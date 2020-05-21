Коронавирус в России: в Адыгее 155 человек заразились на похоронах

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Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 21 мая.

"Пик пройден"

В Москве за последние сутки скончались 68 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Это наименьшее количество умерших, зафиксированное в столице с середины мая.

Накануне число выздоровевших от коронавируса в целом по России впервые с начала пандемии превысило количество заболевших.

"В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться", - сказал в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах. Глава района, где произошла вспышка, ушел в отставку

В середине мая в Красногвардейском районе Адыгеи произошла вспышка коронавируса. В начале месяца в ауле Бжедугхабль прошли похороны, которые посетили около 500 человек.

После того, как кого-то из присутствовавших на похоронах госпитализировали с коронавирусом, специалисты взяли пробы у тех, кто с ними контактировал. 20 мая стало известно, что в Красногвардейском районе выявлено 155 случаев коронавируса.

В этот же день глава района Альберт Османов досрочно ушел в отставку.

"Моя деятельность была направлена на благо людей. Но не все удалось, есть отставание по ряду показателей. Сложная ситуация из-за распространения коронавируса", - сказал он.

Авиаперевозчики не хотят заполнять самолеты только наполовину из-за коронавируса

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить рекомендацию Роспотребнадзора о том, что после возобновления авиасообщения самолеты должны заполняться пассажирами только наполовину.

"АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной, - говорится в письме авиаперевозчиков главе минтранса Евгению Дитриху, которое цитирует "Коммерсант".

Они отметили, что такая мера приведет к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь региональных.

Ранее сам Дитрих также выступал против загрузки самолетов наполовину. По его словам, это может привести к тому, что самые дешевые билеты на самолет будут стоить около 70 тысяч рублей. Источник "Коммерсанта" в правительстве отмечает, что против такой меры выступает весь транспортный блок.

В Роспотребнадзоре при этом изданию заявили, что выступают против отмены этой рекомендации, так как только измерения температуры при входе в салон самолета для предотвращения коронавируса недостаточно. "Рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации", - считают в ведомстве.

Собеседник газеты в отрасли говорит, что авиакомпании готовы заполнять самолеты на 50% в том случае, если правительство субсидирует недополученные доходы от пустых мест.