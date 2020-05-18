Полицейские в Татарстане осуждены за пытки и доведение до суицида

Image caption Пока по делу о пытках в УВД Нижнекамска проходят четверо полицейских, но в Следственном комитете дают понять, что подозревают в совершении преступлений и других сотрудников

Пять сотрудников управления по Нижнекамскому району получили в общей сложности 40 лет лишения свободы, сообщает российская правозащитная организация "Зона права". Никто из них не признал вину по обвинению в насилии над задержанным и доведении его до суицида.

К самому большому сроку суд приговорил оперуполномоченного Гаделя Рахимова: согласно приговору, он должен провести в колонии строгого режима 11 лет.

Еще трое осужденных - коллеги Рахимова, которые, как и он, служили в должности оперативных сотрудников районного управления. Они получили от шести лет и трех месяцев до восьми лет лишения свободы.

Пятый фигурант - начальник отделения по борьбе с организованной преступностью местного угрозыска Ринат Ахметшин. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Еще один обвиняемый - бывший стажер на должности оперативника - находится в розыске. Он скрылся, когда началось расследование против его коллег.

Силовиков обвиняли в превышении полномочий с применением насилия, доведении до самоубийства, а также в получении взятки.

"Потерпевшие настаивали на более жестком наказании, суд же выбрал мягкую середину. Соответственно, будем обжаловать", - сказал Би-би-си адвокат Андрей Сучков, сотрудничающий с организацией "Зона права".

События, из-за которых полицейские оказались под следствием, произошли еще в 2017 году, когда местный житель, медработник Ильназ Пиркин покончил с собой после допроса. Перед смертью он записал видеообращение, в котором обвинил полицейских в жестоких пытках и выбивании показаний с признанием вины.

"Противогаз это вещь, работает стопудняк"

В октябре 2017 года полицейские доставили 22-летнего санитара Ильназа Пиркина на допрос из-за кражи автомобильной магнитолы. В одном из кабинетов здания УМВД по Нижнекамскому району он провел около 20 часов.

Когда молодой человек вышел из полиции, он поднялся на крышу высотки жилого дома и записал видео, в котором рассказал, что сотрудники полиции заставляли его сознаться не только в краже магнитофона из машины, но и в 47-ми других преступлениях.

По словам Пиркина, ситуация развивалась так: полицейские подошли к нему на улице, надели на него наручники, посадили в машину и повезли на окраину Нижнекамска, избивая по дороге.

На отшибе города в лесополосе мужчину вывели из автомобиля и начали угрожать. "Лопату взяли… Сказали, что я все расскажу", - говорил Пиркин.

После "разговора" в лесу задержанного повезли в УВД. "Завели меня в кабинет 207-й. Поставили ноги не на ширине плеч, а насколько они вообще разгибались, и этот молодой опять начал меня […]. Ну если честно, бьешь ты конкретно [как девчонка]", - усмехаясь, говорил на видеозаписи Пиркин, обращаясь к человеку, который наносил ему удары.

В записанном на камеру мобильного телефона ролике мужчина подробно описывал события того дня: "Противогаз достали… ну, кстати, ребят, противогаз это реально вещь, работает стопудняк. Одевают на тебя противогаз, у него такая трубочка и закрывают эту трубочку. Доступ воздуха вообще прекращается - не просто мало становится, а его вообще нет".

Пиркин покончил с собой вскоре после того, как закончил запись. Его девушка получила голосовое сообщение. В конце этого послания Пиркин просил найти его телефон. Подруга молодого человека немедленно поехала к месту, которое он назвал, и увидела момент его гибели.

Через неделю после смерти Пиркина Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейских. Вечером того же дня в УВД вызвали владельца украденной магнитолы и его друга. Оба утверждают, что начальник отделения по борьбе с организованной преступностью местного угрозыска Ринат Ахметшин пытался заставить их сознаться, что это они выследили погибшего Пиркина и довели его до суицида.