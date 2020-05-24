На Ураза-Байрам на Северном Кавказе принято ходить в гости. А как же коронавирус?

"Мама позвонила, попросила купить ананас. Я говорю, для кого ты собралась столы накрывать? Она говорит: "Соседи накрывают, я тоже хочу, чтобы от людей не отставать".

Жительница чеченского села Надтеречное Тоита была уверена, что на праздник Ураза-Байрам в гости никто не придет. Ананас, который считается обязательным атрибутом праздничного стола, она все-таки решила купить, но не нашла его ни в одном магазине Грозного и родного села.

Несмотря на то, что главным мусульманским праздником во всем мире считается Курбан-Байрам - день жертвоприношения, мусульмане Северного Кавказа пышно празднуют именно день окончания месяца поста - Ураза-Байрам.

Люди с раннего утра начинают ходить друг к другу в гости, дарят подарки, накрывают столы. Это единственный день в году, когда не работают магазины, кафе и почти весь общественный транспорт. Обязательной в этот день считается и коллективная молитва Ид-аль-Фитр.

Месяц поста в этом году выпал на пик роста заболеваемости коронавирусом на Северном Кавказе - с 25 апреля по 24 мая. Для того чтобы не допустить скопления людей в период пандемии, власти и духовенство мусульманских республик призвали отменить празднование Ураза-Байрам в этом году.

"Не готовьте никакие подарки, достаточно того, что будет накрыт стол для членов семьи. В селах наши братья это будут контролировать", - с такими словами обратился к жителям Чечни спикер парламента республики во время прямого эфира в "Инстаграме".

Республиканское МВД запретило любые передвижения по республике с 23 по 26 мая. "Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона", - заявил глава ведомства Руслан Алханов.

Несмотря на просьбы и угрозы, жители республики рассказывают о толпах покупателей в магазинах и на рынках накануне праздника.

"Вчера ходила в магазин, хотела две курицы купить, так как несколько дней дома сидеть. Вчера она мне не досталась и сегодня не досталась", - говорит Седа Магомаева из Грозного. По словам Седы, в регионе с 23-го числа не работают такси и службы доставки.

"Взять и запретить"

Похожая ситуация - в соседней Ингушетии. Жительница города Карабулак Лиана рассказывает, что на рынках очень много людей, в некоторых магазинах установили дополнительные кассы. Лиана рассказывает, что большинство ее знакомых будут праздновать дома, в кругу семьи, но есть и те, кто собирается ездить в гости: "Когда стоишь в очереди, краем уха слышишь, что люди собираются ездить по гостям, по родственникам".

"Я думаю, что нашему главе надо было радикально поступить - взять и запретить передвижение по республике", - говорит Лиана.

Жительница Ингушетии Жанетт Ахильгова рассказывает, что в городе Назрань за день до праздника были пробки, а кондитерские лавки не справляются с количеством заказов.

Хуже всего, по словам местных жителей, ситуация в Дагестане. В столице республики ограничено движение с 23 по 26 мая. Большинство населенных пунктов закрыто на въезд и выезд. Однако за день до праздников в Махачкале на рынках работали почти все павильоны. Из-за традиции дарить подарки гостям в день праздника торговцы мелким товаром открыли свои лавки на рынке "Атриум" в дагестанской столице.

"Когда я проходила мимо них, я услышала, что им кто-то издалека крикнул, что у входа на рынок стоят полицейские. Все хором начали закрывать свои лавки и разбредаться, чтобы их не заметили", - рассказывает Барият Идрисова. По словам женщины, продавцы носков, тапочек и носовых платков вышли в надежде продать товар в преддверии праздников.

"Их мы боимся"

Зарема Магомедова из горного села Хунзах рассказывает, что не смогла убедить родителей закрыть ворота в день праздника: "Она говорит, если соседский ребенок придет поздравить, как это я запру ворота?"

"Семья моего брата будет запекать баранью ножку - это его фирменное блюдо. И что-нибудь из выпечки, например, чак-чак. И все. Обычно у нас очень много готовят, в этом году ограничимся этим", - рассказывает Зарема. Вместо обязательной праздничной милостыни в виде зерна отец Заремы будет переводить деньги онлайн-переводом.

"У нас есть реквизиты мечети, каких-то благотворительных фондов. И еще одной семье, в которой сироты, переведет деньги", - рассказывает девушка.

Несмотря на ажиотаж в магазинах и на рынках, как пройдет сам праздник, предсказать не мог никто. Ингушка Жанетт Ахильгова переживала из-за традиции "детских обходов". В день Уразы, дети ходят по соседям и родственникам с пакетами и собирают сладости. "Я очень надеюсь, что детишки все-таки останутся дома. Вот их мы боимся. И пока не знаем, будут ли они ходить".

В группах социальной сети WhatsApp жители Чечни распространили видеозаписи, на которых видно, как дети ходят по улицам с пакетами, поздравляют соседей и собирают сладости. "Ну как можно детей лишить этой радости?" - комментирует автор видео.

Жительница одного из чеченских сел на условиях анонимности рассказала Би-би-си, что утром 24 мая перед домами на их улице появились ленточки наподобие тех, которыми обмотаны лавочки и входы в парки. По словам женщины, к ним в гости никто с утра не приходил, их семья тоже не выходила на улицу. "Соседи издалека поздравили нас - и все. В дом никто не заходит", - рассказала женщина.

Единственный праздничный намаз

Утром 24 мая глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с молящимися в мечети в Грозном. "В мероприятии были задействованы волонтёры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции". По словам главы Чечни, это единственный праздничный намаз, совершенный в республике в это утро в мечети.

Жительница Дагестана Зарема Магомедова рассказывает, что к ее родителям с утра никто не пришел: "Отец дома совершил молитву, которую в этот день совершают в мечети, мама приготовила одно блюдо - и все. Дома сидят, никто к ним не приходит". Барият Идрисова из Махачкалы рассказывает, что улицы города пусты, общественный транспорт не ездит. "Расспрашивала подруг, говорит, что к ним еще не приходили собиратели конфет", - говорит Барият.

В Ингушетии, по рассказам местных жителей, похожая ситуация. "В Магасе все спокойно, но это, скорее всего, потому, что это столица. Обещали штрафовать, если увидят детей", - говорит Дана Ахильгова. По ее словам, в селах ситуация немного другая, потому что там люди не очень верят в вирус.

"У нас люди поделились поровну. Мои родители, родители моего мужа не накрывали столы, но я вчера была в магазине, там все сметено с прилавков, - рассказывает Дана. - Вчера я разговаривала с подругой из Малгобека, она рассказывает, что там дети до полуночи ходили. Видимо, там это не контролируется никак".

В республиках Северного Кавказа продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Дагестан входит в пятерку лидеров по количеству заболевших и умерших. В четверг СМИ сообщили, что глава Чечни Кадыров, возможно, госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус. В Ингушетии за минувшие сутки заболело 44 человека.