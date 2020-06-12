В Ливане местная валюта упала на 70%. Страна охвачена протестами

  • 12 июня 2020
A Lebanese anti-government protester walks past a burning wooden structure during a demonstration against dire economic conditions, in the centre of the capital, Beirut, late on 11 June 2020 Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Поджоги прокатились по всему Ливану

Сотни людей вышли на улицы ливанских городов, протестуя по поводу краха национальной валюты. С октября ливанский фунт потерял 70% своей стоимости, и это вызвало массовое недовольство в стране.

Премьер-министр созвал экстренное совещание правительства для обсуждения кризисной ситуации.

Между тем протесты, приостановленные во время пандемии коронавируса, недавно вспыхнули с новой силой. На фоне инфляции страна переживает один из тяжелейших за последние десятилетия экономических кризисов.

Многие граждане, полагавшиеся на сбережения в местной валюте, оказались за чертой бедности, причем пандемия усугубила ситуацию.

Движимые отчаянием

Лина Синджаб, Би-би-си, Бейрут

В ночь с четверга на пятницу демонстранты, собравшиеся в центре города, чтобы дать выход своему гневу, стали баррикадировать дороги и устраивать поджоги. И если в первые месяцы протестов люди требовали политических перемен, то теперь ими уже движет чувство отчаяния из-за голода.

В стране высокий уровень безработицы, а тем, у кого есть работа, платят зарплату в местной валюте, которая сильно обесценилась, так что продукты питания и многие товары первой необходимости для многих семей стали просто недоступными по ценам.

"В Ливане всегда был хаос, и похоже, что наши усилия ничего не меняют, так пусть уж будет больше хаоса", - заявил один из участников протестов.

При этом многие говорят, что ситуация напоминает 1975 год, когда в Ливане разразилась гражданская война. По мере того, как напряжение растет, люди с опасением ждут развязки.

В Триполи для восстановления порядка задействовали армию, однако демонстранты забросали солдат камнями. Бутылки с зажигательной смесью бросали также в здания банков, которых винят в финансовых трудностях.

Многие дороги за пределами Бейрута остаются перекрытыми.

"Мы вышли на улицы, потому что наши требования, предъявленные 17 октября, не были выполнены, - заявил агентству Рейтер демонстрант из Бейрута по имени Манал. - Мы получили премьер-министра, который еще хуже предыдущего. Сегодня за доллар дают 7000 ливанских фунтов, мы не можем себе позволить еду или квартплату, и мы останемся здесь, пока курс доллара не понизится, и пока наши требования не будут выполнены".

Еще до пандемии коронавируса в Ливане разразился самый крупный за всю историю страны экономический кризис, который в конце прошлого года вызвал мощные антиправительственные протесты.

И хотя власти хвалят за то, как они хорошо справились с пандемией, тем не менее почти половина из почти шестимиллионного населения страны оказалась за чертой бедности.

Ослабление валюты привело к безудержной инфляции в стране, которая сильно зависит от импорта.

И хотя власти Ливана сейчас ведут переговоры с МВФ о предоставлении пакета помощи, любая такая помощь повлечет за собой болезненные экономические реформы. А в стране с раздробленной политической системой это, скорее всего, вызовет сопротивление со стороны сражающихся за власть партий.

Все это происходит на фоне банкротств сотен, если не тысяч предприятий и безработицы, охватившей более трети населения.

В Марте Ливан впервые в своей истории объявил дефолт по иностранным задолженностям.

Похожие темы

Новости по теме