Выставка цветов в Челси впервые проходит в виртуальном режиме
Ежегодная выставка Королевского общества садоводов в Челси из-за пандемии в этом году впервые проходит в виртуальном режиме. Поскольку полноценная экспозиция в условиях локдауна невозможна, организаторы рескнули перенести ее в интернет и сделали упор на распространение секретов садоводства.
Традиционно выставку принимает лондонский Королевский госпиталь в Челси (дом ветеранов армии), но в этом году экспозиция была отменена впервые со времен Второй мировой войны.
Вместо нее садоводам предлагается виртуальная выставка, проходящая в интернете. В ее основе - посещение садов, созданных известными дизайнерами.
Выставка цветов в Челси - одна из крупнейших в Европе. Каждый год питомники и дендрарии со всего мира представляют здесь на суд зрителей и экспертов свои конкурсные сады.
- Сад, который построила Кейт (и показала на Королевском цветочном шоу в Челси)
- Цветы, природа и девушки: ежегодное садово-цветочное шоу в Челси
Шоу в Челси постоянно развивается и эволюционирует. В конкурсе появляются новые категории - например, "Внутренний дворик" или "Город". В конкурсах участвуют как профессионалы, так и любители, члены общества садоводов.
В этом году у каждого дня выставки будет определенная тематика, например, разведение растений в небольших пространствах и в домашних условиях. В этот день эксперты ответят на вопросы садоводов-любителей и продемонстрируют, казалось бы, простую вещь - как сажать растения в горшки.
Королевский военный госпиталь в Челси, основанный указом короля Карла Второго, традиционно служит домом для вышедших на пенсию военных и инвалидов войны. Он был создан по образцу и подобию парижского Дома инвалидов. Госпиталь закрыт для посетителей на время карантина.
Кэтрин Потсайдс, курирующая выставку в Королевском обществе садоводов, рассказала Би-би-си, что участники шоу покажут во всех подробностях свои личные сады и поделятся секретами украшения своих дворов.
"Частью виртуальной выставки в Челси является распространение знаний о садоводстве", - сказала она.
В своем обращении к организаторам цветочного шоу королева Елизавета II заявила, что ей и всей королевской семье всегда очень нравилось бывать на выставке.
Королеве пришлась по душе идея о том, что в этом году на официальном сайте выставки можно будет найти советы по уходу за садом и принять участие в виртуальных семинарах.
"Вы подстроились под сложившиеся обстоятельства, и я надеюсь, что это уникальное событие окажется для вас интересным и приятным", - так оценила креативность организаторов выставки в этом году королева.
Выставка цветов в Челси: история и факты
- Первая выставка, длившаяся три дня, состоялась 20 мая 1913 года. Все экспонаты тогда уместились в одном шатре
- Выставку не стали отменять в 1915 году, когда в Европе шли боевые действия. Но в последующие годы Первой мировой войны она не проводилась
- В 1932 году шел такой сильный дождь, что один из летних домиков рассыпался
- Цветочное шоу затем вновь отменили в 1939 году уже из-за Второй мировой войны, а следующая выставка открылась лишь в 1947 году
- В 2013 году, на столетие выставки, был снят запрет на использование садовых гномов в экспозициях. Элтон Джон, Хелен Миррен и другие знаменитости расписали собственных гномов, которые были проданы для благотворительных целей
- Нынешний Большой павильон занимает примерно 11775 кв. м. Там могли бы уместиться 500 лондонских автобусов.
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