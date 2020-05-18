Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Всемирная ассамблея здравоохранения проходит в виртуальном режиме

Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая в этом году проходит в виртуальном режиме, предлагают расследовать, насколько эффективно мировое сообщество, и в том числе ВОЗ, отреагировали на пандемию коронавируса. Ассамблея, во время которой обсуждается работа Всемирной организации здравоохранения, проходит каждый год в течение двух дней, в ней участвуют представители 194 стран-членов ВОЗ.

На открытии ассамблеи выступил китайский лидер Си Цзиньпин, которому в последнее время приходилось неоднократно защищать действия своей страны в начале пандемии. Он заявил, что информация, которую предоставляли китайские власти, была "максимально достоверной и прозрачной", и призвал отложить любые расследования до тех пор, пока пандемия в мире не будет взята под полный контроль.

Однако США считают, что Пекин скрывал истинные масштабы бедствия и темпы распространения эпидемии. Об этом неоднократно заявлял Дональд Трамп. На этом фоне отношения США и КНР снова заметно ухудшились.

Вашингтон также выступает с резкой критикой в отношении ВОЗ. По мнению американских властей, руководство организации слепо верило данным, поступающим из Пекина, и не сумело оценить серьезность угрозы. Еще в середине апреля США прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения и продвигают собственную программу по созданию вакцины.

Некоторые эксперты также напоминают, что распространение инфекции началось в Китае в январе, но ВОЗ объявила о пандемии только в середине марта, когда Covid-19 уже начал приводить к тысячам смертей во всех странах мира.

На открытии ассамблеи глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что приветствует предложение проанализировать действия организации и даст этому ход в самое ближайшее время.

"Нам нужна сильная ВОЗ"

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала участников конференции в первую очередь сделать все для создания эффективной системы раннего предупреждения пандемий.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китай утверждает, что призывы к международному расследованию обстоятельств падемии отвлекут силы и внимание от борьбы с самим коронавирусом

"Всемирная организация здравоохранения - это легитимный глобальный институт, к которому тянутся все ниточки. Поэтому мы должны постоянно думать, как можно улучшить рабочие процессы в ВОЗ. В частности, заботиться об устойчивой системе финансирования", - заявила Меркель.

"Нам нужна сильная ВОЗ для борьбы с Covid-19. ВОЗ - это мы, ее государства-члены", - поддержал Меркель президент Франции Эммануэль Макрон. Он также сказал, что появление вакцины станет "глобальным общественным благом", и призвал обеспечить равный доступ к ней для всех стран.

Вспышка Covid-19 произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор в мире коронавирусом заразились уже свыше 4,7 млн человек, более 300 тысяч умерли.

Что еще на повестке дня ассамблеи?

Евросоюз вместе с другими странами, в числе которых Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, хотят выяснить, как велась борьба с пандемией, и какие уроки можно из этого извлечь.

Как заявила пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон, в рамках такого расследования необходимо найти ответы на ряд ключевых вопросов. "Как развивалась пандемия, какова была эпидемиология? Все это совершено необходимо выяснить, чтобы в будущем избежать новой подобной пандемии", - заявила она, добавив, что сейчас не время "заниматься играми в обвинения".

Голосование по проекту резолюции состоится во вторник, для его принятия необходимы две трети голосов, и 116 из 194 стран уже высказались в поддержку проекта.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В адрес Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейсуса звучит резкая критика

В апреле Евросоюз в своем отчете обвинил Китай в распространении дезинформации по поводу кризиса с коронавирусом. Европейская служба внешних связей заявила тогда, что Россия - и в меньшей степени Китай - "эксплуатировали теории заговоров" в Евросоюзе и соседних странах.

Что говорит ВОЗ?

По словам представительницы ВОЗ доктора Маргарет Харрис, Всемирная ассамблея здравоохранения - "это всегда повод для внимательного изучения деятельности ВОЗ". Однако, как она уверяет, ВОЗ "уделяет всемерное внимание" тому, чтобы скоординировать поиски ответов на важнейшие вопросы, научные исследования и усилия по ликвидации пандемии.

ВОЗ должна в равной мере представлять интересы всех стран-участниц, однако сейчас организация оказалась в центре политического противостояния между Китаем и США.

В адрес Дональда Трампа, который в этом году будет снова баллотировать на президентский пост, не раз звучала жесткая критика по поводу его ответа на пандемию. В ответ Трамп обвинил Китай и ВОЗ в том, что они не смогли остановить распространене вируса.

Кульминацией этого конфликта стало решение США - главного индивидуального спонсора ВОЗ - приостановить финансирование организации.

Ожидается, что на ассамблее прозвучат призывы расширить полномочия ВОЗ, что позволило бы инспекторам организации посещать страны в начале вспышек заболеваний и проводить независимое расследование.

В январе и феврале ВОЗ направляла в Китай группу специалистов, но это была совместная с китайскими чиновниками миссия.

Каков ответ Китая?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Китае считают, что расследование негативно скажется на борьбе с коронавирусом, которая еще не окончена

Китай уже отверг призывы к проведению независимого международного расследования вспышки Covid-19.

В апреле высокопоставленный китайский дипломат Чэнь Вэнь заявил в интервью Би-би-си, что подобные требования политически мотивированы, и такое расследование лишь отвлечет внимание и ресурсы от борьбы с вирусом.

Вспышка коронавируса началась в конце прошлого года в Ухане, тогда все говорили о том, что первое заражение произошло на рынке, где продавались дикие животные. После этого высокопоставленные американские политики предположили, что источником вируса могла быть китайская лаборатория, которая занималась изучением коронавируса у летучих мышей. В самом Китае такую версию отвергают.

Госсекретарь США Майк Помпео также говорил, что имеются "серьезные свидетельства" того, что вирус появился из уханьской лаборатории. Однако в субботу он явно смягчил свою позицию, заявив в телеэфире: "Мы знаем, что все началось в Ухане, но не знаем, где и от кого".

В проекте резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, в свою очередь, отмечается "животное происхождение вируса и путь его передачи человеку, включая возможную роль промежуточных носителей".