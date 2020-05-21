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Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за последние сутки зафиксировано рекордное число заболевших Covid-19: по данным ВОЗ, поставлено 106 тыс. новых диагнозов. Между тем, согласно сведениям Университета Джонса Хопкинса, общее число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира приблизилось к отметке 5 млн, почти 327 тыс. пациентов скончались.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что особенную озабоченность вызывает рост числа заболевших в странах с более низким и средним уровнем дохода населения. Если ранее эпицентром пандемии были страны Европы и США, то сейчас заболевание все больше распространяется в таких странах, как Бразилия.

Общее число поставленных диагнозов, по официальным данным, выросло на один миллион меньше чем за две недели. Впрочем, эксперты предполагают, что на самом деле масштабы распространения инфекции намного больше, поскольку во многих странах не делают достаточно анализов, либо могут занижать статистику.

Недавно наши корреспонденты разбирались, как в России составляются данные о числе умерших от Covid-19 и почему летальных исходов там меньше, чем во многих западных странах.

Скачок смертности в Москве?

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В России, согласно последним данным, обнаружено 308,7 тыс. случаев Covid-19, почти 3 тыс. человек умерли, более 85 тысяч выздоровели. При этом суточный прирост числа заболеваний продолжает снижаться, а выздоровевших становится больше, чем заболевших.

Вместе с тем, в течение последних дней в Москве от Covid-19 ежесуточно умирают около 70 человек. В среду вечером оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 68 летальных исходах в столице России. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность в городе может вырасти, и отметил, что в больницах находится много пациентов в тяжелом состоянии. 7 мая Собянин говорил, что в действительности коронавирусом заражено около 2-2,5% москвичей, то есть около 300 000 человек.

Пандемия коронавируса в России привела к резкому росту безработицы и падению доходов россиян. Но кадровые агентства говорят, что некоторые специалисты даже в период самоизоляции остаются востребованными. Наш корреспондент Алексей Ильин разбирался, кого российские компании нанимают во время карантина и кто будет востребован после отмены ограничений.

Трамп хочет организовать саммит G7

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы уже в июне провести очный саммит "Большой семерки". Он предложил лидерам государств приехать в Вашингтон, "в легендарный Кэмп-Дэвид" - загородную резиденцию неподалеку от столицы США.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 мая 2020 г.

Впрочем, пока неясно, как на это предложение отреагируют лидеры стран G7, во многих из которых до сих пор действуют карантинные ограничения.

С наибольшим оптимизмом к идее Трампа отнесся президент Франции Эммануэль Макрон: по словам его представителей, он "готов отправиться в Кэмп-Дэвид, если позволят условия с точки зрения здравоохранения". Немецкий канцлер Ангела Меркель высказалась намного осторожнее, отметив, что она предпочитает "посмотреть, как будут развиваться события".

Между тем, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обнародовали подробный план вывода страны из карантина. Власти всех 50 штатов США уже частично или полностью отменили карантинные ограничения.

Из всех стран мира США наиболее сильно пострадали от Covid-19 - там заболели более полутора миллионов человек, более 93 тыс. пациентов скончались.

Греция открывается для туристов

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический сезон в стране может быть возобновлен с 15 июня, а в июле международные чартерные рейсы начнут отправляться на популярные греческие курорты.

Глава греческого правительства сказал, что его страна образцово справилась с распространением коронавируса, на что жителей вдохновлял Зевс - по греческой мифологии, он является еще и богом гостеприимства, защитником очага и странников, читай - туристов.

Турция открывается для россиян. Но все не так просто

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Турция с 20 мая открывает свои границы для граждан 31 страны, в том числе России. Правда, для начала иностранцам в Турции будут доступны только медицинские услуги, а не пляжный отдых. Россияне смогут попасть туда, только когда свои границы откроет Россия. Наши корреспонденты рассказывают, что это означает для людей.

