Коронавирус: Трамп принимает гидроксихлорохин, чтобы не заразиться
Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме, что недавно начал принимать гидроксихлорохин - который, как предупреждают эксперты, может быть небезопасным, - для предотвращения заражения коронавирусом.
Хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, обычно используют для лечения малярии и волчанки.
"Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь", - сказал Трамп.
Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае.
На вопрос о доказательствах эффективности препарата Трамп ответил: "Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем".
- Хлорохин от коронавируса. В мире скупают это лекарство, но правда ли оно помогает?
- Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса. Его эффективность не доказана
- Первое лекарство от Covid-19 успешно прошло испытания
Президент Трамп раньше неоднократно призывал применять гидроксихлорохин, указывая, что его принимают медики, работающие с пациентами с Covid-19.
"Вы удивитесь, как много людей его принимает, особенно те, кто работает на передовой эпидемии - многие принимают его", - сказал он журналистам.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в апреле выпустило рекомендацию о том, что доказательств безопасности и эффективности гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом нет.
- Что нужно знать о коронавирусе? Ответы на главные вопросы
- Коронавирус: каковы симптомы и как от него защититься?
- ИНСТРУКЦИЯ: Как самоизолироваться?
- КАРТА: Как коронавирус распространяется по планете
Ведомство также обращало внимание на данные о том, что препарат может вызывать серьезные проблемы с сердечным ритмом у пациентов с Covid-19.
FDA призвало не использовать это лекарство вне больниц - там его применение разрешено в качестве временной меры для лечения Covid-19 в ограниченных случаях.