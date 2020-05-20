My Chemical Romance: локдаун поставил музыку на паузу

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Планируя свое триумфальное возвращение, группа My Chemical Romance вряд ли ожидала, что им придется столкнуться с пандемией.

За полгода, прошедшие с тех пор, как группа объявила о воссоединении, осчастливив поклонников эмо-рока во всем мире, My Chemical Romance сыграли только один небольшой концерт.

В первые месяцы 2020 года концерты My Chemical Romance один за другим отменялись или переносились из-за пандемии коронавируса. Грандиозное возвращение откладывалось. В июле нынешнего года они должны были сыграть на фестивале Park Live в Москве, но и этот концерт, судя по всему, отложен.

"Я знаю, что фанаты уже давно ждут, но когда все закончится, мы никуда не исчезнем", - обещает басист группы, Майки Уэй.

Майки дал интервью программе Би-би-си Newsbeat перед выходом его графического романа (разновидность комикса), основанного на музыке его второй группы Electric Century.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С тех пор, как My Chemical Romance распались в 2013 году, Майки занимался музыкой, делал комиксы, снялся в сериале и озвучил робота-трансформера в мультфильме

"Мне легко говорить, что у нас был план, но знаете, у всех были планы", - говорит Майки.

Объявив о воссоединении, My Chemical Romance успели отыграть один концерт в декабре прошлого года перед несколькими тысячами поклонников. Они играли вместе в первый раз с 2012 года.

"Я пытаюсь не быть эгоистом. Буквально все, кого я знаю, собирались что-то начать [накануне пандемии]", - говорит он.

"Играете ли вы в группе, или вы, например, режиссер, или работаете в магазине, или садовник - у вас были планы, а теперь они нарушены".

Басист говорит, что старается искать в ситуации и положительные стороны: "Живая музыка никуда не уйдет, ее просто поставили на паузу".

"Мне кажется, люди наблюдают за нами, затаив дыхание. Это свет в конце тоннеля, и мне кажется, это очень круто", - говорит он об отложенных концертах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы скучаете по концертам, то от этой фотографии вам вряд ли станет легче: My Chemical Romance на фестивале в Рединге в 2011 году

Часть рабочих планов музыканта отменилась, но остальные остаются в силе. Майки - состоявшийся автор графических романов. Его первая серия комиксов, Collapser, была опубликована гигантом индустрии DC в 2019 году.

Теперь он готовит к выпуску еще одну серию, посвященную творчеству своей группы Electric Century.

Первый номер серии должен выйти в сентябре, почти одновременно с новым альбомом Electric Century, который будет чем-то вроде саундтрека к комиксам.

Правообладатель иллюстрации DC Comics Image caption Сюжет первых комиксов Майки серии Collapser рассказывал историю ди-джея, которому по почте приходит черная дыра

Майки говорит, что возможность сочетать два любимых дела для него - "исполнение мечты", и что комиксы и музыка для него всегда были связаны.

От изощренного макияжа до костюмов, оформления и концептуальных альбомов, My Chemical Romance часто обращались к театральному искусству.

Майки объясняет это тем, что они с братом Джерардом, фронтменом группы, с детства увлекались комиксами.

"Это началось в детстве, мы создавали воображаемый мир, в котором жили, смотря мультфильмы или играя [...] и позже, уже подростком, я много играл в Dungeons and Dragons, это еще один воображаемый мир", - говорит он.

"Рассказывать истории через музыку - в нашем ДНК. Мы очень любим создавать миры".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майки и Джерард (справа налево) на сцене, 2006 год

Джерард Уэй - тоже успешный автор комиксов. Одна из его серий, The Umbrella Academy, в прошлом году легла в основу шоу на Netflix.

"У нас похожие интересы, которые в какой-то момент сливаются", - говорит Майки.

"Но я огромный поклонник всего, что он делает - и музыки, и комиксов, и в этом смысле мы друг для друга чирлидеры".

Что касается Electric Century, Майки надеется, что сочетание воображаемого мира комикса c музыкой может облегчить людям жизнь.

Правообладатель иллюстрации Z2 Comics Image caption Обложка комикса Electric Century, который выйдет одновременно с пластинкой

"Мне кажется, что воображаемые миры сейчас очень важны для людей. Я вижу много постов про [видеоигру] Animal Crossing - я никогда не видел, чтобы игра так резонировала с людьми, это для них как спасательный круг", - говорит он.

"Мне кажется, сегодня истории как никогда важны, потому что они помогают людям отключить мозг. Людям нужно бежать, а возможностей бежать сейчас не так много", - добавляет басист My Chemical Romance.