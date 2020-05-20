Коронавирус: рекордная смертность в Бразилии, Киев ослабляет карантин, первый смертный приговор в Zoom

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После пандемии коронавируса 60 миллионов человек во всем мире могут оказаться в крайней нищете, прогнозируют экономисты Всемирного банка. В Бразилии зафиксировано самое высокое число умерших с начала пандемии, а в Сингапуре впервые вынесли смертный приговор по Zoom.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, приближается к отметке 5 млн, более 324 тысяч умерли.

Последствия пандемии коронавируса для мировой экономики вероятно будут катастрофическими, заявил в среду президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"По нашей оценке, до 60 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты, - заявил он. - Это отменит всю работу, проделанную за последние три года в области борьбы с нищетой", - говорит он.

В терминологии Всемирного банка "крайней нищетой" считается доход меньше 1,9 долларов в день.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Всемирный банк призывал списать долги бедным странам

Всемирный банк предоставил 160 млрд долларов в грантах или кредитах со сниженной ставкой странам, экономика которых серьезно пострадала от пандемии. По словам Малпасса, за помощью обратились более ста стран, в которых живет 70% мирового населения.

Однако Малпасс считает, что этого будет мало. Он раскритиковал коммерческие банки за то, что те не спешат списывать долги бедных стран на фоне пандемии.

Из-за пандемии коронавируса в этом году резко замедлился рост ведущих мировых экономик. Еще в марте впервые почти за 50 лет сократилась экономическая активность в Китае, Евросоюз по итогам года прогнозирует сильнейшее за все свою существование сокращение ВВП, а американская экономика вышла из фазы роста, которая длилась десять лет.

В Бразилии зафиксирован рекордный прирост скончавшихся от коронавируса за сутки - умерли 1179 человек, всего в стране из-за пандемии умерло более 18 тыс. человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на стремительный рост числа заболевших и умерших власти Бразилии пока не вводят карантин

Президент Жаир Болсонару выступает против введения карантина, несмотря на то, что Бразилия вышла на третье место в мире по числу инфицированных Covid-19 - сейчас их там больше 275 тысяч.

Сан-Паулу, крупнейший город Бразилии с населением примерно 12 тысяч человек, пострадал от пандемии особенно сильно. В среду там начались пять нерабочих дней, правительство надеется, что отпуск позволит сократить распространение вируса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На кладбище в городе Манаус в Бразилии отделили зону для скончавшихся в связи с пандемией

Бразильское министерство иностранных дел в среду включило в список лекарств, рекомендованных для лечения Covid-19, препараты хлорохин и его производное, гидроксихлорохин. Этого добивался президент Жаир Болсонару. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин, чтобы предотвратить заражение вирусом.

На данный моменти нет доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае.

Британские эксперты установили, сколько раз в день нужно мыть руки в период пандемии. Исследование ученых было основано на данных за 2006-2009 годы, охватывающих вирусы, структурно весьма сходные с возбудителем нынешней смертельной пандемии.

Выяснилось, что мыть руки полезно от шести до десяти раз в день. Согласно полученным данным, среди 1663 опрошенных гораздо меньший шанс заразиться имели те, кто мыл руки как минимум шесть раз в день.

При мытье рук чаще десяти раз в день, по тем же данным, дальнейшего уменьшения риска не происходит.

В Сингапуре впервые вынесли смертный приговор в Zoom. Правозащитники считают это негуманным шагом.

К смерти был приговорен 37-летний Пунитан Генасан. Ранее суд признал его виновным в перевозе 28,5 грамм героина. Законы Сингапура допускают наказание такого преступления смертью. Верховный суд отметил, что раньше в истории Сингапура смертный приговор ни разу не назначали дистанционно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Сингапуре о соблюдении правил дистанцирования людям напоминают специальные роботы

Платформу Zoom используют для телеконференций множество организаций во всем мире, включая суды в Сингапуре. В Верховном суде заявили, что приговор был вынесен дистанционно ради безопасности всех участников.

Правозащитники из Human Rights Watch в среду раскритиковали суд. "Смертная казнь сама по себе негуманна и жестока, но применение Сингапуром дистанционной связи, такой как Zoom для того, чтобы приговорить человека к смерти, усугубляет это", - говорится в заявлении правозащитников.

Правительство Украины с 22 мая готовится ослабить карантинные меры. С этого дня начнет работу городской и пригородный транспорт, а с 25-го мая в крупных городах снова заработает метро.

"Регионы Украины, в которых за последние 7 дней в 100 000 населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев Covid-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия", - заявил в среду министр инфраструктуры Украины Вячеслав Криклий.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду объявил, что страна вот-вот пройдет пик эпидемии, несмотря на то, что количество новых случаев заражения в Иране, по официальным данным, третий день подряд превышает две тысячи. В среду Роухани на заседании кабинета министров сказал, что за последние три месяца Иран "делал прогресс на каждом шагу".

С начала эпидемии в Иране произошло 7183 смерти, связанных с эпидемией.