США выходят из Договора об открытом небе, обвиняя Россию в его нарушении

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США приняли решение выйти из Договора по открытому небу, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий, сообщают мировые СМИ.

Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

Как сообщает агентство Рейтер, высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора.

По данным Ассошиэйтед Пресс, международным партнерам Белый дом уже сообщил о своем решении. Как сообщает газета New York Times, в пятницу США уведомят Россию о выходе из договора.

В МИД России сообщили, что если США действительно выйдут из договора, это станет прискорбным шагом.

"К сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор - ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", - отметил высокопоставленный дипломат в беседе с агентством РИА Новости.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Договор позволяет полеты невооруженных разведывательных дронов

Это еще один шаг администрации Дональда Трампа по выводу США из целого ряда крупных международных договоров, включая договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Агентство Рейтер также сообщает, что американские официальные лица начали в последние дни проводить переговоры с группой российских официальных лиц о начале нового раунда переговоров по ядерному оружию.

"Наша цель посадить за стол переговоров две крепкие команды специалистов, чтобы начать вырабатывать новые меры по сдерживанию ядерного оружия нового поколения. Соединенные Штаты привержены делу контроля за вооружениями. Мы выступаем за европейскую безопасность. И мы выступаем за будущее, которое наложит существенные ограничения на ядерные вооружения", - сказал неназванный дипломат.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

Тревожная новость для партнеров США

Анализ корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Маркуса

Выходя из Договора об открытом небе, президент Дональд Трамп фактически отказывается от договора по контролю над вооружениями, который считался важным для поддержания прозрачности в военной сфере после завершения холодной войны.

Мало того, он отказывается от соглашения, которое, по мнению многих экспертов, по-прежнему дает Соединенным Штатам огромные преимущества.

А то, что это происходит, когда вся структура контроля рушится и надвигается новая эра гонки вооружений, вдвойне удручает.

Так что же этот договор разрешает?

Он позволяет пролетать не имеющим вооружения самолетам-разведчикам над всей территорией другой страны без оповещения об этом заблаговременно. Это может делаться, например, для сбора данных о военных объектах и о передислокации войск.

В последние годы с этим был ряд проблем. США утверждают, что Россия не давала доступ на некоторые свои территории. Однако, как говорят критики Трампа, это - повод для усовершенствования Договора, а не для отказа от него.

США смогут использовать спутники для сбора информации о России, однако решение Трампа создаст напряженность в отношениях с европейскими союзниками Вашингтона, которые не имеют доступа к подобным технологиям.

Договор может быть по-прежнему в интересах России, которая будет продолжать совершать пролеты над территорией партнеров Вашингтона, а это будет лишь усугублять их тревогу.