Даты ЕГЭ сдвинули на начало июля. Путин говорил о конце июня

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Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал даты проведения Единого государственного экзамена в школах. Экзамены начнутся позже, чем предлагал президент Владимир Путин.

Кравцов заявил, что 29 июня и 30 июня пройдет пробный экзамен.

"Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены и начать единые государственные экзамены именно с пробных экзаменов, для того, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и помещениях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (цитата по Интерфаксу).

Основные экзамены начнутся 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Даты остальных ЕГЭ Кравцов не назвал.

Завершится ЕГЭ 25 июля, сказал министр. Таким образом, по его словам, 1 сентября выпускники школ уже смогут приступить к учебе на первом курсе университетов.

Кравцов также назвал сроки проведения второй волны ЕГЭ: "Мы обсудили вопрос сдачи Единого государственного экзамена в августе, так называемая вторая волна, для желающих. Приняли решение, что экзамены пройдут 3 августа, 5 августа, 7 и 8 августа".

21 мая Путин объявил, что ЕГЭ в России начнутся 29 июня. Чуть позже в этот же день Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ, согласно которому 29 июня должен был состояться ЕГЭ по географии, литературе и информатике, а по русскому языку - 2 и 3 июля.

При этом ранее Рособрнадзор заявлял, что проводить экзамены в июле нецелесообразно, так как могут сохраняться последствия коронавируса.

Глава минздрава Михаил Мурашко в начале мая заявлял, что ЕГЭ, по его мнению, будет безопасно провести только в августе-сентябре.

"Не буду какие-то конкретные даты называть, но в ближайшие два месяца - май и июнь - рассматривать точно не надо. Июль, скорее всего", - рассуждал он. Минздрав тогда передал свои рекомендации по датам проведения ЕГЭ минпросвещения и лично Кравцову.

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, его устная часть пройдёт 18 и 20 июля.

"Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам", - уточняют в Рособрнадзоре.

Как позже пояснили в минпросвещения, пробные ЕГЭ буду проводиться для организаторов экзамена, дети в них участвовать не будут.

"В ходе обсуждения участники [межведомственного заседания по ЕГЭ] пришли к единогласному мнению о необходимости проведения предварительных пробных экзаменов без участия детей, чтобы ещё раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах", - сообщили в ведомстве.