Путин: ЕГЭ начнется 29 июня, военный призыв для поступающих в вузы отменят

Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым провести школьные Единые госэкзамены (ЕГЭ) по всей стране, начиная с 29 июня. Он также пообещал отложить осенний призыв в армию.

В конце марта российские власти сообщили о переносе единых госэкзаменов с 25 мая на 8 июня из-за пандемии Covid-19. Но 13 мая замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что ЕГЭ будет повторно перенесен на более позднее время, не уточняя сроков.

Это сделал Владимир Путин на совещании по вопросу о ситуации в системе образования в четверг.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня", - сказал Путин.

"Для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне: в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях", - добавил он.

Российский президент подчеркнул, что "ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году". Также Путин сказал, что нужно предусмотреть дополнительный период для сдачи ЕГЭ и в следующем учебном году.

Военный призыв для выпускников в этом году будет отложен, пообещал российский президент.

"Мы также уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - сказал он.

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