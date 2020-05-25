"Сейчас эпидемия, какую гласность вы хотите?" Суд возобновил рассмотрение дела "Сети" в Петербурге

Правообладатель иллюстрации Yevgenia Kulakova

В Санкт-Петербурге, несмотря на пандемию, возобновился резонансный процесс по делу о запрещенном в России сообществе "Сеть". Его членами ФСБ и прокуратура считают Виктора Филинкова и Юлиана Бояршинова. Подсудимых привезли из СИЗО без масок, их родственников и журналистов в суд не пустили.

Дело программиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова рассматривается в Петербурге уже второй год, выездные заседания ведут с перерывами судьи 2-го Западного окружного военного суда из Москвы во главе с Романом Мурановым.

Подсудимых обвиняют в том, что они участвовали в создании запрещенного на территории России террористического сообщества "Сеть".

В феврале на процесс в небольшой зал суда не пустили более сотни журналистов и представителей общественности, после чего московские судьи объявили перерыв, пообещав обеспечить условия для присутствия прессы.

Но в марте слушания пришлось отложить из-за пандемии.

Возобновить их московские судьи неожиданно решили до отмены в Петербурге карантинных мер, из-за которых суды в городе рассматривают лишь безотлагательные уголовные дела без доступа слушателей. В Москве в здание того же суда их тоже не пускают. Безотлагательность в основном связана с избранием или истекающими сроками меры пресечения, но в деле "Сети" этой проблемы нет.

При этом подсудимых, в том числе Виктора Филинкова, у которого в СИЗО обострился ряд заболеваний, сегодня, 25 мая, привезли в суд и держали с 9 до 14 часов без масок и перчаток (их им предоставила защита после начала заседания), поместив вдвоем в стеклянный аквариум. Родителей Юлия Бояршинова и около 30 прибывших на заседание журналистов в здание суда не пустили.

Защитник Виктора Филинкова Виталий Черкасов считает проведение слушаний фактически в закрытом режиме "грубым нарушением принципа гласности и открытости судопроизводства". Он и другой адвокат Евгения Кулакова просили суд отложить заседание до отмены режима карантина или обеспечить онлайн-трансляцию из зала суда. Суд ходатайства отклонил, но разрешил защите самостоятельно вести трансляцию.

На вопрос Би-би-си, почему cудом не обеспечивается при этом гласность правосудия, пресс-секретарь военного суда Ирина Жирнова заявила: "Если в целом сейчас эпидемия, какую гласность вы хотите? Вы что думаете, без вас судья не сможет рассмотреть дело?"

"Чего вы так мечтаете попасть на это рядовое заседание, господи боже!" - удивилась она.

Почему возобновили процесс

Причины возобновления этого громкого процесса во время пандемии пресс-секретарь московского военного суда объяснила Би-би-си так: "Потому что нас обязали рассматривать".

Она сослалась на письмо от директора судебного департамента при Верховном суде Александра Гусева, который предлагал после завершения нерабочих дней 12 мая возобновить работу судов в полном объеме. Русская служба Би-би-си писала, что письмо не является для судов обязательным - его игнорируют, в частности, Мосгорсуд и все петербургские суды, сохраняя карантинный режим.

При этом сами военные судьи в Москве сейчас рассматривают исключительно "единичные дела по видеоконференцсвязи", рассказала Жирнова. По ее словам, ФСИН на прошлой неделе уведомил суд об отказе до 17 июня доставлять подсудимых в суд из столичных СИЗО, именно поэтому судьи "поехали по командировкам".

В московских СИЗО ФСИН запретила вывозить содержащихся под стражей заключенных на судебные и следственные действия. Но уже после введения особого режима ряд подследственных все же привозили в суды, подтвердила Би-би-си пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Фактический карантин введен и в санкт-петербургских "Крестах", сказали Би-би-си в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Виктор Филинков и Юлий Бояршинов содержатся в СИЗО-3 (бывший изолятор ФСБ) рядом со зданием ФСБ в центре города. В этом СИЗО зараженных коронавирусом нет. Администрация СИЗО уже предупредила защиту подсудимых, что в случае выезда из здания изолятора их посадят на 20-дневный карантин.

Би-би-си отправила запрос во ФСИН о мерах безопасности при доставке подсудимых и режиме работы в условиях пандемии СИЗО Москвы и Петербурга, в том числе изолятора, в котором находятся Филинков и Бояршинов.

Что происходило в суде

Сегодня в суд, кроме участников процесса, вызвали трех экспертов, чьи выводы были обнародованы еще в феврале. Они подтвердили результаты экспертизы файлов, обнаруженных на жестких дисках и ноутбуках фигурантов другого - пензенского - дела "Сети", которым уже вынесен обвинительный приговор.

На исследование были направлены тексты, которые обвинение считает уставным документом "Сети" и протоколом съезда сообщества. О наличии учредительных документов "Сети" заявлял, ссылаясь на предоставленную ему справку, Владимир Путин на встрече с президентским советом по правам человека в 2018 году. Эксперты подтвердили свои выводы о том, что тексты представляют собой разрозненные черновые записи и переписку по интернету. Защита считает это доказательством невиновности подсудимых.

Завтра в суде начнут представлять доказательства защиты. Суд отвел на это два дня и назначил на четверг финальный допрос подсудимых. Адвокат Черкасов попросил больше времени, чтобы успеть допросить специалистов и свидетелей, в том числе иногородних. Суд ему отказал.

Почему дело "Сети" затянулось

По версии обвинения, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов входили в петербургские ячейки "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", созданного не позже 2015 года для "свержения власти". "Сеть" объединяла активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, ячейку в Москве и одного участника из Беларуси.

Правообладатель иллюстрации Yevgenia Kulakova Image caption Подсудимые Виктор Филинков (слева) и Юлиан Бояршинов

Процесс в Петербурге активизировался после того, как 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор семерым обвиняемым по делу о создании террористического сообщества "Сеть" в Пензе. Молодые люди получили сроки от 6 до 18 лет в зависимости от обвинений, которые им вменялись. Никто из них не признал вины в создании или участии в террористическом сообществе. Во время слушаний обвиняемые настаивали на том, что организацию "Сеть" выдумали сотрудники ФСБ.

Несмотря на то, что формально речь идет о двух разных делах - в Пензе и Санкт-Петербурге (их расследовали местные управления ФСБ), - судебные процессы тесно связаны между собой: следствие использует одни и те же вещественные доказательства, например, изъятые у фигурантов жесткие диски и файлы, а сами обвиняемые выступают свидетелями на слушаниях в обоих городах.