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Переход юной фигуристки Александры Трусовой к новому тренеру бурно обсуждается в российских спортивных кругах: она перешла из "кузницы чемпионок" - группы Этери Тутберидзе - в академию Евгения Плющенко.

Многократный олимпийский медалист уже вошел в историю фигурного катания как исполнитель сложнейших прыжков и одновременно новатор утонченного хореографического стиля, однако как тренер Плющенко еще не достиг заметных успехов.

Александре Трусовой через месяц исполнится лишь 16 лет и она еще не выиграла ни одного "взрослого" международного соревнования, но уже знаменита своими прыжками в четыре оборота. Она первой в истории женского фигурного катания сделала четверной лутц, тулуп и флип и несколько уникальных каскадов 4+3 оборота в одной программе.

Саша родилась и начинала тренироваться в Рязани, а в московскую группу тренера Этери Тутберидзе перешла в возрасте 12 лет. В этой группе воспитывались и достигли золотых медалей Олимпиад и чемпионатов мира Евгения Медведева и Алина Загитова. Чемпионка Европы Алёна Косторная и чемпионка России Анна Щербакова, стоящие в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) выше Трусовой, также подопечные Тутберидзе.

Трусова не первая, кто уходит от "звездного" тренера: в 2015 году от нее ушла чемпионка Игр в Сочи Юлия Липницкая; также Евгения Медведева после серебра Олимпиады-2018 ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Положение вещей, при котором у одних и тех же наставника и хореографа занимаются главные соперницы, Медведева и Загитова, по мнению обозревателей, могло тормозить развитие спортсменки, хотя сами фигуристки уверяли, что ни ревности, ни нездоровой конкуренции в группе Тутберидзе не было.

Переход Саши Трусовой в академию Плющенко, как когда-то соперничество Медведевой и Загитовой, вызвало споры и скандалы. Хореограф группы Тутберидзе намекнул в интервью, что Трусову "переманили" обещанием неких выплат.

Еще полгода назад, в декабре 2019 года, когда олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что берет паузу в спорте, команда Этери Тутберидзе обвиняла Плющенко в попытках "затащить" Алину в свою академию.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только мешают нашей профессиональной работе", - заявил тогда штаб Тутберидзе.

В ответ двукратный олимпийский чемпион в "Инстаграме" написал, что многие дети действительно переходят к нему от Тутберидзе, но делают они это, по его словам, в поисках внимания, устав от отношения к ним как к "машинам для выколачивания результатов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трое воспитанниц Тутберидзе (слева направо: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Александра Трусова)

Хотя Плющенко недавно начал заниматься тренерской работой, сам он, начиная с детства, прошел многолетнюю школу у тренера-новатора Алексея Мишина.

Мишин разработал научную систему постановки многооборотных прыжков у фигуристов, и именно его воспитанники - в том числе среди женщин - Елизавета Туктамышева - первыми в Европе и мире исполняли самые сложные элементы.

У Мишина в группе в конце 1990-х - начале 2000-х была похожая ситуация: один тренер - два суперфигуриста. Алексей Ягудин вместе с Плющенко были подопечными Мишина в Петербурге. Ягудин, уверенный в том, что тренер больше симпатизирует Плющенко, тогда ушел к Татьяне Тарасовой и стал олимпийским чемпионом Игр-2002 в Солт-Лейк-сити.

Александра Трусова, несмотря на свои уникальные прыжки и каскады, в текущем официальном рейтинге ISU занимает только четвертую строку после японки Рики Кихиры, чемпионки США 23-летней Брейди Теннелл и своей сверстницы и соотечественницы Анны Щербаковой.

Пандемия коронавируса прервала спортивный сезон у фигуристов, но чемпионат Европы успели провести в январе - на нем Трусова завоевала бронзу.

Переход Трусовой к Плющенко прокомментировала легендарный тренер, комментатор Первого канала и постоянная участница словесных баталий мира фигурного катания Татьяна Тарасова. Она назвала Трусову фантастической девочкой, за которую теперь Плющенко несет ответственность перед всем миром.

Корреспонденту издания Лента.ру Тарасова заявила: "Думаю, Женя отдает себе отчет в том, что делает, он не глупый человек. В его случае - пан или пропал".