Баллы для миграции. Британия решила, на каких условиях будет пускать иностранцев

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Целые отрасли вроде строительной полностью зависит от трудовых мигрантов, но Британия хочет ограничить приток неквалифицированной рабочей силы

Палата общин британского парламента приняла во втором чтении законопроект о миграции в страну после выхода из Евросоюза. Это - первый шаг на пути к новой миграционной системе, которую правительство Бориса Джонсона обещает выстроить к 2021 году.

Предполагается, что потенциальные иммигранты в Британию будут получать вид на жительство и трудоустройство только в том случае, если они набирают определенную сумму баллов, а баллы будут начисляться исходя из объективных характеристик претендента, таких как профессия, квалификация, образование и возраст.

Правящая Консервативная партия, которая инициировала законопроект, имеет абсолютное большинство голосов в парламенте.

Одна из инициаторов законопроекта, министр внутренних дел Прити Пател перед голосованием сказала, что в результате принятия этого закона потенциальные иммигранты в Британию из разных стран, включая европейские, окажутся в равных условиях.

До конца этого года, когда Британия не только формально, но и фактически собирается покинуть ЕС, граждане стран Евросоюза могут приезжать в страну и селиться в ней свободно, без каких-либо виз и ограничений.

Оппонент Пател, теневой министр внутренних дел Ник Томас-Симмондс заявил, что законопроект усугубит экономическое неравенство в Британии.

В рамках новой системы планируют установить нижний порог зарплаты для квалифицированных мигрантов в 25600 фунтов в год, отметил он. Таким образом, многие работники медицинской, транспортной и других сфер, которые зарабатывают меньше этой суммы, получат сигнал, что они не нужны стране, сказал Томас-Симмондс.

Больше не в "едином рынке"

Новый закон, впрочем, не касается иностранцев, которые уже живут и работают в Британии.

Закон "О координации социальных выплат и иммиграции после выхода из Евросоюза" отменяет действие европейских законов о свободе передвижения на территории Британии.

Выходя из ЕС, Британия покидает и его "единый рынок", в границах которого свободно, как в пределах одной страны, перемещаются люди, а также товары, услуги и финансы.

Законопроект был внесен в Палату общин 5 марта. После принятия во втором чтении он должен будет пройти через профильные парламентские комитеты, затем состоится финальное голосование в нижней палате британского парламента.

Балльная система

Принятый законопроект правительство Бориса Джонсона описывает как начало реформы иммиграционной системы. Ее результатом, согласно замыслу правительства, должна стать система, основанная на баллах, которая позволит регулировать миграцию работников определенных сфер. Похожая система действует в Австралии и Канаде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выходя из ЕС, Британия покидает и его "единый рынок", в границах которого свободно, как в пределах одной страны, перемещаются люди, а также товары, услуги и финансы.

Прити Пател ранее заявляла, что такая система будет "честнее".

"Наша новая балльная система более четкая, более честная и более простая. Она привлечет людей, которые нужны нам для экономического развития, и поможет заложить фундамент для экономики с высокими зарплатами, высокой квалификацией и высокой производительностью", - говорила она о новой миграционной системе.

Премьер-министр Борис Джонсон подчеркивал, что квалификация в новой системе будет важнее, чем страна, из которой приезжает мигрант. "Решив, что люди важнее паспортов, мы сможем привлечь лучшие кадры со всего мира, где бы эти люди ни жили", - описывал он новую миграционную систему.

Правительство планирует, что она начнет действовать в Британии уже с января 2021 года, то есть с момента, когда страна фактически, а не только формально, покинет ЕС.

Оппозиция критикует законопроект. Теневой министр внутренних дел, лейборист Ник Томас-Саймондс заявил, что он оскорбляет рядовых работников здравоохранения и социальной сферы, которые сейчас борются с пандемией коронавируса.

"Я считаю, что планы правительства спешно протолкнуть свое миграционное законодательство - это оскорбление в адрес потрясающих работников системы здравоохранения", - написал он в адресованном Пател открытом письме.

"Это, честно говоря, лицемерно по отношению к гражданам Евросоюза, которые работают в службе здравоохранения [...], когда в четверг члены правительства им аплодируют, а в понедельник говорят, что в нашей стране им нет места", - написал он.