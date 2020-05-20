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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус отверг обвинения США в том, что ВОЗ крайне неэффективно отреагировала на пандемию коронавируса. В понедельник Трамп назвал ВОЗ марионеткой Пекина, Вашингтон также временно прекратил финансирование организации.

Однако, по словам Гебреисуса, ВОЗ сделала все возможное в условиях распространения Covid-19. Во вторник участники Всемирной ассамблеи здравоохранения согласились провести независимое расследование того, насколько эффективно ВОЗ ответила на угрозу коронавируса.

Угроза Бразилии

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Конгресс Бразилии одобрил закон, согласно которому жители страны должны носить защитные маски в общественных местах. Нарушителей будут штрафовать примерно на 50 долларов.

Закон еще должен быть одобрен сенатом, а затем подписан президентом Жаиром Болсонару, который сам носит маску чрезвычайно редко. Болсонару также резко критикуют за отношение к пандемии: лидер страны называл ее "каким-то гриппом" и отказывался ввести в стране жесткий карантин.

Между тем, число людей, умерших от коронавируса в Бразилии, резко выросло: за последние сутки зафиксировано 1179 летальных исходов - это самый большой подобный показатель в стране за время пандемии. В общей сложности в Бразилии умерли уже 17,9 тыс. пациентов.

Бразилия также вышла на третье место в мире по числу людей, инфицированных Covid-19 - сейчас там 263 тыс. заболевших. Больше инфекция распространилась только в США и России.

Режим самоизоляции в Москве продолжится

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В России впервые с 1 мая за сутки обнаружено менее 9 тыс. случаев коронавируса: темпы распространения заболевания идут на спад. Однако Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" сказал, что ослаблять карантин в столице, в том числе разрешать прогулки с детьми, пока рано.

Собянин при этом отметил, что возможность снятия некоторых ограничений будет рассмотрена к концу следующей недели. Ранее в Москве и Московской области была возобновлена работа промышленных предприятий и строек.

Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, в России зафиксировано около 300 тыс. случаев Covid-19, скончались более 2,8 тыс. пациентов.

Более подробно об интервью мэра Москвы, в котором он рассказал о борьбе с коронавирусом, читайте в нашем материале.

Цена нефти пошла вверх

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Цена нефти на мировых рынках продолжает расти. Котировки американского сорта West Texas Intermediate достигли 30 долларов за баррель, после того, как многие штаты США либо уже начали, либо собираются постепенно ослаблять режим локдауна, что может привести к росту спроса на нефтепродукты.

Таким образом нефть вернулась к обычным котировкам после исторического обвала в апреле, когда цены на майские контракты упали до негативных показателей. Наш обозреватель Алексей Калмыков объяснял тогда, как это произошло.

Распространение Covid-19 и остановка экономики крупнейших индустриальных государств мира уже привели к резкому сокращению спроса на нефть - и снижению вредных выбросов в атмосферу.

По словам экспертов, на пике пандемии выбросы двуокиси углерода упали на 17% - в основном из-за того, что люди стали гораздо реже пользоваться автомобилями. Впрочем, ученые предупреждают, что сразу после отмены карантинных ограничений выбросы резко вырастут - и даже превысят показатели, зафиксированные до пандемии.

Годовщина Зеленского

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В среду президент Украины Владимир Зеленский проведет первую за долгое время пресс-конференцию, которая будет посвящена годовщине его пребывания у власти. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года, он одержал победу на выборах, получив поддержку 73% избирателей.

Наш киевский корреспондент Святослав Хоменко рассказывает о годе Зеленского у власти и анализирует, удалось ли ему сдержать свои предвыборные обещания.

А если хотите вспомнить, как ровно год назад прошла его инаугурация, посмотрите наше видео.

Media playback is unsupported on your device "Буду делать все, чтобы вы не плакали": главное с инаугурации Зеленского

Мощный циклон в Индии и Бангладеш

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Из-за угрозы мощнейшего циклона Ампхан власти Индии и Бангладеш эвакуируют миллионы людей, живущих около побережья Бенгальского залива. Ожидается, что днем в среду циклон нанесет удар по региону, расположенному на границе между двумя странами.

Около года назад мы рассказывали о разрушительных последствиях циклона "Идай" на юго-востоке Африки.

