководителей корпораций. Корреспондент Би-би-си Катя Ледер поговорила с участниками первого цифрового Burning Man - в таком формате фестиваль проходит из-за пандемии.

Media playback is unsupported on your device Из-за коронавируса отменились многие фестивали. Burning Man на год становится диджитал.

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Марина Ромадова