"Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно". Собянин о коронавирусе в Москве

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В Москве еще рано разрешать прогулки с детьми и идти на другие ослабления карантинного режима, заявил мэр Сергей Собянин. Московские власти рассмотрят снятие части ограничений в конце следующей недели.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве ко вторнику снизился до 0,72 (накануне было 0,73). Еще в субботу он опустился ниже 0,8.

Это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, и одно из условий Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу смягчения ограничений. Но в Москве пока не приступили даже к первому этапу. Смягчением ограничений столичные власти предложили считать возобновление работы строек и промышленных предприятий.

Когда же ожидать ослабления режима самоизоляции? Похоже, нескоро, следует из интервью Собянина, которое он дал каналу "Россия 1".

Что еще разрешат?

Мэр пообещал возобновить работу многофункциональных центров, где выдают справки и предоставляют другие госуслуги.

"Мы на следующей неделе, в конце недели примем еще дополнительные решения. К примеру, очевидно, что примем решение и с понедельника откроем МФЦ", - сказал Собянин.

Кроме того, в больницах снова начнут оказывать плановую медицинскую помощь.

"Мы сейчас будем раскрывать часть поликлиник, вернее, часть больниц, по плановой помощи. Посоветуемся с коллегами, с министерством здравоохранения, не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в ковидные центры, а наоборот будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи. Этого тоже ожидают тысячи людей", - признал Собянин.

А прогулки?

Разрешать москвичам гулять на свежем воздухе пока нельзя, считает мэр.

"Мы еще находимся в серьезной зоне риска, - сказал Собянин. - Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может и еще меньше".

"Вы знаете, сколько я занимался общественными пространствами, чтобы москвичи гуляли, общались друг с другом. И для меня самого это, мягко говоря, некомфортная ситуация", - добавил мэр.

За последние сутки в Москве выявили 3 545 новых случаев коронавируса (накануне было 3 238). Всего в столице зафиксировано 149 607 случаев заражения, умер 1 651 человек с положительным тестом на коронавирус и пневмонией.

18 тысяч "тяжело болеющих"

Собянин в интервью заявил, что в московских больницах лежат 18 тысяч "тяжело болеющих".

"Сказать, что мы победили коронавирус, это, знаете, было бы совсем безответственным заявлением. Вы видите, какой объем, какой масштаб. В любом случае, у нас в больницах лежат около 18 тысяч людей, тяжело болеющих", - рассказал он.

По его словам, могло быть еще хуже. "Мы вообще прогнозировали еще три-четыре недели тому назад, думали, что сегодня в середине мая будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, что наша система просто не справится. И это огромный был стресс, предвидя такое будущее", - заявил Собянин.

"Это такой лайт, карантином назвать невозможно"

По мнению мэра, москвичам не стоит жаловаться на жесткий режим ограничений из-за коронавируса. Он предложил сравнить столицу России с Китаем.

"Посмотрите на китайцев, на наших соседей, одну из провинций. Они обнаружили 45 зараженных коронавирусом - и 100 млн человек посадили на жесточайший карантин. У нас совсем другая ситуация. У нас, по сути дела, половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются. Знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно", - сказал Собянин.

"Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надумана. Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно. Ситуация не так проста и далека еще от идеальной", - подытожил Собянин.

В Москве указами Собянина введен пропускной режим. С 12 мая в транспорте, общественных местах и на работе стали обязательны маски и перчатки. С этого же дня возобновили работу стройки и предприятия, после чего, как сказал мэр в интервью, число перемещающихся в транспорте выросло почти на миллион.

"Яндекс" днем во вторник зафиксировал новый дневной рекорд "индекса самоизоляции" - он составил всего 2,0, накануне было 2,1 (5 - это когда все дома). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

Действие различного рода ограничений в Москве при этом продлено по 31 мая. На прошлой неделе Собянин говорил, что решение о снятии ограничений будет принято в течение двух недель. Тогда же он объявил о начале массового тестирования на антитела.

Москвичам, сказал в интервью Собянин, путем случайной выборки были направлены 70 тысяч приглашений на сдачу венозной крови, из 70 тысяч приглашенных пришли 10 тысяч - "этого тоже достаточно, как в социологии", с высокой долей вероятности "будет репрезентативный результат".