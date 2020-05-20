Университет "Синергия" требует удалить видео из блога "Сталингулаг"

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Университет "Синергия" в досудебной претензии потребовал у блогера Александра Горбунова удалить со своего YouTube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение.

Об этом рассказал сам Горбунов на своем канале, фрагмент жалобы опубликовал глава "Агоры" Павел Чиков.

Речь идет о видеороликах с названиями "Как ведется бизнес в России" и "Лекарство от коронавируса, Конституция, Синергия, "Осторожно, Собчак" и фильм Холоп", опубликованных в июле прошлого года и феврале этого года.

В университете заявили, что информация в видео не соответствует действительности и порочит деловую репутацию "Синергии". В одном видео рассказывалось о финансировании программы университета по популяризации предпринимательства, в другом - о сборе отпечатков пальцев у школьников.

В досудебной претензии говорится, что университет считает опубликованные сведения клеветой, которая грозит штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере дохода осужденного за срок до года, либо обязательными работами на срок до 240 часов. Сам Горбунов утверждает, что "Синергия" может потребовать через суд до пяти миллионов рублей.

Горбунов ведет один из самых популярных телеграм-каналов "Сталингулаг", на который подписана почти 381 тысяча пользователей. На его YouTube-канале 202 тысячи подписчиков. До прошлого года телеграм-канал был анонимным, но после визита полиции в дом его родителей в Махачкале Горбунов подтвердил, что именно он является его автором, дав интервью "Русской службе Би-би-си".

Image caption Горбунов рассказал, что является автором популярного канала, только в прошлом году

"Синергия" - крупнейший частный вуз в России и один из самых больших университетов страны по числу студентов. В 2018 году сам университет заявил, что в нем обучаются около 50 тысяч студентов, большинство из которых - заочники.

Компании, связанные с университетом, проводят форумы "Территория бизнеса" и Synergy Global, на которые зовут именитых звезд, а цена билетов доходит до нескольких сотен тысяч рублей. С лекциями приезжали актер Ричард Гир, боец UFC Хабиб Нурмагомедов и бизнес-коуч Тони Роббинс. Выступление в Москве последнего вызвало особый интерес пользователей соцсетей - они долго недоумевали по поводу цен на билеты, очередей и давки на входе.