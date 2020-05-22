Ураза-байрам дома: как российские мусульмане отметят праздник в пандемию

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Вспышка коронавируса заставила мусульман отмечать один из двух главных праздников не в мечетях при большом скоплении людей, а дома. К этому призвали муфтии и светские власти. "Ислам предписывает соблюдать санитарные нормы", - сказал муфтий Альбир Крганов.

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Точные даты празднования зависят от времени появления на небе видимой новой луны. В этот праздник принято ходить в гости, угощать праздничной едой, дарить подарки.

В 2020 году Ураза-байрам начинается вечером в субботу 23 мая и заканчивается вечером 24 мая.

Что сказали муфтии

Мечети Духовного управления мусульман в Москве и в других регионах будут закрыты, верующим нужно запастись терпением и встретить праздник дома, заявил на этой неделе председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

"Дабы не создать условия для заражения еще большего количества людей", - сказал Гайнутдин.

В Московской соборной мечети имамы "в ограниченном количестве с соблюдением социальной дистанции" совершат праздничную молитву, сообщил Гайнутдин.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал прислушаться к указаниям властей, связанным с режимом самоизоляции. "В Коране говорится: повинуйтесь Всевышнему, и его посланнику, и власть держащими. Власть - это есть закон. Здесь и медицинские власти, и меры по противостоянию распространения эпидемии. Праздничного богослужения не будет, будет только трансляция онлайн" (цитата по "Говорит Москва").

Посмотреть праздничную молитву можно дома - прямую трансляцию будет вести телеканал "Россия 1".

Президент Владимир Путин 18 мая попросил мусульман отказаться от коллективных молитв и не собираться в этот день большими компаниями.

Просьбу Путина мусульмане восприняли с пониманием, говорил РИА Новости муфтий Альбир Крганов. "Ислам предписывает соблюдать санитарные нормы и не подвергать людей излишней опасности", - сказал Крганов.

В прошлый годы в Москве и других городах праздничные богослужения собирали огромное число мусульман.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. 2018 год

Чеченский опыт

Глава Чечни Рамзан Кадыров также призвал жителей республики отметить Ураза-байрам дома и отказаться от посещения родных и близких.

Кадыров отвел на празднование одного из главных мусульманских праздников четыре дня - с 23-го по 26 мая. Эти дни объявлены в Чечне нерабочими.

Чеченское МВД в свою очередь запретило любые передвижения по республике с 23-го по 26 мая. "Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона", - заявил глава МВД Чечни Руслан Алханов.

В четверг СМИ сообщили, что Кадыров, возможно, госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус.

Аналогичные заявления сделали власти Татарастана. Никаких массовых мероприятий, посвященных окончанию Рамадана и празднованию Ураза-байрам, не планируется, все мусульмане будут отмечать этот праздник по домам, заявил глава республики Рустам Минниханов.

"Я тоже буду это делать у себя дома", - сказал он в среду Путину по видеосвязи.

В ночь на 19 апреля православные христиане отметили Пасху. Из-за эпидемии коронавируса многие храмы проводили службу без участия прихожан, транслируя богослужения онлайн.

Media playback is unsupported on your device Пасха во время эпидемии: что происходило в храмах России и других стран

Муфтии заразились коронавирусом

Несколько муфтиев на Северном Кавказе заразились коронавирусной инфекцией. На этой неделе стало известно, что заболел председатель Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. О заражении муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева говорили во время онлайн-совещания Путина с руководством республики, где ситуация с коронавирусом оказалась особенно тяжелой.

"Мы получаем, к сожалению, сегодня новости, что наши уважаемые муфтии Дагестана, Карачаево-Черкесии, вчера подтвердилось, что и Северной Осетии - Алании, заболели этой болезнью - коронавирусом. Мы молим Аллаха об их скорейшем выздоровлении и исцелении", - сказал зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

С подозрением на коронавирус госпитализировали муфтия Северного Кавказа, председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева.

"Настоятельная просьба: не выходить на праздник из дома, не посещать в этом году близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах, со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем в этом мире", - сказал муфтий Дагестана, который, по его словам, еще не до конца оправился от коронавируса.

Он предложил верующим снимать видеопоздравления и отправлять их друг другу.

Нурмагомедов тоже попросил сидеть дома

Самый известный дагестанец в мире - боец смешанных единоборств чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов - также записал видеообращение с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Его отец был госпитализирован в тяжелом состоянии с воспалением легких.

"В интернете очень много пишут про отца. Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса… дало [осложнение] на сердце, - сказал Нурмагомедов в обращении к болельщикам в "Инстаграме. - У нас очень тяжелое положение в Дагестане. Очень плачевное. Больницы переполнены, много людей заболело, очень много умерло".

"У меня лично более 20 человек из родственников, из близких родственников, я не говорю о знакомых, лежало в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Очень много знакомых умерло", - добавил он.

"Мы должны прислушаться к врачам, к их требованиям, так как они знают лучше, они хотят, чтобы мы не болели", - заключил Нурмагомедов и призвал верующих отмечать праздник дома, не ходить в гости и не принимать гостей.