Премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к работе

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Президент России Владимир Путин вернул полномочия премьер-министра Михаилу Мишустину, который ранее временно отошел от дел в связи с обнаруженным у него коронавирусом. Обязанности главы правительства в отсутствие Мишустина исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Президент подписал указ, отменяющий временные полномочия Белоусова. Тот вернется к своим обязанностям первого вице-премьера.

Мишустин начал проводить совещания в формате видеоконференции в начале этой недели. В понедельник, 18 мая, он уже критиковал порядок выплат надбавок медикам и рассказывал о том, что уже почти 30 российских регионов готовы к смягчению карантинных мер.

О своем заражении коронавирусом Мишустин сообщил 30 апреля во время видеоконференции с президентом. Он предложил Белоусова в качестве исполняющего его обязанностей. Подробностей о самочувствии и ходе лечения премьер-министра не сообщалось, но известно, что он лечился в больнице.

После этого некоторые издания выдвинули предположение, что даже после выздоровления Мишустин может не вернуться к своим обязанностям, а Белоусов может занять пост главы правительства на постоянной основе.

Помимо Мишустина, за последние две недели о своем заражении коронавирусом рассказали министр культуры России Ольга Любимова и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Любимова выздоровела 14 мая спустя неделю после своего заявления. Песков пока находится в больнице с двусторонней пневмонией.