Коронавирус привел к возрождению автокинотеатров по всему миру. Фото

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Традиционный поход в кино во многих странах мира уже несколько недель (а то и месяцев) невозможен из-за пандемии коронавируса. Кинотеатральные сети несут огромные убытки, размер которых еще только предстоит оценить. На этом фоне все большей популярностью пользуются автокинотеатры, которые, в отличие от классических кинозалов, способны обеспечить социальную дистанцию между зрителями.

Автомобильные кинотеатры появились в начале 1930-х годов в США. Пик их популярности пришелся на конец 1950-х годов с началом массовой автомобилизации населения страны. Постепенно этот формат начал устаревать, и число таких площадок за последние 30 лет значительно уменьшилось, однако пандемия коронавируса внезапно привела к возрождению просмотра фильмов за рулем. Автокинотеатры активно открываются и в других странах, хотя ранее за пределами США они не были особенно популярны.

В России такая тенденция тоже намечается. Кинотеатры для автомобилистов уже открылись в Новосибирске и Калининграде, а президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова в понедельник рассказала РБК, что компания планирует открыть шесть площадок для автокинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с Интерфаксом ранее прогнозировал, что убытки кинотеатров из-за введенных ограничений могут составить примерно 50 млрд рублей. В целом же, по подсчетам компании Gower Street Analytics, мировой бокс-офис может недополучить около 10 млрд долларов в результате введенного в десятках стран карантина.

Автомобильные кинотеатры, по прогнозам экспертов, не смогут покрыть всех понесенных убытков отрасли, однако принесут хоть какой-то доход. Кроме того, они стали еще одним из немногочисленных развлечений для уставших от локдауна городских жителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США закончившаяся было эпоха автомобильных кинотеатров переживает второе рождение. На фото: автокинотеатр в Нью-Йорке

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Приятнее смотреть кино из открытого автомобиля, но в этом случае нужно носить маски. На фото: автокинотеатр в Дубае, ОАЭ

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для удобства зрителей звук в автокинотеатрах передается через радиоприемник в машине. На фото: автокинотеатр в Дении, Испания

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Формат автокинотеатров переходит и на концерты. На фото: зрители автоконцерта немецкого певца Хайно в Бонне, Германия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автокинотеатры набирают популярность не только в США и Европе, но и в Азии. На фото: зрители автокинотеатра в Сеуле, Южная Корея

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выходить из машин во время просмотра запрещено, поэтому главное - успеть заехать на хорошее место в "зале". На фото: автокинотеатр в городе Невшехир, Турция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из автокинотеатров Дюссельдорфа стал не только площадкой для показов, но и местом для карантинного свадебного торжества

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В столице Литвы Вильнюсе автокинотеатр оборудован прямо на летном поле городского аэропорта

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption В Калининграде на въезд в автокинотеатр образовалась очередь из зрителей-автомобилистов

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Посетители могут приобрести в кассе напитки и легкие закуски - всё как в традиционном кинотеатре

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