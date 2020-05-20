В одной из печей Освенцима нашли спрятанные узниками предметы

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO/Nationalfonds/Kaczmarczyk/Marszalek Image caption В общей сложности узникам 17-го блока Освенцима удалось спрятать десятки предметов

В дымоходе одной из печей на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим обнаружены личные вещи заключенных 17 блока, в котором, судя по документам, содержались узники прикладных профессий.

Среди найденных предметов - ножи, вилки, обрывки кожи, ножницы и еще ряд инструментов. Их нашли в апреле в ходе строительных работ, когда австрийский Национальный фонд жертв национал-социализма решил отремонтировать 17 блок в преддверии будущей выставки.

Рабочие задокументировали найденные предметы, после чего передали их Музею Освенцима.

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO/Nationalfonds/Kaczmarczyk/Marszalek Image caption Работы на месте находки пришлось временно свернуть из-за эпидемии коронавируса, но ученые полагают, что, возможно, там удастся найти что-нибудь еще

Почему все эти вещи были надежно спрятаны, пока неясно. В пресс-релизе австрийского фонда эксперты указали, что, возможно, группа узников готовилась к побегу, или они использовали эти предметы для обмена с другими заключенными.

Освенцим - один из самых печально-известных концлагерей, где в годы Второй мировой войны было убито около миллиона европейских евреев. Лагерь был расположен на юге оккупированной нацистами Польши, на его территории находился самый большой комплекс газовых камер.

Всего в течение 4,5 лет там погибли по меньшей мере 1,1 млн человек, среди которых кроме евреев были граждане Польши, советские военнопленные, цыгане, гомосексуалы и свидетели Иеговы разных национальностей.

Media playback is unsupported on your device Холокост. Последние свидетели

В январе этого года в Израиле широко отмечали 75-ю годовщину освобождения лагеря. На торжественной церемонии Мемориала Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме присутствовали выжившие заключенные нацистских концлагерей и лидеры многих государств.

К моменту окончания войны в 1945 году в Европе насчитывалось более 40 концлагерей.