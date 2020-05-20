Коронавирус в России: туротрасль заработает летом, новобранцев отправляют в войска

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Русская служба Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с коронавирусом по состоянию на утро 20 мая.

Туристическая отрасль начнет выходить из карантина в июне

Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала. По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели в ряде регионов страны.

"Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется докручиваем какие-то мелочи, нюансы. Базово мы понимаем, что откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это будет первый этап выхода из карантинных мер", - рассказала она (цитата по Интерфаксу).

В разных регионах ситуация может различаться, правила работы до 1 июня будут окончательно уточнены, добавила глава Ростуризма.

"При том, что хочется как можно быстрее начать выход отрасли из карантина, нам важно не поторопиться в части ослабления ограничений, чтобы не пришлось отматывать назад", - отметила она.

Новобранцев начинают отправлять в войска, несмотря на пандемию

В среду российские военкоматы начинают отправлять первых новобранцев в армию в рамках весеннего призыва.

"Призывники на путь следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками, при этом каждый из них перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции", - рассказали в минобороны.

Из-за коронавируса торжественных отправок призывников со сборных пунктов не будет, а родственников не пригласят на ритуал приведения к присяге.

В России не стали отменять весенний призыв из-за пандемии коронавируса, он начался 1 апреля, однако призывников не стали приглашать в военкоматы и общались с ними в онлайн-режиме.

На Камчатке пять детских домов закрыли на карантин

Пять детских интернатов на Камчатке закрыли на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - сообщило краевое правительство.

Учреждения закрыли на карантин из-за того, что один из воспитанников каждого из них заразился коронавирусом.

Вместе с детьми под карантином также будут находиться 90 сотрудников пяти интернатов. Они получат стимулирующие доплаты из краевого бюджета, пообещали в правительстве.

По данным на 20 мая в Камчатском крае подтверждено 536 случаев коронавируса, за последние сутки выявлен 21 новый случай. За все время на Камчатке 193 человека выздоровели от коронавируса, трое скончались.