Выставка цветов в Челси впервые проходит в виртуальном режиме

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Выставка будет идти в необычном формате всю неделю, ее устроители надеются, что садоводам не будет скучно

Ежегодная выставка Королевского общества садоводов в Челси из-за пандемии в этом году впервые проходит в виртуальном режиме. Поскольку полноценная экспозиция в условиях локдауна невозможна, организаторы рескнули перенести ее в интернет и сделали упор на распространение секретов садоводства.

Традиционно выставку принимает лондонский Королевский госпиталь в Челси (дом ветеранов армии), но в этом году экспозиция была отменена впервые со времен Второй мировой войны.

Вместо нее садоводам предлагается виртуальная выставка, проходящая в интернете. В ее основе - посещение садов, созданных известными дизайнерами.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В прошлые годы цветочные шоу в Челси неизменно отличались буйной фантаззией и мастерством садоводов. На выставке в 2017 году

Выставка цветов в Челси - одна из крупнейших в Европе. Каждый год питомники и дендрарии со всего мира представляют здесь на суд зрителей и экспертов свои конкурсные сады.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption А это фото с выставки 2019 года. Последние штрихи к экспозиции бегоний и дельфиниумов

Шоу в Челси постоянно развивается и эволюционирует. В конкурсе появляются новые категории - например, "Внутренний дворик" или "Город". В конкурсах участвуют как профессионалы, так и любители, члены общества садоводов.

Правообладатель иллюстрации RHS Image caption В этом году эксперты поделятся своими секретами с садоводами

В этом году у каждого дня выставки будет определенная тематика, например, разведение растений в небольших пространствах и в домашних условиях. В этот день эксперты ответят на вопросы садоводов-любителей и продемонстрируют, казалось бы, простую вещь - как сажать растения в горшки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В программе виртуальной выставки принимают участие ветераны британской армии, живущие в Королевском госпитале в Челси

Королевский военный госпиталь в Челси, основанный указом короля Карла Второго, традиционно служит домом для вышедших на пенсию военных и инвалидов войны. Он был создан по образцу и подобию парижского Дома инвалидов. Госпиталь закрыт для посетителей на время карантина.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Ворота Королевского госпиталя в Челси, где обычно проходит выставка, закрыты

Кэтрин Потсайдс, курирующая выставку в Королевском обществе садоводов, рассказала Би-би-си, что участники шоу покажут во всех подробностях свои личные сады и поделятся секретами украшения своих дворов.

"Частью виртуальной выставки в Челси является распространение знаний о садоводстве", - сказала она.

Image caption В этом году обычного буйства красок в Королевском госпитале в Челси нет. А это фото - 2016 года

В своем обращении к организаторам цветочного шоу королева Елизавета II заявила, что ей и всей королевской семье всегда очень нравилось бывать на выставке.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Королева любит посещать цветочные выставки в Челси. Фото 2018 года

Королеве пришлась по душе идея о том, что в этом году на официальном сайте выставки можно будет найти советы по уходу за садом и принять участие в виртуальных семинарах.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption А это - король Георг V и королева Мария на выставке цветов в Челси в 1930 году

"Вы подстроились под сложившиеся обстоятельства, и я надеюсь, что это уникальное событие окажется для вас интересным и приятным", - так оценила креативность организаторов выставки в этом году королева.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Королева Елизавета II является покровительницей Королевского общества садоводов

Выставка цветов в Челси: история и факты

Первая выставка, длившаяся три дня, состоялась 20 мая 1913 года. Все экспонаты тогда уместились в одном шатре

Выставку не стали отменять в 1915 году, когда в Европе шли боевые действия. Но в последующие годы Первой мировой войны она не проводилась

В 1932 году шел такой сильный дождь, что один из летних домиков рассыпался

Цветочное шоу затем вновь отменили в 1939 году уже из-за Второй мировой войны, а следующая выставка открылась лишь в 1947 году

В 2013 году, на столетие выставки, был снят запрет на использование садовых гномов в экспозициях. Элтон Джон, Хелен Миррен и другие знаменитости расписали собственных гномов, которые были проданы для благотворительных целей

Нынешний Большой павильон занимает примерно 11775 кв. м. Там могли бы уместиться 500 лондонских автобусов.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Садовые гномики, известный объект насмешек и символ мещанства, долгое время были запрещены на выставке. Но с 2013 года к ним относятся более благосклонно и с юмором. В центре - гномик Элтона Джона

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