Жалобы медиков на невыплату обещанных Путиным надбавок: что известно

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После массовых жалоб российских медиков на неполучение обещанной президентом выплаты за работу с больными коронавирусом правительству пришлось исправить постановление, регулирующее выплаты. Врачи жаловались, что по факту получали в несколько раз меньше, чем им обещали. В более чем 20 регионах жалобами медиков занялись следователи и прокуратура.

Владимир Путин 8 апреля пообещал всем медикам, работающим с коронавирусными больными, существенные надбавки к зарплатам в апреле-июне.

Так, говорилось, что работающие в стационарах врачи получат 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч. Врачам скорой помощи, работающим с заболевшими COVID-19, пообещали выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а водителям экипажей машин скорой помощи - по 25 тысяч рублей. На эти выплаты из Фонда национального благосостояния выделили более 45 млрд рублей.

Правда, в постановлении имелась оговорка о том, что выплаты даются "за фактически отработанное время". Оказалось, что эту фразу в каждом регионе трактуют по-своему.

Согласно обещанию президента, все выплаты врачи должны были получить к 15 мая. Но ближе к этой дате стали появляться массовые обращения врачей к властям, где они заявляли, что так и не получили обещанного. Многие говорили о том, что врачам стали пересчитывать выплаты в соответствии с количеством часов или даже минут, проведенных в "красной" зоне. В итоге медики получали вместо 25-80 тысяч рублей от 700 рублей до 17 тысяч.

В ответ на это Путин в пятницу раскритиковал порядок выплаты надбавок. "Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время - пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы", - сказал президент на совещании об открытии медцентров минобороны в регионах для оказания помощи больным с Covid-19.

Он посчитал, что чиновники "развели вокруг этого бюрократическую канитель". "Я что, поручал часы считать, что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно", - добавил Путин. В тот же день в постановлениях о выплатах убрали оговорку о "фактически отработанном времени".

Минздрав 17 мая разъяснил регионам методику начисления средств, предполагающую начисление доплаты в полном размере независимо от количества смен или часов.

Кто жаловался

16 мая в соцсетях появилось видео, на котором около 30 медиков на фоне машин скорой помощи хором заявляют о невыплате надбавок.

"Армавирская скорая помощь. Мы не получили обещанные выплаты. Ни врачи, ни фельдшеры, ни медсестры, ни водители - никто. Ни рубля, ни копейки", - заявили они. В прокуратуре Краснодарского края заявили, что проведут проверку по этому видео.

В администрации Краснодарского края на обращение ответили, что деньги, положенные медикам, довели до медучреждений региона вовремя.

Там добавили, что руководство само рассчитывало надбавки и распределяло их между сотрудниками. В пресс-службе уточнили, что ежемесячно зарплата медикам выплачивается 12 мая. "Если подтвердятся нарушения, будут приняты жесткие дисциплинарные меры ко всем ответственным, в том числе кадровые", - заявили в пресс-службе. В тот же день в администрации сообщили, что главврач медучреждения будет уволен в течение суток, так как "факты нарушений уже начали подтверждаться".

Видеообращение к президенту и губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву записали также сотрудники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске.

"После обращения президента о выплатах медперсоналу и прочим работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку на период пандемии выплаты были произведены только тем, кто осуществлял эвакуацию пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 в областную инфекционную больницу. Все остальные остались без выплат", - сообщили медики. Они также пожаловались на сложные условия работы и нехватку средств индивидуальной защиты. Медики заявили, что работают в самодельных масках и стирают одноразовые комбинезоны.

В минздраве Кемеровской области заявили, что записавшие обращение врачи не имеют права на получение выплат, поскольку не работают непосредственно с зараженными коронавирусом.

Жаловались на неполучение выплат младшие медсестры, санитарки и технические работники больницы в московской Коммунарке: во вторник 12 мая они обратились к президенту, письмо подписали около 100 человек. "По этому вопросу неоднократно обращались к своему руководству, но они нам сказали, что мы вам никакие выплаты не обещали. Путин обещал, и пусть он вам выплатит. Поэтому мы обращаемся к вам и просим вас разобраться с нашим руководством (и выяснить), куда делись наши деньги", - говорилось в письме.

Письмо подписали медсестры, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни". По словам авторов письма, деньги получили только те врачи и медсестры, которые трудоустроены в самой больнице.

Еще 8 мая прокуратура Челябинской области начала проводить проверку по коллективному заявлению водителей скорой помощи. Они заявили, что работодатель не в полной мере выплачивает им положенные надбавки. Заявление подписали 149 водителей, их интересы защищает адвокат организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, никто из них пока не получил положенные выплаты. "Правозащита Открытки" направила заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

По словам правозащитников, кто-то за апрель получил от двух до четырех тысяч рублей, кто-то по 15 тысяч или по 17 тысяч, хотя все должны были получить 25 тысяч. В понедельник 18 мая в "Правозащите Открытки" сообщили, что после заявления в СКР водителям скорой помощи начали начислять надбавки, но они пришли пока не всем.

Началась проверка и в Мурманской области после того, как во "ВКонтакте" появилось анонимное сообщение с зарплатным листком водителя скорой помощи. Автор поста утверждал, что за работу с коронавирусными больными ему доплатили за месяц чуть более 200 рублей. Он добавил, что в апреле его зарплата стала на пять тысяч рублей меньше, чем была в марте.

В Иркутске следователи начали проверку видео, размещенного во "ВКонтакте", на котором медики заявляют, что по состоянию на субботу 16 мая обещанных выплат не получили.

Началась проверка прокуратуры и следователей в Белгородской области после того, как в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники скорой помощи города Алексеевка пожаловались на то, что "кому-то выплатили, кому-то нет" положенные надбавки. Так же, как и во многих других регионах, там пожаловались на пересчет выплат по часам работы. Как заявили в областном правительстве, врачам пересчитают выплаты в соответствии с новыми критериями.

О пересчете выплат заявили также в Забайкальском крае, Кабардино-Балкарии, Новосибирской, Липецкой, Самарской областях и в других. При этом в Самарской области региональные выплаты решили начислить даже тем, кто с коронавирусными больными не сталкивался, а в Ульяновской области региональные выплаты пообещали не только сотрудникам госмедучреждений, но медикам частных клиник.

После скандала с выплатами медикам на сайте госуслуг появился раздел, в котором можно пожаловаться на невыплату положенных надбавок. 15 мая было опубликовано исправленное постановление о выплатах медикам, из которых исключили оговорку о "фактически отработанном времени".

В минздраве пообещали с 12 апреля начислить медикам все положенные выплаты. Там уточнили, что надбавки полагаются работникам стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, водителям, включая тех, которые привлечены к работе на аутсорсе.