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Британские власти в ближайшее время обяжут всех прибывающих в страну из-за границы соблюдать двухнедельную изоляцию, объявила в пятницу министр внутренних дел Прити Пател. За нарушение этого требования предусматривается штраф в 1000 фунтов стерлингов (около 87500 рублей).

Представители эпидемиологических служб получат право проводить внезапные проверки соблюдения режима.

Новые правила начнут действовать с 8 июня. Они касаются как иностранцев, так и британцев, возвращающихся на родину.

Число жертв коронавируса в Британии за последние сутки увеличилось на 351 и достигло 36393 человека (это умершие, у которых вирус был выявлен с помощью теста).

В рамках принимаемых дополнительных мер, направленных против второй волны эпидемии, вводится обязательное заполнение анкеты с контактными данными всеми прибывающими в Соединенное Королевство самолетом, паромом или поездом.

Они должны будут сообщить пограничным властям адрес, по которому планируют самоизолироваться, или направиться в предоставленное государством место временного проживания за свой счет.

Исключение делается только для водителей-"дальнобойщиков", медиков и лиц, прибывающих из Ирландской Республики.

Приезжающим из Франции придется следовать общим правилам, хотя ранее предполагалось, что для них также сделают исключение.

"Реальность такова, что мы говорим людям: если вы решили отправиться за границу, будьте готовы к тому, что по возвращении вам придется пройти карантин", - заявил министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис.

Теневой министр здравоохранения Джонатан Эшворт поддержал правительственный план, добавив, что "вопросы вызывает лишь то, почему мы не сделали этого раньше".

"Я настаиваю, чтобы правительство продолжило выполнять намеченное и предоставило нам детали того, как все это будет работать практически", - добавил он.

Многие другие страны, включая Новую Зеландию, Южную Африку, Южную Корею и США, уже отправляют всех прибывающих пассажиров в 14-дневный карантин.

Возражения авиаперевозчиков

Бывший глава Службы пограничного контроля Великобритании Тони Смит также выразил недоумение тем, что такое решение не было принято раньше.

В пятницу, на заседании комитета Палаты общин, он заявил, что ожидал от правительства более последовательного подхода к вопросу снижения риска передачи вируса из-за границы.

Выступившая там же председатель Ассоциации операторов аэропортов Карен Ди заявила, что по поводу технической стороны осуществления карантина вопросов нет, но она находит его введение сейчас странным.

Предлагаемые меры она назвала "тупым инструментом", поскольку они относятся ко всем и при любых обстоятельствах. Аэропорты предпочли бы избирательный подход, основанный на оценке конкретных рисков и договоренностях между странами.

Авиакомпании указывают, что новые карантинные меры ухудшат их и без того катастрофическое положение. Объем авиаперевозок сократился в сто раз по сравнению с докризисным временем.

Virgin Atlantic заявила, что правительственная инициатива не позволит ей возобновить полеты к августу, как ранее планировалось, потому что "просто не будет достаточного спроса".

Представитель Ryanair назвала план нереализуемым. По ее мнению, он не будет работать, если прибывающих пассажиров не станут силой сажать под замок в аэропортах и отелях.

"Если эти меры научно обоснованы, то и для пассажиров из Ирландии не следует делать исключения", - добавила она.

Карантинная политика будет пересматриваться каждые три недели в зависимости от обстановки.

На данный момент его позиция заключается в том, что отправляться за границу можно лишь в случае острой необходимости, а люди с любыми симптомами, похожими на коронавирус, не должны этого делать ни при каких обстоятельствах.