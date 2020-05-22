Коронавирус привел к возрождению автокинотеатров по всему миру. Фото
Традиционный поход в кино во многих странах мира уже несколько недель (а то и месяцев) невозможен из-за пандемии коронавируса. Кинотеатральные сети несут огромные убытки, размер которых еще только предстоит оценить. На этом фоне все большей популярностью пользуются автокинотеатры, которые, в отличие от классических кинозалов, способны обеспечить социальную дистанцию между зрителями.
Автомобильные кинотеатры появились в начале 1930-х годов в США. Пик их популярности пришелся на конец 1950-х годов с началом массовой автомобилизации населения страны. Постепенно этот формат начал устаревать, и число таких площадок за последние 30 лет значительно уменьшилось, однако пандемия коронавируса внезапно привела к возрождению просмотра фильмов за рулем. Автокинотеатры активно открываются и в других странах, хотя ранее за пределами США они не были особенно популярны.
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В России такая тенденция тоже намечается. Кинотеатры для автомобилистов уже открылись в Новосибирске и Калининграде, а президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова в понедельник рассказала РБК, что компания планирует открыть шесть площадок для автокинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с Интерфаксом ранее прогнозировал, что убытки кинотеатров из-за введенных ограничений могут составить примерно 50 млрд рублей. В целом же, по подсчетам компании Gower Street Analytics, мировой бокс-офис может недополучить около 10 млрд долларов в результате введенного в десятках стран карантина.
Автомобильные кинотеатры, по прогнозам экспертов, не смогут покрыть всех понесенных убытков отрасли, однако принесут хоть какой-то доход. Кроме того, они стали еще одним из немногочисленных развлечений для уставших от локдауна городских жителей.
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