Фото: потасовка в Законодательном совете Гонконга

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В понедельник в Законодательном совете Гонконга произошла потасовка между законодателями, поддерживающими правительство и членами совета, выступающими за демократические реформы.

Конфликт, перешедший в рукоприкладство, возник из-за выборов главы комитета, который будет заниматься вызвавших противоречивую реакцию в Гонконге законом о статусе китайского национального гимна в этом административном округе Китая.

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Пекин хочет, чтобы в Гонконге как можно скорее был принят закон об уголовном преследовании за неуважение к китайскому национальному гимну.

Однако комитет Палаты представителей, ответственный за обсуждение противоречивых законов, никак не может выбрать своего председателя.

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Демократически настроенные депутаты набросились на сотрудников службы безопасности, охранявших депутата из противоположного лагеря, который сел в кресло главы комитета, несмотря на протесты оппозиции по поводу процедуры выборов.

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Охранники вынесли на руках нескольких депутатов, кричавших и оказывавших сопротивление.

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Несмотря на протесты, после того, как депутаты от оппозиции были в буквальном смысле вынесены из зала, прошло голосование, в результате которого пост главы комитета занял пропекински настроенный депутат Старри Ли.

Борьба между двумя фракциями за контроль над этим ключевым комитетом Палаты представителей продолжается уже несколько месяцев, она практически парализовала работу Законодательного совета.

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"Они могут сегодня проигнорировать процедурные правила, но я уверен, что народ Гонконга сегодняшний день не забудет", - заявил агентству Рейтер оппозиционный депутат Деннис Квок.

Происходящее в Законодательном собрании, как сообщает из Гонконга корреспондент Би-би-си Лам Чо Вай - это еще один признак того, что Китай продолжает ужесточать свой контроль над этим административным округом, в котором осуществлен принцип "Одна страна - две системы".

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Однопалатный Законодательный совет (LegCo) был создан в 1843 году, когда Гонконг был британской колонией, и служил в те годы в качестве консультативного совета при губернаторе. Он состоит из 70 членов.

Сейчас совет обладает широкими полномочиями в Гонконге, включая законодательные, контроль над бюджетом, налогами, социальными и общественными расходами. Он утверждает назначение судей и имеет право вынести импичмент главе администрации Гонконга.

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