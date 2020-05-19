В Польше негодуют по поводу запрета на песню протеста

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В песне Казика усмотрели выпад против лидера правящей националистической партии

Польскую государственную радиостанцию обвинили в цензуре после того, как с ее сайта пропала песня популярного автора Казика Сташевского "Твоя боль важнее, чем моя".

Она содержит явный критический намек на председателя правящей консервативной Партии закона и справедливости Ярослава Качиньского, хотя не упоминает его прямо, передает корреспондент Би-би-си в Варшаве Адам Истон.

Песня посвящена скорби и поминовению усопших близких во времена, когда кладбища закрыты из-за карантина.

О чем эта песня?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ярослав Качиньский отдал дань памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10 лет назад

70-летний Качиньский нарушил действующие для всех правила и посетил кладбище в Варшаве, где покоятся его мать и жертвы авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в том числе его брат, президент Польши Лех Качиньский.

Песня, в частности, содержит слова: "Кладбища закрыты из-за последних событий. Я утираю слезы как ты, совсем как ты. Но неужели все изменилось? Я не верю глазам, ворота открыты. Я вбегаю, но твои ребята кричат на меня. Это потому, что твоя боль важнее, чем моя".

Почему удалили песню?

В прошлую пятницу радиостанция Радио 3, более известная как "Тройка", провела песенный конкурс в прямом эфире, во время которого слушатели могли голосовать за понравившуюся им песню. "Твоя боль важнее, чем моя" заняла первое место, а вскоре и сама песня, и все связанные с ней новости исчезли с сайта станции.

В ответ на возмущение публики и ряда депутатов Сейма, как от оппозиции, так и от правящей партии, руководитель радиостанции Войцех Ковальчевский заявил о манипуляциях.

"Мы точно знаем, что эта песня не заняла первое место. Она была передвинута на верхнюю позицию ручным способом. Иными словами, все было подстроено, совершенно точно", - утверждал он.

Однако один из проводивших конкурс журналистов, Бартош Гиль, сказал, что никаких манипуляций не было, а наоборот, Ковальчевский якобы приказал директору музыкального вещания станции "сделать что-нибудь с этим Казиком".

Какой была реакция?

Ведущий шоу на протяжении тридцати с лишним лет Марек Ниджвицкий и двое диджеев подали в отставку.

Журналисты провели молчаливую демонстрацию возле здания Радио 3. Многие польские музыканты заявили, что не желают, чтобы их песни впредь звучали на ее волне.

Певец и сочинитель Давид Подсядло сказал, что "Тройка" всегда поддерживала его и его работу, но если политика сделалась для радиостанции важнее музыки, и если она возрождает худшие обычаи коммунистического времени, он больше не считает ее своим домом.

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Радио 3 была создана еще при коммунистах как широкопрофильная музыкальная радиостанция для массового слушателя.

Оппозиция часто обвиняет партию Качиньского в попытках превратить государственные СМИ в свой пропагандистский рупор. На сей раз критика прозвучала и в правительственном лагере.

"Нельзя никаким образом сковывать свободу творчества, даже если художник придерживается иных взглядов", - заявила вице-премьер Ядвига Эмилевич.

По словам министра культуры Петра Глинского, певцы порой произносят возмутительные и глупые вещи, но удалять песни еще более возмутительно.

Однако премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил мнение, что у польского общества сегодня имеются более важные темы для обсуждения, в частности, коронавирус и близящийся 100-летнию юбилей папы Иоанна-Павла II.

"Скажу со всей определенностью: да, посещение могил и памятников жертвам смоленской катастрофы было, есть и будет нашим долгом. Даже во время эпидемии", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".