Испанцы недовольны карантином

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В Испании тем временем жители страны каждый вечер проводят акции протеста против локдауна. В среду правительство страны продолжило карантинные ограничения в пятый раз. Выражая недовольство этим решением, испанцы бьют в сковородки и кастрюли: для этого они выходят на балконы, открывают окна - или даже отправляются на улицу.

Что делать, если боишься маски?

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Ношение защитных масок стало обязательным во многих странах мира, в том числе без них нельзя появляться в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге. Но что делать тем, кто панически боится носить маску? И как быть глухим, которые из-за них лишаются возможности понимать речь по движению губ? Ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Алина Исаченко.

Зеленский снова пойдет в президенты?

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Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, приуроченную к первой годовщине пребывания у власти. Самой большой неожиданностью стало заявление Зеленского, что он может пойти на второй срок - хотя во время предвыборной кампании прямо обещал этого не делать. Что еще интересного сказал президент Украины, рассказывает наш корреспондент в Киеве Святослав Хоменко.

Годовщина захвата Пальмиры

В четверг исполняется ровно пять лет после захвата сирийской Пальмиры боевиками "Исламского государства" (в России и других странах мира эта организация признана террористической и запрещена).

Джихадисты систематически разрушали памятники Пальмиры, охраняемые ЮНЕСКО. Пальмира была освобождена в марте 2016 года. В мае российские музыканты провели там концерт, но в декабре того же года город был снова захвачен боевиками ИГ, его окончательно освободили в 2017 году. Посмотрите наше видео, подготовленное в 2016-м, о том, как выглядел античный город до и после захвата.

Media playback is unsupported on your device Группировка ИГ вновь взяла под контроль Пальмиру

Новый президент Карабаха

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Победа Араика Арутюняна ни для кого не стала сюрпризом

В Нагорном Карабахе пройдет инаугурация избранного президента самопровозглашенной и не признанной республики Араика Арутюняна. Выборы проходили на фоне вспышки коронавируса, более половины избирателей голосовать не пришли. Мы рассказывали о результатах выборов, а на этой неделе наш корреспондент Григор Атанесян подготовил материал о том, как независимые журналисты и эксперты из Армении и Азербайджана сделали совместный фильм о карабахском конфликте.

Больница для растений

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Десять дней назад парижане вышли из карантина и начали возвращаться на работу. Тут они обнаружили новую проблему: в горшках и вазах в многочисленных офисах остались умирающие и увядающие растения, которые никто не поливал в течение восьми недель, пишет Guardian.

Но в Париже нашлась компания, готовая прийти на помощь и вернуть здоровье растениям. Merci Raymond создала так называемую "больницу" для засохших цветов, где их восстанавливают, как в реанимации.

Основатель компании Юго Менье говорит, что покупает у всех желающих отмирающие растения за символическую сумму. После восстановления он или возвращает их владельцам, либо продает тем, кому они нужны.

Спрос оказался столь большим, что компании пришлось организовать специальные пункты по всему городу, где люди могут оставить свои увядающие растения.

Домашнее насилие в Кыргызстане

Наш корреспондент в Бишкеке Наргиза Рыскулова рассказывает, как вышло, что Кыргызстан принял один из наиболее прогрессивных на постсоветском пространстве законов о борьбе с домашним насилием, но на практике он почти не работает, и многие агрессоры продолжают уходить от ответственности.

Мы рассказываем личные истории женщин, пострадавших от насилия, о некоторых из них стало известно впервые.

Карантин, введенный во многих странах мира из-за эпидемии коронавируса, постепенно начинают ослаблять. Однако привычные всем места, такие как рестораны и кафе, больше не похожи на те, что были нам знакомы до пандемии. Посмотрите, как это выглядит теперь.

Media playback is unsupported on your device Круги на траве и молитвы на парковке: как выглядит "нормальная" жизнь после карантина

Дайджест готовили Борис Максимов и Евгений Каневский.