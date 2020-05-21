Коронавирус: до вакцины еще далеко, а Олимпиаду могут отменить

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Число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в мире превысило пять миллионов. Международный олимпийский комитет из-за пандемии рассматривает отмену Игр в Токио, ООН говорит о замедлении развития человечества, а на Сицилии задержан координатор центра по борьбе с вирусом.

Число подтвержденных заражений во всех странах в четверг, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, превысило пять миллионов, поднявшись примерно на 15 тысяч за последние сутки. Количество связанных с вирусом смертей с самого начала пандемии превышает 328 тысяч.

Это статистика, поступившая от правительств. Эксперты сходятся в том, что реальное число заразившихся в мире, вероятно, гораздо выше. Тестирование на вирус касается далеко не всех, не все случаи заражения попадают в официальные сводки.

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Олимпийские игры в Токио, отложенные из-за пандемии на июль 2021 года, не будут переносить во второй раз, заявил в интервью Би-би-си глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Судьба отложенных Олимпийских игр пока неясна

Он поддержал позицию японского комитета - если пандемия не будет взята под контроль к следующему году, то игры придется отменить.

"Честно говоря, я понимаю [позицию Японии], потому что нельзя вечно платить зарплату трем-пяти тысячам сотрудникам оргкомитета", - сказал он.

Отмена Олимпийских игр - большая редкость. За всю их историю это происходило пять раз - отменены были зимние и летние олимпиады 1940 и 1944 годов, из-за второй мировой войны, и летняя олимпиада 1916 года из-за первой мировой.

В Италии, на Сицилии после проверки по подозрению в коррупции задержан координатор управления по противодействию коронавирусу по острову Антонио Кандела. Вместе с ним задержали еще девять человек.

Кандела помещен под домашний арест. Также среди задержанных глава управления службы здравоохранения по сицилийской провинции Трапани, фабио Дамиани.

Власти Палермо также распорядились арестовать активы нескольких компаний и сумму в 160 тысяч евро взяток, которые были выплачены по версии следствия.

Представитель финансовой полиции Джанлука Ангелини заявил, что правоохранители вскрыли "настоящий центр власти [...] где нечестные чиновники, неразборчивые бизнесмены и предприниматели были готовы на все ради миллионных контрактов".

В ООН предупреждают, что пандемия Covid-19 может повлечь за собой рекордное падение Индекса развития человеческого потенциала, который программа ООН по развитию человеческого потенциала регулярно рассчитывает для разных стран.

Индекс развития человеческого потенциала - комбинированный показатель развития в разных странах и регионах мира. Он учитывает уровень образования, здравоохранения, экономической активности, доступность интернета и другие показатели в каждой из стран. Лидером индекса регулярно становится Норвегия.

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Из-за пандемии средний показатель индекса развития по миру впервые за 30 лет упадет, считают в ООН.

По итогам пандемии средний доход на душу населения во всем мире упадет примерно на четыре процента, говорится в докладе. Кроме того пандемия, по оценке ООН, может опосредованно стать причиной около шести тысяч детских смертей в течение следующих шести месяцев. В докладе эти смерти называются предотвратимыми.

Британская Национальная служба статистики, ведущая отдельный подсчет числа заражений в стране, выпустила отчет за период с 4 по 17 мая. Из него следует, что за пределами больниц и домов престарелых вирусом было заражено около 0,25% британцев. Количество новых случаев заражения а Британии по оценке службы - около 61 тысячи в неделю или 8700 в день.

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Американский ученый Уильям Хазелтайн, один из лидирующих специалистов в мире по изучению ВИЧ и человеческого генома, в четверг заявил, что в борьбе с коронавирусом лучше не рассчитывать на вакцину.

"Я бы не стал на нее рассчитывать", - заявил он в ответ на вопрос о вакцине.

Однако вирус можно научиться контролировать с помощью отслеживания контактов и социального дистанцирования, считает ученый. Он также считает, что правительство принимают недостаточно мер для того, чтобы "силой изолировать" носителей вируса.

В Нидерландах очаг коронавируса обнаружен на мясокомбинате. После тестирования половины из 600 сотрудников предприятия, принадлежащем концерну Vion в провинции Гелдерланд, вирус обнаружен у сорока. Мясокомбинат закрыт.

Туроператоры Греции ожидают, что прибывающий в страну турпоток упадет на 70%. Накануне премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что его страна продемонстрировала всему миру, как нужно бороться с вирусом, и туристический сезон возобновится в июне.

Туристы смогут вернуться в Испанию уже в июле, при условии, что правительство к тому времени сможет гарантировать им свободное передвижение по стране, сказала в интервью Financial Times министр по экологическим преобразованиям Испании Тереса Рибера.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Испанские власти говорят, что пляжи для туристов, возможно, откроются в июле

В Японии из карантина выходят крупные города. Чрезвычайное положение в четверг отменяется в префектурах Осака, Киото и Хёго. В столичном регионе и нескольких других муниципалитетах карантин могут отменить уже на следующей неделе.

В России зафиксировано 8 849 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 2 913 - в Москве. Всего диагноз с начала эпидемии подтвердился у 317 554 человек в стране.

Украина с четверга частично выходит из карантина: возобновит работу городской и пригородный транспорт и откроются гостиницы, а с 25-го мая в крупных городах снова заработает метро.

Правительство Шотландии опубликовало план отмены противовирусных мер. Он предполагает открытие всех школ с 11 августа.

Школы будут сочетать дистанционное обучение с уроками в классе. В ходе первой фазы отмены карантинных мер в Шотландии, по словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, планируют открыть парки, разрешить загорать в них, а также отменить запрет на занятие некоторыми видами спорта, в частности гольфом и теннисом.

Шотландия выходит из карантина по собственному плану, который отличается от плана, представленного премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Стерджен план Джонсона критиковала.