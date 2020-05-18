Коронавирус: Италия открывает кафе, Испания поможет бедным семьям, Китай не против расследования

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Милане постепенно открываются рестораны - на свежем воздухе и с соблюдением социальной дистанции

В понедельник европейские страны продолжили ослаблять карантинные меры. В Британии составили "самый подробный" список симптомов коронавируса, а Китай заявил, что начинать расследование причин пандемии преждевременно.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило отметку 4,7 млн, более 315 тысяч умерли.

В Италии с понедельника открываются бары, кафе и парикмахерские, посетители и сотрудники должны будут соблюдать социальную дистанцию в один метр и носить маски.

Италия - одна из наиболее тяжело пораженных коронавирусом европейских стран - из-за пандемии скончались 32 тысячи человек. Итальянский ВВП, по прогнозам, упадет почти на 10% по итогам нынешнего года.

Как и многие другие европейские страны, Италия преодолела пик пандемии благодаря карантинным мерам, введенным в марте. В минувшее воскресенье в стране было зафиксировано самое низкое за май число связанных с Covid-19 смертей - скончались 145 человек. На пике смертности, 27 марта, количество смертей в итальянских больницах превышало 900.

Католические церкви в Италии и Ватикане готовятся возобновить службы с социальным дистанцированием. Базилика Святого Петра в понедельник открыла двери для посетителей. Папа римский Франциск в понедельник отслужил в ней первую мессу в присутствии публики.

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Карантин ослабляют и в некоторых регионах Испании. Страна поделена на зоны, и карантин снимают поэтапно, с разной скоростью в разных регионах.

С прошлой недели большая часть страны вошла в "первую фазу" ослабления карантинных мер - собираться разрешено группами до 10 человек, в масках и на расстоянии. Кинотеатры, театры и музеи работают с ограничениями.

С понедельника несколько испанских островов входят во "вторую фазу", там можно встречаться группами до 15 человек, и открываются торговые центры.

В Барселоне, Мадриде и северо-западных регионах почти все ограничения остаются в силе. Эти регионы на "нулевом" этапе, но с понедельника там откроются небольшие магазины и разрешат проводить похороны в присутствии людей.

Испанские власти, как ожидается, во вторник одобрят план финансовой помощи бедным семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Первоначально планируется охватить по крайней мере 100 тыс. семей.

Предполагается, что каждый совершеннолетний будет получать как минимум 462 евро в месяц. Эта сумма может увеличиться, если человек получает другие социальные пособия. В испанской программе в первую очередь помощь будет выделяться семьям, в том числе тем, где детей воспитывает один родитель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Испании в минувшие выходные прошли акции протеста против правительства

В Бельгии с многочисленными ограничениями откроются начальные и средние школы. В стране сохраняется сравнительно высокий уровень смертности от коронавируса.

В Греции открывается афинский Акрополь и средние школы.

Россия, судя по цифрам, все еще находится на пике заражаемости Covid-19. Пандемия пришла в Россию позже, чем в европейские страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса в России с начала пандемии было подтверждено 290 тысяч случаев заражения Covid-19, это второе место в мире после США (почти 1,5 млн заражений) и перед Британией (244 тыс). Однако рост заражаемости, как считают, может быть и техническим: в России в последние недели растет количество проводимых тестов на Covid-19.

Ученые из Королевского колледжа Лондона, в Британии, утверждают, что с помощью приложения собрали самый полный список симптомов коронавируса.

С помощью разработанного в колледже приложения ученые собрали данные о симптомах у полутора миллионов британцев, жаловавшихся на признаки Covid-19. Исследователи утверждают, что медикам известны не все симптомы вируса.

"Мы перечисляем примерно 14 симптомов. Мы знаем, что они связаны с положительным тестом на вирус", - говорит лидер проекта профессор Тим Спектор.

Большая часть названных исследователями симптомов, впрочем, упоминалась в новостных сводках. Это боли, конъюнктивит, диарея, больное горло и сыпь или пятна на руках и ногах.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в понедельник прокомментировал требование провести независимое расследование того, как началась пандемия.

Расследование потребовала провести Австралия. Накануне это требование поддержали 62 страны, включая 27 стран-членов ЕС. Проект резолюции о проведении расследования передан в ООН.

"В резолюции большинство стран сошлись на том, что эпидемия еще не завершилась, сотрудничество по борьбе с эпидемией является первостепенной задачей на данный момент, еще не настало время для немедленного начала расследования", - заявил китайский дипломат.

Ряд штатов США открывают магазины. Среди них Южная Каролина, штат Мэн и Техас. Это не касается Нью-Йорка, сильнее других штатов пострадавшего о пандемии. В Техасе, как ожидается, начнут работать спортзалы и вернутся на работу сотрудники ряда компаний. В Арканзасе сегодня откроются три казино, но с ограничением количества посетителей.

Крупные американские автопроизводители - General Motors, Fiat Chrysler и Ford в понедельник снова запустили конвейеры. Рабочие должны надевать маски.

Вечером президент Дональд Трамп проведет встречу с директорами ресторанных сетей.