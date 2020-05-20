В одной из печей Освенцима нашли спрятанные узниками предметы
В дымоходе одной из печей на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим обнаружены личные вещи заключенных 17 блока, в котором, судя по документам, содержались узники прикладных профессий.
Среди найденных предметов - ножи, вилки, обрывки кожи, ножницы и еще ряд инструментов. Их нашли в апреле в ходе строительных работ, когда австрийский Национальный фонд жертв национал-социализма решил отремонтировать 17 блок в преддверии будущей выставки.
Рабочие задокументировали найденные предметы, после чего передали их Музею Освенцима.
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Почему все эти вещи были надежно спрятаны, пока неясно. В пресс-релизе австрийского фонда эксперты указали, что, возможно, группа узников готовилась к побегу, или они использовали эти предметы для обмена с другими заключенными.
Освенцим - один из самых печально-известных концлагерей, где в годы Второй мировой войны было убито около миллиона европейских евреев. Лагерь был расположен на юге оккупированной нацистами Польши, на его территории находился самый большой комплекс газовых камер.
Всего в течение 4,5 лет там погибли по меньшей мере 1,1 млн человек, среди которых кроме евреев были граждане Польши, советские военнопленные, цыгане, гомосексуалы и свидетели Иеговы разных национальностей.
В январе этого года в Израиле широко отмечали 75-ю годовщину освобождения лагеря. На торжественной церемонии Мемориала Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме присутствовали выжившие заключенные нацистских концлагерей и лидеры многих государств.
К моменту окончания войны в 1945 году в Европе насчитывалось более 40 концлагерей.