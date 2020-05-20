Золото против Covid-19. Венесуэла требует от Банка Англии отдать слитки на $1 млрд

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Коронавирус осложнил и без того тяжелую экономическую ситуацию в Венесуэле

Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии с требованием немедленно отдать хранящиеся у него слитки из венесуэльского золотого запаса на сумму 1 млрд долларов. Венесуэльские власти говорят, что хотят потратить эти средства на борьбу с коронавирусом.

14 мая Центробанк Венесуэлы направил иск в лондонский коммерческий суд с требованием передать ООН слитки, которые Банк Англии хранит наряду с золотыми запасами некоторых других развивающихся стран.

Однако Великобритания - также, как США и многие другие западные страны, - не признает легитимность правительства президента Николаса Мадуро. Поэтому Банк Англии, в котором хранится 31 тонна венесуэльского золота, с 2018 года отказывается отдавать слитки властям Венесуэлы.

Несколько недель назад Венесуэла обратилась в Программу развития ООН с просьбой выступить посредником и принять золото от Банка Англии, чтобы вырученные средства можно было направить на покупку медицинского оборудования, лекарств и продовольствия.

В иске сказано, что золото необходимо направить "в срочном порядке". "Вопрос стоит о жизни людей, поэтому сейчас не время пытаться заработать политические очки", - заявил лондонский адвокат Сарош Заивалла, представляющий Центральный банк Венесуэлы.

Экономические санкции

В ответ просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию Продовольственная программа ООН лишь подтвердила, что банк Венесуэлы обратился к ней с просьбой изучить возможность реализации этой схемы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption С марта в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение

Как сообщает агентство Рейтер, Банк Англии отказался давать комментарии относительно иска венесуэльских властей.

Западные страны, в числе которых Великобритания и США, поддерживают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который в прошлом году объявил себя исполняющим обязанности президента. Против Венесуэлы также действуют международные экономические санкции, в том числе США запретили своим фирмам покупать нефть у государственной венесуэльской компании PDVSA.

Экономика страны переживает глубокий кризис, в условиях которого продажа золота остается одним из немногих способов поддержать основные нужды жителей. В 2019 году Венесуэла столкнулась с рекордной инфляцией - 800 тыс. процентов, страну покинули 4,8 млн человек.

Власти страны говорят, что причина всех проблем - санкции, но западные страны считают, что в распаде экономики виноват режим Мадуро, который крайне неэффективно управляет страной и пронизан коррупцией. В марте власти США заявили, что Мадуро виновен в контрабанде наркотиков, и предложили 15 млн долларов за информацию, которая поможет его арестовать.

Сейчас ко всем проблемам прибавился коронавирус, хотя пока, согласно официальным данным, заболевших и умерших в Венесуэле немного: зафиксировано около 750 случаев Covid-19 и 10 летальных исходов. Однако местные медики предупреждают, что если инфекция начнет распространяться, и так слабая система здравоохранения не выдержит нагрузки.

С марта в стране объявлено чрезвычайное положение и введены карантинные ограничения.

Россия - также, как Китай и Куба, - признает Мадуро законным президентом Венсуэлы. В сентябре прошлого года Мадуро приезжал в Москву и встречался там с Владимиром Путиным.