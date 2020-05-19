Дайджест: успехи вакцины, эксперименты Трампа, американская гумпомощь для России
В понедельник американская компания Moderna заявила, что первая фаза тестирования вакцины на людях проходит успешно. Антитела, которые сдерживают распространение коронавируса, были обнаружены у восьми участников испытаний - и они похожи на антитела, которые вырабатываются у переболевших Covid-19.
Moderna первой начала испытания на людях - под контролем Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
Следующая фаза - массовые испытания на людях - может начаться уже в июле. Сейчас около 80 групп ученых по всему миру работают над созданием вакцины. Ученые Оксфордского университета также начали испытания на людях, но пока не сообщают о результатах.
Фондовые рынки ответили на новость ростом - понедельник стал лучшим днем на Уолл-стрит за последние полтора месяца. Кроме оптимизма по поводу вакцины, на это могло повлиять и снятие ограничений по всему миру и меры по стимуляции экономики.
Китай поддержит расследование действий ВОЗ
Выступая перед проходящей в виртуальном формате Всемирной ассамблеей здравоохранения, китайский лидер Си Цзиньпин поддержал инициативу Евросоюза о расследовании действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом.
Это резкое изменение позиции - прежде Пекин выступал против такого расследования. Однако в преддверии ассамблеи инициативу ЕС поддержали Россия, Британия, Австралия, Турция и ряд африканских стран.
Во вторник состоится голосование по проекту резолюции о расследовании. Ожидается, что она получит необходимые для принятия две трети голосов.
Президент США Дональд Трамп отклонил приглашение выступить перед ассамблеей, пишет Washington Post с ссылкой на источники в ВОЗ и Белом доме.
Суд по делу “Нового величия”
В Люблинском суде Москвы состоится заседание по делу “Нового величия”. Четверо обвиняемых остаются в СИЗО, еще трое - под домашним арестом. Один из фигурантов сбежал на Украину.
Обвинение считает, что они создали экстремистскую организацию и планировали свержение конституционного строя. Но защита говорит, что их деятельность - плод работы полицейского-провокатора, который стал ключевым свидетелем обвинения на процессе.
США отправляет России 200 аппаратов ИВЛ
В среду в Россию отправится первый гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из США. В Москву будут доставлены 50 аппаратов искусственной вентиляции легких и тесты для выявления заболевания. Следующая партия – еще 150 аппаратов ИВЛ – будет отправлена 26 мая.
В Белом доме Русской службе Би-би-си рассказали, что американская сторона полностью оплатит стоимость груза, включая производство аппаратов ИВЛ и их компонентов, а также возьмет на себя все транспортные расходы. Общая стоимость поставки оценивается в 4,7 млн долларов.
В начале апреля Россия отправила в США гуманитарный груз, прислав в том числе и аппараты ИВЛ “Авента-М”. Российские аппараты не использовались в Штатах из-за того, что были рассчитаны на другой стандарт напряжения в сети. После возгорания “Авента-М” в петербургской больнице, которое привело к гибели пяти человек, американские власти отправили все российские аппараты на склад.
Трамп экспериментирует на себе
Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером рассказал, что принимает гидроксихлорохин для предотвращения заражения коронавирусом. Это лекарство обычно используют для лечения малярии и волчанки.
Нет никаких доказательств того, что препарат может предотвратить заражение новым вирусом.
Что происходит в Дагестане
Минздрав Дагестана признал гибель 40 медиков во время эпидемии коронавируса. Причину их смерти власти прямо не называют. Активисты винят власти Дагестана в занижении статистики заражения, а чиновники - самих дагестанцев в распространении инфекции.
Пандемия и преступость в США
Пандемия видоизменила и заметно сократила преступность в большинстве городов, отчасти потому, что на улицах почти не стало потенциальных потерпевших. В Нью-Йорке из-за эпидемии из тюрем освободили более 1600 заключенных, часть которых немедленно взялась за старое. К концу апреля около 50 из них были арестованы снова.
- В США многих заключенных выпустили из тюрем из-за эпидемии. Преступность не выросла (но и не исчезла)
Вторая холодная война
“Америка вступила во вторую холодную войну, и в этот раз коммунисты могут победить” - сообщает заглавная статья американского еженедельника Newsweek.
В материале говорится, что конфронтация с Пекином - это не только случайные обвинения Трампа. В Вашингтоне созрел консенсус - 40-летний проект по сотрудничеству с Китаем в надежде на постепенную либерализацию режима может подходить к концу.
Если на президентских выборах в ноябре победит бывший вице-президент Джо Байден, а не Трамп, радикальным образом ничего уже не изменится - эксперты по внешней политике в обеих партиях настроены на конфронтацию.
Сумерки иранской революции
Американские издания десятилетиями предрекают скорое падение теократического режима в Тегеране, но новый репортаж в журнале New Yorker - действительно беспристрастный взгляд из Тегерана, основанный на разговорах с врачами, журналистами и даже духовными лицами.
Корреспондент журнала Декстер Филкинс рассказывает, как попытка скрыть вспышку коронавируса обострила противоречия в Исламской Республике, во главе которой стоит восьмидесятилетний аятолла Хаменеи, а экономика задыхается под американскими санкциями.
“Саудовский режим убил моего жениха. Нельзя позволить ему купить “Ньюкасл”
Британская газета Guardian публикует колонку Хатидже Дженгиз - невесты журналиста Джамаля Хашогги, убитого в октябре 2018 года в стамбульском консульстве Саудовской Аравии.
Дженгиз пишет, что планы наследного принца саудовских властей на покупку клуба Английской премьер-лиги “Ньюкасл Юнайтед” - это лишь шаг в отмывании репутации наследного принца Мохаммеда бин Салмана.
Убийство ее жениха агентами саудовского правительства сильно ударило по образу прогрессивного реформатора, который культивировал принц. Но Дженгиз подчеркивает, что это не единственный вопрос к Рияду - правозащитники указывают, что саудовская военная операция в Йемене обернулась голодом и гуманитарной катастрофой, а внутри страны власти используют уголовную систему для борьбы с несогласными.
Однако сейчас над отмыванием репутации принца работает сеть пиар-компаний, многие из которых базируются в Лондоне, пишет Дженгиз. Покупка “Ньюкасла” станет еще одним шагом в этом направлении.
Как пандемия изменила наркоторговлю
Корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков разбирается в том, как пандемия повлияла на ценообразование, рынок рабочей силы и логистические цепочки глобального наркобизнеса.
Коронаслежка: разведка Израиля
В Израиле для борьбы с эпидемией служба разведки Шин-Бет получила беспрецедентные полномочия для слежки за собственным гражданами. Как обычные израильтяне испытали на себя действие технологий, которые прежде применялись в борьбе с терроризмом, рассказывает видео Би-би-си.
Носить медицинскую маску или нет? Дискуссии по этому вопросу продолжаются. Рассказываем, какие виды масок существуют и можно ли защитить себя при помощи маски, изготовленной в домашних условиях.
Дайджест подготовили Григор Атанесян и Марина Ромадова