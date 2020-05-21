"Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК о "рязанском ЧОПе" в 43 млрд рублей

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"Роснефть" требует от РБК 43 млрд рублей в иске о защите деловой репутации из-за статьи под заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Компания под руководством Игоря Сечина не раз судилась со СМИ, но этот иск - крупнейший.

РБК получил исковое заявление "Роснефти", направленное в Арбитражный суд Москвы, в котором госкомпания требует взыскать с медиахолдинга 43 млрд рублей. Это рекордная для российского медиарынка сумма, пишет РБК.

В "Роснефти" оценили ущерб репутации от публикации, сравнив динамику своих акций с отраслевым индексом ММВБ, сообщает издание.

"Рязанский ЧОП"

Поводом для иска стала статья "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти", которая вышла 14 мая. Позже заголовок был изменен на "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП".

В РБК говорят, что поменяли заголовок после получения комментария от "Роснефти".

"Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который "Роснефть" смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции", - заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

"Первоначальный заголовок публикации вводил читателя в заблуждение, искажая и умышленно скрывая истинную суть сделки", - говорится в исковом заявлении. Речь идет о сделке по продаже всех активов "Роснефти" в Венесуэле.

Согласно позиции "Роснефти", владельцем ее венесуэльских активов стала Российская Федерация.

"Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру "Росзарубежнефти", получил бывший актив "Роснефти" в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт", - настаивает Канаев.

О том, что "Роснефть" подает в суд на РБК, стало известно накануне. Сумма не уточнялась. В заявлении крупнейшей российской нефтяной компании говорилось, что упоминание "рязанского ЧОПа" спровоцировало "волну дезинформации" в СМИ.

"Компания заявляет, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки, - было сказано в заявлении. - Информация о том, что владельцем венесуэльских активов стала Российская Федерация, содержится в исходных материалах, на которые ссылается издание РБК".

"Редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ", - объяснили причину подачи иска в компании под руководством Сечина.

Там также утверждают, что редакция РБК отказалась опровергнуть "свою провокационную информацию" и принести публичные извинения за распространение информации, "дезориентирующей рынок и наносящей существенный материальный ущерб компании".

В конце марта "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. В сообщении компании говорилось, что она продаст все активы структуре, принадлежащей российскому правительству. Название компании-покупателя не приводилось.

Ту же информацию о покупке "рязанским ЧОПом" венесуэльских активов еще до РБК опубликовал, например, "Интерфакс", но иск "Роснефть" почему-то подает только к РБК, говорил накануне "Открытым медиа" источник в редакции.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, сообщали "Открытые медиа", заявлял, что претензии нефтяной компании вызвали не изложенные в статье РБК факты, а "тенденциозная подача материала", целью которой была "намеренная провокация, ценой которой был очень серьезной ущерб компании".

Как "Роснефть" судилась с журналистами

В 2016 году "Роснефть" в суде уже требовала от РБК 3,18 млрд рублей в качестве компенсации репутационного ущерба из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". Суд первой инстанции занял сторону "Роснефти»", но снизил сумму компенсации до 390 тысяч рублей.

Следующая инстанция постановила, что редакция должна удалить статью с сайта и опубликовать опровержение, но компенсацию отменила.

В том же 2016 году глава "Роснефти" Игорь Сечин судился с "Ведомостями" из-за публикации о строительстве им дома в Бравихе. Останкинский суд Москвы тогда обязал газету удалить статью с сайта, опубликовать информацию о решении суда и уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции.экземпляры газеты, где был опубликован этот текст.

Также в 2016 году Сечин подал в суд на "Новую газету" из-за публикации об отдыхе его тогдашней жены Ольги на дорогой яхте. Адвокат, представлявшая интересы Сечина, говорила, что слова о принадлежности ее клиента к одной из самых дорогих яхт в мире основываются на оценочных суждениях автора материала. Суд вынес решение в пользу истца.

В 2013 году российский Forbes выпустил несколько материалов про Игоря Сечина. В частности там упоминалось, что в 2012 году, доход топ-менеджера составил 50 млн долларов. В другом материале говорилось, что президент "Роснефти" привлек кредит "Газпромбанка" для покупки себе акций компании. В еще одной статье приводились вданные о том, что заявления Сечина сбивали котировки акций "ТНК-ВР" ради скупки их по более низкой цене фондом UCP, президент которого, Илья Щербович, входит в совет директоров "Роснефти".

В мае 2014 года Сечин обратился в суд с иском, потребовав опровергнуть эти утверждения. Суд полностью удовлетворил требования и признал порочащими честь и достоинство Сечина опубликованные материалы.