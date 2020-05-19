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В понедельник американская компания Moderna заявила, что первая фаза тестирования вакцины на людях проходит успешно. Антитела, которые сдерживают распространение коронавируса, были обнаружены у восьми участников испытаний - и они похожи на антитела, которые вырабатываются у переболевших Covid-19.

Moderna первой начала испытания на людях - под контролем Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Следующая фаза - массовые испытания на людях - может начаться уже в июле. Сейчас около 80 групп ученых по всему миру работают над созданием вакцины. Ученые Оксфордского университета также начали испытания на людях, но пока не сообщают о результатах.

Фондовые рынки ответили на новость ростом - понедельник стал лучшим днем на Уолл-стрит за последние полтора месяца. Кроме оптимизма по поводу вакцины, на это могло повлиять и снятие ограничений по всему миру и меры по стимуляции экономики.

Китай поддержит расследование действий ВОЗ

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китайский лидер поддержал расследование, которое не смог предотвратить

Выступая перед проходящей в виртуальном формате Всемирной ассамблеей здравоохранения, китайский лидер Си Цзиньпин поддержал инициативу Евросоюза о расследовании действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

Это резкое изменение позиции - прежде Пекин выступал против такого расследования. Однако в преддверии ассамблеи инициативу ЕС поддержали Россия, Британия, Австралия, Турция и ряд африканских стран.

Во вторник состоится голосование по проекту резолюции о расследовании. Ожидается, что она получит необходимые для принятия две трети голосов.

Президент США Дональд Трамп отклонил приглашение выступить перед ассамблеей, пишет Washington Post с ссылкой на источники в ВОЗ и Белом доме.

Суд по делу “Нового величия”

В Люблинском суде Москвы состоится заседание по делу “Нового величия”. Четверо обвиняемых остаются в СИЗО, еще трое - под домашним арестом. Один из фигурантов сбежал на Украину.

Обвинение считает, что они создали экстремистскую организацию и планировали свержение конституционного строя. Но защита говорит, что их деятельность - плод работы полицейского-провокатора, который стал ключевым свидетелем обвинения на процессе.

США отправляет России 200 аппаратов ИВЛ

В среду в Россию отправится первый гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из США. В Москву будут доставлены 50 аппаратов искусственной вентиляции легких и тесты для выявления заболевания. Следующая партия – еще 150 аппаратов ИВЛ – будет отправлена 26 мая.

В Белом доме Русской службе Би-би-си рассказали, что американская сторона полностью оплатит стоимость груза, включая производство аппаратов ИВЛ и их компонентов, а также возьмет на себя все транспортные расходы. Общая стоимость поставки оценивается в 4,7 млн долларов.

В начале апреля Россия отправила в США гуманитарный груз, прислав в том числе и аппараты ИВЛ “Авента-М”. Российские аппараты не использовались в Штатах из-за того, что были рассчитаны на другой стандарт напряжения в сети. После возгорания “Авента-М” в петербургской больнице, которое привело к гибели пяти человек, американские власти отправили все российские аппараты на склад.

Трамп экспериментирует на себе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп продолжает рекламировать неподтвержденные способы лечения

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером рассказал, что принимает гидроксихлорохин для предотвращения заражения коронавирусом. Это лекарство обычно используют для лечения малярии и волчанки.

Нет никаких доказательств того, что препарат может предотвратить заражение новым вирусом.

Что происходит в Дагестане

Минздрав Дагестана признал гибель 40 медиков во время эпидемии коронавируса. Причину их смерти власти прямо не называют. Активисты винят власти Дагестана в занижении статистики заражения, а чиновники - самих дагестанцев в распространении инфекции.

Пандемия и преступость в США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из-за пандемии нью-йоркские полицейские решили не тратить время на мелкие правонарушения

Пандемия видоизменила и заметно сократила преступность в большинстве городов, отчасти потому, что на улицах почти не стало потенциальных потерпевших. В Нью-Йорке из-за эпидемии из тюрем освободили более 1600 заключенных, часть которых немедленно взялась за старое. К концу апреля около 50 из них были арестованы снова.

Вторая холодная война

“Америка вступила во вторую холодную войну, и в этот раз коммунисты могут победить” - сообщает заглавная статья американского еженедельника Newsweek.

В материале говорится, что конфронтация с Пекином - это не только случайные обвинения Трампа. В Вашингтоне созрел консенсус - 40-летний проект по сотрудничеству с Китаем в надежде на постепенную либерализацию режима может подходить к концу.

Если на президентских выборах в ноябре победит бывший вице-президент Джо Байден, а не Трамп, радикальным образом ничего уже не изменится - эксперты по внешней политике в обеих партиях настроены на конфронтацию.

Сумерки иранской революции

Американские издания десятилетиями предрекают скорое падение теократического режима в Тегеране, но новый репортаж в журнале New Yorker - действительно беспристрастный взгляд из Тегерана, основанный на разговорах с врачами, журналистами и даже духовными лицами.

Корреспондент журнала Декстер Филкинс рассказывает, как попытка скрыть вспышку коронавируса обострила противоречия в Исламской Республике, во главе которой стоит восьмидесятилетний аятолла Хаменеи, а экономика задыхается под американскими санкциями.

“Саудовский режим убил моего жениха. Нельзя позволить ему купить “Ньюкасл”

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дженгиз обвиняет саудовского принца в отмывании репутации

Британская газета Guardian публикует колонку Хатидже Дженгиз - невесты журналиста Джамаля Хашогги, убитого в октябре 2018 года в стамбульском консульстве Саудовской Аравии.

Дженгиз пишет, что планы наследного принца саудовских властей на покупку клуба Английской премьер-лиги “Ньюкасл Юнайтед” - это лишь шаг в отмывании репутации наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Убийство ее жениха агентами саудовского правительства сильно ударило по образу прогрессивного реформатора, который культивировал принц. Но Дженгиз подчеркивает, что это не единственный вопрос к Рияду - правозащитники указывают, что саудовская военная операция в Йемене обернулась голодом и гуманитарной катастрофой, а внутри страны власти используют уголовную систему для борьбы с несогласными.

Однако сейчас над отмыванием репутации принца работает сеть пиар-компаний, многие из которых базируются в Лондоне, пишет Дженгиз. Покупка “Ньюкасла” станет еще одним шагом в этом направлении.

Как пандемия изменила наркоторговлю

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Три тонны кокаина нашли итальянцы в феврале на судне из Колумбии в порту Ливорно - лишь однажды они перехватили больше

Корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков разбирается в том, как пандемия повлияла на ценообразование, рынок рабочей силы и логистические цепочки глобального наркобизнеса.

Коронаслежка: разведка Израиля

В Израиле для борьбы с эпидемией служба разведки Шин-Бет получила беспрецедентные полномочия для слежки за собственным гражданами. Как обычные израильтяне испытали на себя действие технологий, которые прежде применялись в борьбе с терроризмом, рассказывает видео Би-би-си.

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Носить медицинскую маску или нет? Дискуссии по этому вопросу продолжаются. Рассказываем, какие виды масок существуют и можно ли защитить себя при помощи маски, изготовленной в домашних условиях.

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Дайджест подготовили Григор Атанесян и Марина Ромадова