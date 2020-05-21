Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Самый мощный за последние 20 лет циклон разрушил многие дома в Индии и Бангладеш

Обрушившийся на восточную часть Индии и Бангладеш мощнейший за последние 20 лет циклон "Амфан" унес жизни по меньшей мере 22 человек. Особенно сильно пострадал город Калькутта.

"Амфан" оказался над побережьем Бенгальского залива в среду вечером. Он принес ураганный ветер и проливной дождь.

Первым на пути оказалась территория мангрового леса Сундарбан, где проживают около 4 млн человек. Затем циклон переместился к северо-востоку в сторону Калькутты, где проживает 14 млн человек.

Ураганный ветер, скорость которого при порывах достигала 165 км/ч, разрушил множество строений, а принесенные им потоки воды затопили улицы.

Тысячи деревьев были вырваны с корнем, многие районы остались без электричества и связи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Значительную часть Калькутты затопило

Корреспондент Би-би-си Амитабха Бхаттасали передает, что во многих частях Калькутты электричества нет уже сутки. В некоторых наиболее пострадавших районах не работает мобильная связь. В соцсетях появились кадры со взрывающимися из-за короткого замыкания трансформаторными будками.

"Слава Богу, мы в безопасности", - сказал один из местных жителей, разместивший в сети видео, на котором видно, как ураган срывает черепицу с домов.

Местные телеканалы показали опрокинутые светофоры на затопленных улицах, разбитые речные причалы и автомобили, смятые упавшими деревьями.

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации EPA

"Деревья вырывало с корнем, рвались электропровода, фонарные столбы падали, повсюду бились стекла в окнах, соединение с интернетом не работало. Дети плакали", - рассказал Би-би-си местный житель Шамик Бэг.

"Хотя все двери и окна были плотно закрыты, мой дом трещал под напором завывающего ветра. За 45 минут на улице начался потоп, и вода устремилась на нижние этажи домов", - добавил он.

О приближении циклона было известно заранее, и более 3 млн человек из деревень на побережье были эвакуированы. В результате удалось избежать большого количества жертв. Но существуют опасения, что переполненные убежища могут стать источником взрывного распространения коронавируса.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многих жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации людей в убежища

Власти обеих стран предоставили маски для лица и дезинфицирующие средства для эвакуированных, но соблюдать меры социального дистанцирования в подобных услоиях было немыслимо. Школы, правительственные здания и общественные центры были забиты людьми.

Руководство индийского штата Западная Бенгалия, принявшего на себя главный удар стихии, сообщило о гибели 10-12 человек, но не все они были подтверждены.

Власти Бангладеш сообщили о восьми жертвах, среди которых - восьмилетний мальчик и 75-летний мужчина, погибшие из-за упавших деревьев.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Порывы ветра достигали скорости 165 км/час

Главный министр штата Западная Бенгалия, в который входит Калькутта, Мамата Банерджи заявила, что по разрушительности циклон превзошел пандемию коронавируса. В штате было выявлено 3103 случая заражения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые улицы в Калькутте затопило

"Пострадали многие районы. Сегодня я испытала ситуацию, сравнимую с военной", - сказала она, отметив, что на восстановление разрушенного уйдут миллиарды долларов.

Оценка ущерба осложняется из-за того, что попасть в некоторые пострадавшие от стихии районы как Индии, так и Бангладеш невозможно поскольку дороги перегорожены упавшими деревьями.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие дороги перегорожены упавшими деревьями

"Амфан" стал первым с 1999 года суперциклоническим штормом, сформировавшимся в Бенгальском заливе. Хотя по мере продвижения вглубь континента он заметно ослаб, опасность все равно сохраняется.