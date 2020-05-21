СМИ: у Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус

Правообладатель иллюстрации CHGTRK Grozny via TASS Image caption В апреле Кадыров посещал больницу в Грозном, где лечат больных коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус, сообщают СМИ. В Грозном заявляют, что Кадыров "лично контролирует ситуацию" с распространением Covid-19. Сообщения о возможной госпитализации главы республики там не комментируют.

Первым о том, что у главы Кадырова подозревают коронавирус и что его доставили в Москву, в четверг написал телеграм-канал Baza. Вслед за ним Интерфакс сообщил, что Кадыров, по его данным, находится под наблюдением медиков.

Агентство не уточнило, где именно находится глава Чечни, но сослалось при этом на источник в "московских медицинских кругах". "У Кадырова заподозрили коронавирус", - сказал собеседник Интерфакса.

Вечером государственное агентство ТАСС передало, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. ТАСС также сослался на источник в медицинских кругах. Источник уточнил, что состояние главы республики "стабильное".

Интерфакс и ТАСС не располагают официальным подтверждением этой информации.

"Кадыров принимает все необходимые меры"

В телеграм-каналах речь шла о госпитализации не только Кадырова, но и руководителя телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева и министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова.

Дудаев заявил ТАСС, что находится на рабочем месте и работает в обычном режиме. Он предположил, что слухи о болезни Сулейманова появились после того, как он не появился в эфире телеканала "Грозный" с ежедневным отчетом о ситуации с распространением коронавируса в республики.

По словам Дудаева, отсутствие Сулейманова в эфире было связано с его загруженностью. "А с сегодняшнего дня Эльхан Сулейманов сам появится в эфире", - добавил он.

Что касается Кадырова, то Дудаев, который по совместительству работает его помощником, заявил: "Глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры. Работа штаба идет под его личным контролем".

Дудаев также выложил видеообращение Сулейманова в защитном костюме, записанное, по его словам, в одной из больниц республики, пишет Интерфакс. "Я не на связи, потому что много работы. Как видите, это выход в чистую зону. Сам я нахожусь в красной зоне. Много работы, пик пандемии", - цитирует Сулейманова агентство.

"Со мной все в порядке, - заявил Дудаев. - Мы часто сталкиваемся с подобными информационными вбросами в адрес главы Чеченской Республики и его соратников".

Кадыров и коронавирус

Изначально глава Чечни со скепсисом комментировал сообщения о том, что коронавирус представляет большую угрозу для населения страны. В марте Кадыров призывал не паниковать из-за коронавируса и укреплять иммунитет водой с лимоном и медом, а также есть чеснок, чтобы была "чистая кровь".

Media playback is unsupported on your device Рамзан Кадыров советует есть чеснок и не бояться коронавируса

Позже Кадыров ввел ограничительные меры в Чечне. Они стали одними из самых жестких в России.

В частности, по решению властей Чечни в Грозный могли прилетать только люди с чеченской пропиской. В Грозном и других населенных пунктах республики фактически был введен комендантский час. Режим самоизоляции, который действует и в других регионах России, был усложнен: за продуктами в магазин мог отправиться один член семьи (по выбору).

Объявляя о закрытии границ Чечни, Кадыров столкнулся с критикой премьера России Михаила Мишустина. Тот заявлял, что руководители региона не имеют права принимать такие решения. Глава в Чечни в ответ заявил, что Мишустина могли плохо проинформировать и что движение товаров через границу не ограничивали.

Ранее в четверг МВД Чечни сообщило, что в дни празднования Ураза-байрама будут запрещены любые передвижения по республике, будут работать только экстренные службы. Кадыров отвел на празднование четыре дня - с 23 по 26 мая, они объявлены в Чечне нерабочими. Два дня назад он призвал жителей республики отметить праздник дома, не посещать родных и близких.

В Чечне по состоянию на 21 мая выявлено 1 026 заразившихся коронавирусом. Из них 635 человек выздоровели, 11 умерли.

На этой неделе Кадыров потребовал уволить врачей из больницы в Гудермесе, которые пожаловались на отсутствие средств защиты. "Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего - оборудования, костюмов, масок, всего хватает", - заявил Кадыров.

В соцсетях появились сообщения с собрания медперсонала больницы. Врачи жаловались на отсутствие медицинских масок и защитных костюмов. Позже телеканал "Грозный" показал сюжет, в котором медики извинялись за свои слова.

Коронавирусной инфекцией заразились четверо членов правительства России - премьер Мишустин, министр строительства Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Все они, кроме Якушева, уже вернулись к работе. Также заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он продолжает лечиться. О заражении руководителей регионов России ранее не сообщалось.