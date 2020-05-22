Ураза-байрам дома: как российские мусульмане отметят праздник в пандемию
Вспышка коронавируса заставила мусульман отмечать один из двух главных праздников не в мечетях при большом скоплении людей, а дома. К этому призвали муфтии и светские власти. "Ислам предписывает соблюдать санитарные нормы", - сказал муфтий Альбир Крганов.
Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Точные даты празднования зависят от времени появления на небе видимой новой луны. В этот праздник принято ходить в гости, угощать праздничной едой, дарить подарки.
В 2020 году Ураза-байрам начинается вечером в субботу 23 мая и заканчивается вечером 24 мая.
Что сказали муфтии
Мечети Духовного управления мусульман в Москве и в других регионах будут закрыты, верующим нужно запастись терпением и встретить праздник дома, заявил на этой неделе председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
"Дабы не создать условия для заражения еще большего количества людей", - сказал Гайнутдин.
В Московской соборной мечети имамы "в ограниченном количестве с соблюдением социальной дистанции" совершат праздничную молитву, сообщил Гайнутдин.
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал прислушаться к указаниям властей, связанным с режимом самоизоляции. "В Коране говорится: повинуйтесь Всевышнему, и его посланнику, и власть держащими. Власть - это есть закон. Здесь и медицинские власти, и меры по противостоянию распространения эпидемии. Праздничного богослужения не будет, будет только трансляция онлайн" (цитата по "Говорит Москва").
Посмотреть праздничную молитву можно дома - прямую трансляцию будет вести телеканал "Россия 1".
Президент Владимир Путин 18 мая попросил мусульман отказаться от коллективных молитв и не собираться в этот день большими компаниями.
Просьбу Путина мусульмане восприняли с пониманием, говорил РИА Новости муфтий Альбир Крганов. "Ислам предписывает соблюдать санитарные нормы и не подвергать людей излишней опасности", - сказал Крганов.
В прошлый годы в Москве и других городах праздничные богослужения собирали огромное число мусульман.
Чеченский опыт
Глава Чечни Рамзан Кадыров также призвал жителей республики отметить Ураза-байрам дома и отказаться от посещения родных и близких.
Кадыров отвел на празднование одного из главных мусульманских праздников четыре дня - с 23-го по 26 мая. Эти дни объявлены в Чечне нерабочими.
Чеченское МВД в свою очередь запретило любые передвижения по республике с 23-го по 26 мая. "Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона", - заявил глава МВД Чечни Руслан Алханов.
В четверг СМИ сообщили, что Кадыров, возможно, госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус.
Аналогичные заявления сделали власти Татарастана. Никаких массовых мероприятий, посвященных окончанию Рамадана и празднованию Ураза-байрам, не планируется, все мусульмане будут отмечать этот праздник по домам, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Я тоже буду это делать у себя дома", - сказал он в среду Путину по видеосвязи.
В ночь на 19 апреля православные христиане отметили Пасху. Из-за эпидемии коронавируса многие храмы проводили службу без участия прихожан, транслируя богослужения онлайн.
Муфтии заразились коронавирусом
Несколько муфтиев на Северном Кавказе заразились коронавирусной инфекцией. На этой неделе стало известно, что заболел председатель Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. О заражении муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева говорили во время онлайн-совещания Путина с руководством республики, где ситуация с коронавирусом оказалась особенно тяжелой.
"Мы получаем, к сожалению, сегодня новости, что наши уважаемые муфтии Дагестана, Карачаево-Черкесии, вчера подтвердилось, что и Северной Осетии - Алании, заболели этой болезнью - коронавирусом. Мы молим Аллаха об их скорейшем выздоровлении и исцелении", - сказал зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
С подозрением на коронавирус госпитализировали муфтия Северного Кавказа, председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева.
"Настоятельная просьба: не выходить на праздник из дома, не посещать в этом году близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах, со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем в этом мире", - сказал муфтий Дагестана, который, по его словам, еще не до конца оправился от коронавируса.
Он предложил верующим снимать видеопоздравления и отправлять их друг другу.
Нурмагомедов тоже попросил сидеть дома
Самый известный дагестанец в мире - боец смешанных единоборств чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов - также записал видеообращение с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Его отец был госпитализирован в тяжелом состоянии с воспалением легких.
"В интернете очень много пишут про отца. Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса… дало [осложнение] на сердце, - сказал Нурмагомедов в обращении к болельщикам в "Инстаграме. - У нас очень тяжелое положение в Дагестане. Очень плачевное. Больницы переполнены, много людей заболело, очень много умерло".
"У меня лично более 20 человек из родственников, из близких родственников, я не говорю о знакомых, лежало в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Очень много знакомых умерло", - добавил он.
"Мы должны прислушаться к врачам, к их требованиям, так как они знают лучше, они хотят, чтобы мы не болели", - заключил Нурмагомедов и призвал верующих отмечать праздник дома, не ходить в гости и не принимать гостей.