Шамана просят не идти против Путина

Image caption Габышев вышел из Якутска в начале марта 2019 года и преодолел почти 3 тысячи километров пешком

Наш корреспондент Олег Болдырев выяснил, что шаман из Якутска Александр Габышев, который прославился походом с целью "изгнать Путина" летом 2019 года, задумал новый поход - однако его пытаются убедить отказаться от этой идеи.

Габышев был насильно помещен в психиатрический диспансер, из которого он вышел на связь со своей сестрой. По ее словам, шаману дают препараты "от которых его клонит в сон" и "каждый день приходят какие-то люди в штатском и убеждают его, чтобы он отказался от похода".

Об идее нового похода шаман объявил в марте. Габышев планировал путешествовать на лошади и двигаться на Иркутск, то есть туда, где в сентябре 2019-го силовые органы прервали его предыдущее путешествие.

Кембриджский университет учит только в интернете

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Кембриджский университет стал первым в Великобритании, переведшим в режим онлайн все лекции на 2020-2021 год. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Университет заявил, что даже если к лету 2021 года студентам будет разрешено собираться небольшими группами в одном помещении, правила социального дистанцирования все равно необходимо соблюдать.

С марта, когда в Великобритании был введен карантин, Кембриджский университет проводит лекции и экзамены через интернет.

Ветеран и рыцарь

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Британский 100-летний ветеран Том Мур, который помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи ходьбы по собственному садику, получит титул рыцаря. Сделать его сэром предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Хакеры взломали британскую авиакомпанию

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Британский лоукостер EasyJet признал, что в результате кибератаки пострадали около 9 млн ее клиентов.

В заявлении компании говорится, что в результате взлома ее компьютерных систем были похищены адреса электронной почты и иная информация о пассажирах, преступники также получили доступ к кредитным картам 2200 клиентов компании.

EasyJet стало известно об атаке хакеров в январе, но, как сообщили Би-би-си представители авиаперевозчика, оповестить владельцев кредитных карт, чьи данные были похищены, удалось только в начале апреля.

"Кому положено, те помрут"

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Телеканал "Дождь" рассказывает об интервью официального представителя Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова. В эфире программы на YouTube-канале "Соловьев LIVE" тот сказал, что инфекция "все равно возьмет свое" и "те, кому положено умереть, - помрут".

Мясников при этом призвал "не искать в любом симптоме коронавирус". Он сказал, что сдавать анализы нужно, но добавил: "Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих - коронавирус, и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит".

В середине апреля, когда Мясников был назначен на должность в коронавирусный штаб, наши корреспонденты рассказывали о его предыдущих заявлениях. В частности, о том, что коронавирус может быть в чем-то полезным для россиян.

Элиты изменятся из-за вируса

Эпидемия коронавируса изменит состав политической элиты во многих странах, в том числе и России, пишут "Ведомости", ссылаясь на экспертов Института международных исследований (ИМИ) при МГИМО.

По их мнению, существующие элиты переживут кризис 2020-2024 годов, но далее их потеснит более молодое поколение лидеров.

Как считают авторы исследования, в России это, скорее всего, приведет к приходу к власти технократов. Проблема в том, что поскольку они не политики, им будет сложно проводить реформы.

Тем не менее, в России есть спрос на новых лидеров, говорится в публикации. Ими могут стать либо хорошо подготовленные люди, либо политики с жесткой патриотической идеологией. Не стоит забывать, что перемены на уровне элит произошли бы рано или поздно в любом случае, но пандемия ускорит этот процесс, считают авторы исследования.

Под Москвой разбился военный вертолет

Как сообщает газета "Коммерсант", военно-транспортный вертолет Ми-8, разбившийся под Москвой во вторник, направлялся в военный городок Клин-5, где находится центр боевой подготовки и переучивания летного состава.

Вертолет упал неподалеку от города Клин, на борту находилось три человека. Все они погибли. Причина жесткой посадки и гибели экипажа изучается. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС.

ЕГЭ пострадал из-за вируса

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Из-за коронавируса в России откладывается Единый государственный экзамен, который школьники сдают для поступления в ВУЗы.

Наш корреспондент Наталия Зотова поговорила с российскими школьниками и учителями. Она выяснила, что большинство из них хотят, чтобы экзамен провели раньше, чем позже, так как их пугает неопределенность.

Наши корреспонденты на Украине посмотрели, как местные мастера сумели построить ладью времен Киевской Руси с использованием технологий того времени.

Media playback is unsupported on your device Как собственноручно построить ладью времен Киевской Руси

Дайджест готовили Евгений Каневский и Борис Максимов