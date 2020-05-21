Бизнесмен Якобашвили вернулся в Россию, хотя не собирался. Что изменилось?

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Основатель компании "Вимм-билль-данн" и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся в Россию. Летом прошлого года он заявлял, что не собирается этого делать после того, как в основанном им музее прошли обыски.

Агентству Интерфакс и радиостанции Business FM Якобашвили сообщил, что вернулся в Россию по делам, связанным как раз с музеем.

Бизнесмен уточнил, что прилетел из Ниццы на взятом в аренду частном самолете и ближайшие 14 дней обязан оставаться на карантине.

"Пока карантин. Будем заниматься музеем потихонечку, у нас там много всяких новшеств, мы стараемся каждый день давать информацию о каких-то предметах, вещах, новую музыку, посвященную разным деятелям, дням рождения композиторов, известных людей, ну и какие-то видеоролики - вот чем занимаемся" - рассказал Якобашвили Business FM.

Почему Якобашвили не хотел возвращаться

18 июня 2019 года сотрудники ФСБ провели обыски в музее "Собрание", который Якобашвили открыл в центре Москвы в 2018 году.

Как сообщало РБК, следственные действия в музее были связаны с уголовным делом, которое ФСБ возбудила по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. Газета "Коммерсант" писала, что Минахи обратился в ФСБ после того, как проиграл суд с Якобашвили.

Зимой 2018 года Минахи подал к Якобашвили иск, в котором потребовал взыскать с него 4,7 млн долларов задолженности по договору займа. Якобашвили в суде заявил, что никогда не брал у Минахи денег в долг, "так как никогда не испытывал такой необходимости", а экспертиза сочла, что представленные истцом расписки - компьютерный монтаж.

Спустя несколько дней после обысков в "Собрании" Якобашвили сообщил Би-би-си, что находится во Франции и решил пока воздержаться от поездок в Россию.

"Я не был в России с марта [2019 года] и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории [с обысками ФСБ] не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся", - говорил Якобашвили.

При этом он отмечал, что активной деятельности у него в России нет, а музей "работает сам по себе".

Что изменилось?

Изданию РБК, отвечая на вопрос об уголовном деле, в рамках которого в июне 2019 года проходили обыски в музее "Собрание", Якобашвили сказал: "Распространяться не могу, но все нормально".

В то же время Интерфаксу Якобашвили заявил, что не комментирует ход расследования и не знает о том, как оно проходит. При этом он отметил, что никаких следственных действия с ним не проводили.

"Не думаю, что ко мне были бы вопросы, я не знаю ничего такого", - сказал бизнесмен.

Юрист Александр Трещев считает, что Якобашвили вернулся, поскольку смог урегулировать эту ситуацию и "получил четкую гарантию того, что ему ничего не угрожает".

"По моей информации, он получил гарантии достаточно давно, но перестраховывался. Но сейчас вернулся, потому что, видимо, пришло время, и ряд каких-то бизнес-интересов пересекся. Будучи человеком острожным, он не приехал бы сюда, если бы не был уверен на тысячу процентов в том, что ему здесь ничего не угрожает", - сказал Трещев Business FM.

"Полагаю, что за прошедшее время какие-то люди, которые, наверное, представляли его интересы, разобрались и выяснили, что ему лично и его свободе никаких угроз это не несет. Поэтому, наверное, он принял решение вернуться", - считает партнер адвокатского бюро "А2" Михаил Александров.

В беседе с Business FM он предположил, что дело, скорее всего, рассмотрели и прекратили за отсутствием состава преступления или за отсутствием события преступления.

Кто такой Якобашвили?

Якобашвили занимает 136-ю строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием в 750 млн долларов. Самый крупный его актив - 51% в нефтетрейдере Petrocas Energy Holding.

В 2018 году Якобашвили инвестировал 10 млн долларов в мессенджер Павла Дурова Telegram, а также был одним из инвесторов в блокчейн-платформу TON.

В 1990-е Якобашвили вместе с партнером Гаврилом Юшваевым открыл автосалон "Тринити", а затем вместе с General Motors создал предприятие "Тринити-моторс" - оно стало первым официальным дилером американской компании в России.

Якобашвили был одним из сооснователей казино "Метелица" на Новом Арбате - в прошлом одного из самых известных и крупных казино в России.

В 1993 году Якобашвили вместе с партнерами создал производство фруктовых соков, впоследствии ставшее основой компании "Вимм-Биль-Данн". Компания была продана в 2011 году PepsiCo за 5,8 млрд долларов. Сам Якобашвили получил за свою долю свыше 600 млн долларов.

Якобашвили входит в правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и возглавляет при нем комиссию по корпоративной этике.