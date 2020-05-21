Футбол в автомобиле. Английскую Премьер-лигу покажут в автокинотеатрах
Когда английская Премьер-лига возобновит матчи, то вместо закрытых стадионов и пабов британские болельщики смогут смотреть игры в специально открытых автокинотеатрах. В Европе из-за коронавируса вообще случился бум автокинотеатров - таких, какие были очень популярны в США более полувека назад.
Клубы самой популярной в мире английской Премьер-лиги на этой неделе возобновили тренировки, а в июне рассчитывают начать доигрывать прерванный сезон - но матчи будут проходить при пустых трибунах. Пабы, где очень многие британцы смотрят футбол, тоже почти наверняка еще будут закрыты.
Фирма 4TheFans предположила, что части болельщиков будет скучно сидеть дома у телевизора, и решила организовать "Drive-In Football" - трансляцию матчей на огромных экранах автомобильных кинотеатров в главных футбольных городах Британии: Лондоне, Манчестере, Ливерпуле и других.
"Пока мы не сможем стоять вместе на трибунах, наш Drive-In Football будет самым увлекательным способом для болельщиков собраться вместе и насладиться играми Премьер-лиги", - сказал газете Evening Standard директор 4TheFans Джеймс Хэмилтон.
Болельщикам, правда, не будет позволено "собираться вместе": в новых автокинотеатрах всем предстоит соблюдать правила дистанцирования и сидеть в своих расставленных на определенном расстоянии автомобилях.
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Премьер-лига надеется возобновить прерванный в марте сезон 12 июня, но официально эта дата еще не утверждена.
В последние пару месяцев в европейских странах, закрывших из-за пандемии все увеселительные заведения, один за другим открываются новые автокинотеатры.
Такие кинотеатры, где фильмы на огромном экране можно смотреть, не выходя из машины, были очень популярны в 1950-1960-е годы в США. Во времена коронавируса они снова становятся популярны, потому что в них можно обеспечить отсутствие контакта между зрителями.
Во всех автокино действуют правила безопасности той или иной степени строгости: машины расставляют на расстоянии не меньше двух метров, во многих местах людям запрещено покидать машины; где-то число людей в машине ограничено двумя или тремя; в машину можно заказать напитки и попкорн, но только дистанционно, и доставляют заказ люди в масках и перчатках. Звук в современных автокино транслируется не через знакомые из американских фильмов динамики, которые просовывают в окошко, а через радиоприемник в машине.
При это в новых автокино показывают не только, собственно, кино - на огромных экранах и на сценах перед ними проходят и концерты, и даже богослужения.
В Германии, по подсчетам Deutsche Welle, до пандемии было 20 автокино, а в марте-апреле открылись еще 30 - и все они постоянно заполнены.
Во Франции, в Бордо, в мае открылся ежевечерний автокинотеатр под английским названием Drive-In Festival, а после 24 мая его огранизаторы планируют отправиться в турне по разным городам страны.
В Каннах, городе знаменитого, но в этом году впервые за 72 года отмененного кинофестиваля, временное автокино открыли 20 мая на парковке закрытого отеля Palm Beach. На следующей неделе автокино планируется открыть в нормандском Кане, а в июне - еще в нескольких городах Франции.
В Эстонии первый в стране автокинотеатр открыли в середине мая на стоянке торгового центра на окраине.
В Вильнюсе в середине апреля открыли два автокино в выставочном центре в Вильнюсе и возле арены клуба "Жальгирис" в Каунасе, а в конце апреля автокинотеатр открылся на парковке Вильнюсского аэропорта. Эта новость из-за ее символичности - опустевший международный аэропорт, нашедший новое применение огромной пустой стоянке - облетела всю мировую прессу.
До России тоже докатывается мода на автокино.
Как сообщил rbc.ru, в начале мае заработали первые кино для автомобилистов в Калининграде и Новосибирске, а в ближайшее время сеть кинотеатров "Каро" планирует открыть ориентировочно шесть автокино в Москве, Петербурге и Казани.